07:05

Das Robert-Koch-Institut meldet 9658 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 3085 mehr als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 154,8 von 149,4 am Vortag, vor einer Woche lag sie bei 110.1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 23 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 95.752. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,6 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Gestern sind dem RKI 23 #Corona-Tote gemeldet worden. Damit sind in der zurückliegenden Woche insgesamt 605 Verstorbene registriert worden. Das sind mehr als in jeder der vorangegangenen 20 Kalenderwochen.@welt pic.twitter.com/r3OlvFfZ5M — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) November 1, 2021

+++

06:35

Die Gültigkeit der Zertifikate von früh geimpften Personen läuft in den nächsten Monaten ab. Aktuell hat das Zertifikat eine Laufzeit von 12 Monaten nach der zweiten Impfung. Gesundheitsminister Alain Berset stellt in Aussicht, die Dauer auf 18 Monate zu verlängern.

Der Schweiz stehe es frei, die Gültigkeit der Zertifikate für die Verwendung im Inland auszudehnen, sagte Berset in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Noch ungeklärt sei, ob auch das Ausland eine solche Verlängerung bei Reisen akzeptiere.

Jedes Land entscheide autonom über die Gültigkeitsdauer der Zertifikate. Aber wenn die Schweiz Evidenz für eine gute Schutzwirkung habe, werde sich der Bundesrat auch international für eine längere Gültigkeitsdauer einsetzen.

+++

06:00

Gegen 13:30 Uhr werden die neuen Corona-Fallzahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) für die Schweiz und in Liechtenstein erwartet. Weltweit steigen die Zahlen wieder an - teilweise rasant. Auch in der Schweiz nimmt die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen wieder zu. Am Freitag wurden 1721 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit lag der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1450. Am Donnerstag hatte dieser Schnitt noch bei 1388 gelegen, vor einer Woche bei 1116. Zudem wurden 54 neue Spitaleinweisungen und 8 neue Todesfälle gemeldet.

#CoronaInfoCH Stand: 29.10.

54 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 269 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 75,8%

1721 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (19.10.2021): 1,21https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/cPsCz1DKDb — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) October 29, 2021

+++

04:15

Die Pressesprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Psaki teilt weiter mit, sie sei Biden zuletzt am Dienstag begegnet und habe dabei eine Maske getragen. Sie sei geimpft und habe leichte Symptome.

US-Präsident Joe Biden ist nach Angaben eines Insiders am Samstag negativ auf das Corona-Virus getestet worden. Es habe sich um einen PCR-Test gehandelt.

White House press secretary Jen Psaki tested positive for COVID-19 on Sunday, she said in a statement, adding she had last seen President Joe Biden on Tuesday https://t.co/qK9gAJQYwm pic.twitter.com/tDBNoQgBVm — Reuters (@Reuters) November 1, 2021

+++

21:30

Australien lockert seine seit anderthalb Jahren geltenden strikten Ein- und Ausreisebeschränkungen. Mit Beginn der neuen Woche dürfen geimpfte Einwohner mehrerer Landesteile wieder ins Ausland reisen. Australier und Ausländer mit Wohnsitz in dem Land dürfen wieder einreisen. Touristen werden hingegen nur in bestimmten Ausnahmefällen ins Land gelassen.

Australia’s Covid-zero strategy worked—until it didn’t. Now the reality is setting in https://t.co/hfjSOgYYSg — Businessweek (@BW) October 31, 2021

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

20:05

Der Hersteller Moderna muss noch länger auf die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA über eine Zulassung seines Corona-Impfstoffs für 12- bis 17-Jährige warten. Moderna wurde nach eigenen Angaben von der FDA informiert, dass der Prüfprozess nicht vor Januar kommenden Jahres abgeschlossen sein dürfte.

Moderna says FDA needs more time to complete review of its COVID-19 shot for adolescents https://t.co/wVcDOynLYm pic.twitter.com/x3leHdjNM5 — Reuters U.S. News (@ReutersUS) October 31, 2021

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)