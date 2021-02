07:45

Das Robert-Koch-Institut meldet 5608 Neuinfektionen in Deutschland. Damit haben sich 2'221'971 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Menschen, die nach einer Infektion gestorben sind, erhöht sich demnach um 175. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 91. Die montags vom RKI veröffentlichten Zahlen sind häufig unvollständig, da nicht alle Fälle vom Wochenende berücksichtigt werden.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählt das britische Pfund, das am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen zulegt. Marktbeobachter verweisen auf Fortschritte Grossbritanniens bei den Corona-Schutzimpfungen.

Während das Corona-Impfprogramm in der Europäischen Union nur schleppend vorankommt, verzeichnet das Vereinigte Königreich Rekordzahlen. Allein am Samstag wurden nach Angaben der Regierung in London knapp 600'000 Impfdosen verabreicht. Die Zahl der Erstimpfungen stieg damit auf knapp neun Millionen.

In der Schweiz schliessen reihenweise berühmte Hotels ihre Pforten. So hat auch das Hotel Monte Rosa in Zermatt geschlossen, weil sich die Saison angesichts der Probleme mit der Pandemie nicht mehr rechnet. In Davos sind es die vom WEF her bekannten Hotels Post und Intercontinental. In St. Moritz, wo es vor zwei Wochen grösseren Corona-Ausbrüchen in Hotels gekommen ist, schliessen das legendäre Palace und das Carlton.

"Gerade für 5-Stern-Hotels lohnt sich der Betrieb zur Zeit finanziell nicht", zitiert 20 Minuten den Chef des Branchenverbands Hotelleriesuisse, Andreas Züllig. Diese Häuser haben besonders hohe Fixkosten.

Die Corona-Pandemie in der Schweiz hat im Vergleich zu vor einer Woche leicht zugenommen. Am Sonntag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) für den 21. Januar einen Reproduktionswert (R-Wert) von 0,97. Der für den 14. Januar gemeldete Wert betrug 0,92.

Dies ist der Internetseite des Bundesamts für Gesundheit zu entnehmen. Letztmals unter 0,8 gesunken war der R-Wert zwischen dem 6. und 12. November; seit dem 5. Dezember lag er nie mehr über 1. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Demnach steckten am 21. Januar 100 Infizierte 97 weitere Menschen an.

Ab etwa 13:30 Uhr werden die neuesten Fallzahlen für Freitag, Samstag und Sonntag erwartet.

Wer ab heute gegen Massnahmen des Bundes und der Kantone zur Eindämmung der Coronaviruspandemie verstösst, muss eine Ordnungsbusse bezahlen. Es können 50 bis 200 Franken fällig werden.

Eine Busse kann erhalten, wer im Zug oder im Bus, in Bahnhöfen und an Haltestellen sowie in öffentlich zugänglichen Einrichtungen keine Maske trägt. Auch private Zusammenkünfte mit mehr Personen als zulässig werden geahndet. Schon bisher waren Bussen und Verzeigungen möglich, aber der Bundesrat hat die Gangart vergangene Woche verschärft.

Nach einem wüsten Streit zwischen der EU und dem Pharmakonzern AstraZeneca ist es zu einer vorläufigen Einigung gekommen. AstraZeneca liefert der EU nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun doch mehr Impfstoff gegen das Coronavirus als zuletzt erwartet. Im ersten Quartal werde das Unternehmen die Staatengemeinschaft mit zusätzlichen neun Millionen Impfdosen versorgen und damit 40 Millionen Dosen bereitstellen, erklärte die Politikerin am Sonntag auf Twitter.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.

The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.

