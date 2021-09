07:20

In den USA melden die Gesundheitsbehörden mindestens 289'557 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt haben sich damit seit Ausbruch der Pandemie im Dezember 2019 mehr als 40,47 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Mindestens 1835 Menschen starben mit oder an dem Virus, die Zahl der Toten steigt damit auf 651'760. Die USA verzeichnen weltweit die höchsten Infektions- und Totenzahlen.

95 percent of US counties now seeing "high" COVID-19 transmission rate: CDC data https://t.co/9EOOIDH7Vr pic.twitter.com/ducRQvwhDG — The Hill (@thehill) September 8, 2021

+++

06:50

Die Covid-19-Pandemie wirkt sich katastrophal auf den Kampf gegen andere tödliche Krankheiten aus. Das berichtete der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria am Mittwoch in Genf. Betroffen seien vor allem Tuberkulose- und Aids-Patienten - bei beiden Krankheiten sei die Zahl der Behandlungen und Tests infolge der Pandemie deutlich gesunken. "Die Covid-19-Pandemie hatte verheerende Auswirkungen auf den Kampf gegen Aids, Tuberkulose und Malaria im Jahr 2020."

Die 2002 gegründete und zuvor von der G8 gebilligte internationale Organisation mobilisiert und investiert eigenen Angaben zufolge jährlich mehr als vier Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von Programmen, die von lokalen Experten in mehr als 100 Ländern durchgeführt werden. Bis August 2021 seien bereits 3,3 Milliarden US-Dollar für Aids-, Tuberkulose- und Malariaprogramme bewilligt worden, im vergangenen Jahr 4,2 Milliarden US-Dollar (3,55 Milliarden Euro). Zusätzlich habe man 980 Millionen US-Dollar genehmigt, um auf Covid-19 zu reagieren.

+++

06:30

Neuseeland hat den landesweiten Corona-Lockdown nach drei Wochen weitgehend wieder aufgehoben. Die Zahl der Neuinfektionen war in den vergangenen Tagen im Vergleich zum August deutlich gesunken. Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsbehörden zum vierten Mal in Folge etwa 20 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Vor einigen Wochen lag die Zahl kurzzeitig bei über 80. Lediglich in der Millionenstadt Auckland, dem Epizentrum des derzeitigen Ausbruchs, sollen die Beschränkungen zunächst weiter gelten.

New Zealand easing restrictions as cases drop https://t.co/bG7WWuoSIV pic.twitter.com/46IMDRdBkA — The Hill (@thehill) September 7, 2021

Geschäfte und Schulen durften in allen anderen Landesteilen wieder öffnen. Einige Regeln sollen aber überall weiter bestehen bleiben. So müssen die Bürger jetzt in Innenräumen Masken tragen. Zudem dürfen sich in geschlossenen Räumen nur noch maximal 50 Personen versammeln, im Freien bis zu 100 Personen.

+++

06:00

Der Bundesrat wird am heutigen Mittwoch unter anderem über die Ausweitung der Zertifikats-Pflicht auf Restaurants, Fitnesszentren und kleine Veranstaltungen beraten. Laut "Blick" und "NZZ" könnte dies bereits ab kommendem Montag der Fall sein.

In der Diskussion ist - immer aufgrund von Quellen aus Bern - eine Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz. Hintergrund des möglichen Entscheids, über den schon in den Wochenend-Medien berichtet wurde, ist die angespannte Lage auf den Schweizer Intensivstationen.

Bundesrat will ernst machen: Ab Montag soll das erweiterte Corona-Zertifikat geltenhttps://t.co/jUBTkMduxp — Blick (@Blickch) September 7, 2021

+++

04:45

Das Robert-Koch-Institut meldet 13'565 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 34 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 13.531 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 82,7 von 83,8 am Vortag. 35 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 92.448. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als vier Millionen Corona-Tests positiv aus.

Dem RKI sind gestern 35 #Corona-Tote in gemeldet worden, 12 mehr als vor einer Woche. Bislang sind in der laufenden Woche insgesamt 94 Verstorbene registriert worden.@welt pic.twitter.com/I2HbtBQQWW — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) September 8, 2021

+++

+++

00:05

In den USA sind nach Angaben der Seuchenbehörde CDC 75 Prozent aller Erwachsenen mindestens einmal geimpft worden. 64,3 Prozent haben demnach zwei Impfungen erhalten. Insgesamt seien knapp 376 Millionen Impfdosen verabreicht worden.

+++

21:30

AstraZeneca-Chef Pascal Soriot spricht sich gegen eine dritte Impfung für jedermann in Großbritannien aus. Dies könne unnötig sein und zudem das britische Gesundheitssystem NHS überfordern, sagt er der Zeitung "Telegraph". "Wir brauchen das Gewicht eines klinischen Beweises (...) bevor wir eine fundierte Entscheidung über eine dritte Dosis fällen können", erklärt Soriot.

Booster jabs may not be needed for everyone in the UK and rushing into a nationwide roll-out of third doses risks piling extra pressure on the NHS, AstraZeneca CEO Pascal Soriot has said https://t.co/vdWQDjT1lk — Telegraph Business (@telebusiness) September 7, 2021

+++

+++

19:30

Die Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen steigt nach Einschätzung von Experten weiter deutlich an. Bis Ende 2021 werden zwölf Milliarden Dosen produziert sein, wie die auf Unternehmens- und Wissenschaftsdaten spezialisierte Firma Airfinity am Dienstag in Genf mitteilte. Rund die Hälfte davon gehe auf das Konto chinesischer Vakzine, die andere Hälfte produzierten westliche Hersteller, hiess es.

Aktuell sei fast jeder dritte Mensch auf der Erde vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Auch jüngste Daten zeigten, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Infektion und vor allem gegen schwere Verläufe sehr hoch sei. Dies gelte auch für die besonders ansteckende Delta-Variante des Virus.

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)