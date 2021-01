09:15

Einen Monat nach Beginn der Corona-Impfungen in der Schweiz hat der Bundesrat noch immer keine Impf-Statistik parat. Stattdessen kommuniziert das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Schätzung laut der rund 110'000 Personen eine erste Impfdosis erhalten hätten. Doch welcher Kanton wie oft impfte, ist nicht ersichtlich.

Laut "Blick" hält das BAG sich bewusst mit genauen Zahlen zurück. Das Medium beruft sich dabei auf Quellen aus der Bundesverwaltung, laut denen es einigen Kantonen mit der Datenlieferung nicht eilt. Grund: Es soll nicht ersichtlich werden, dass einige Kantone nicht wirklich vorankommen, so schreibt der "Blick". Das BAG kommuniziere auf Wunsch der Kantone derart zurückhaltend, wird eine gut informierte Person zitiert.

06:45

Sowohl die britische als auch die südafrikanische Variante des Coronavirus scheinen sich zunehmend in der Schweiz auszubreiten. Anfang der Woche wurden noch 117 Fälle in 12 Kantonen gezählt, jetzt sind es bereits 388 Fälle in mindestens 17 Kantonen. Beide Varianten sind gemäss ersten Erkenntnissen ansteckender als die bisherigen Sars-CoV-2-Viren.

Recherchen vom "Tagesanzeiger" zeigen, dass das britische Variante schon viel früher in der Schweiz war, als angenommen. Galten bisher Abwasserproben von Anfang Dezember als die frühesten Belege, bestätigt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) jetzt, dass die britische Virus-Mutation in einer Probe vom 26. Oktober 2020 eruiert und am 5. Januar 2021 gemeldet wurde.

06:05

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 15 974 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Ausserdem wurden 1148 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Mittwochmorgen bekanntgab. Vor genau einer Woche hatte das RKI 19 600 Neuinfektionen und 1060 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bei 123,5. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch aktuell enorm: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 237,7 und Brandenburg mit 208,8. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 78,5.

05:30

Mexiko meldet mit 1584 Todesfällen die bislang größte Zahl an Verstorbenen, die an oder mit dem Corona-Virus erlegen sind. Bislang sind 142.832 Mexikaner an Lungenversagen gestorben, nachdem sie sich mit dem Erreger infiziert hatten.

03:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am gestrigen Dienstag 2'260 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies ging aus den veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 2'119. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 2'204, vor einer Woche bei 3'054. Zudem wurden 129 neue Spitaleinweisungen und 75 neue Todesfälle gemeldet.

02:15

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt die Verlängerung des Lockdowns. "Die beschlossenen Verschärfungen zeigen Augenmaß", sagt Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Rheinischen Post". "Es ist richtig, dass ein Mega-Lockdown vermieden wurde. So wird es keine flächendeckenden Ausgangssperren geben, sondern nach regionalen Entscheidungen nur dort, wo die Infektionszahlen noch zu hoch sind. Das halten wir für richtig." Die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften könne einen wirksamen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten.

23:45

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dringt auf eine größere Produktion von Corona-Impfstoffen in Deutschland, um mehr Versorgungssicherheit zu erhalten. Indirekt warf er dem US-Konzern Pfizer vor, die USA zu bevorzugen. "Ich glaube nicht, dass eine Produktion in Amerika ausfallen würde", sagt er zu der überraschenden Ankündigung von Pfizer, die Produktion in seinem Werk in Belgien vorübergehend etwas herunterzufahren. In der Folge werden alle europäischen Staaten in den kommenden Wochen etwas weniger BioNTech/Pfizer-Impfstoff ausgeliefert bekommen. "Deshalb sind die Bemühungen, Impfstoffe in Deutschland zu produzieren so besonders wichtig", fügt der CSU-Chef hinzu.

22:05

Der bis Ende Januar befristete Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland wird angesichts weiter hoher Infektions- und Todeszahlen bis Mitte Februar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag bei ihrer Schaltkonferenz beschlossen. Zugleich vereinbarten sie, die Maskenpflicht zu verschärfen. So müssen künftig in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften sogenannte OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen der Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen werden. Normale Alltagsmasken sind dort dann nicht mehr zugelassen.

Bund und Länder wollen ausserdem einen weitgehenden Anspruch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Homeoffice einführen. Künftig müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten das Arbeiten von zu Hause aus überall dort ermöglichen, wo es die Tätigkeiten zulassen.

Die Zahl der Toten durch das Virus in den USA liegt nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters inzwischen bei mehr als 400.000. Die Zahl der bekannten Infektionen beläuft sich demnach auf über 24 Millionen.

