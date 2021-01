Der Bundesrat hat am Mittwoch über weitere Corona-Massnahmen beraten. Bundesrat Alain Berset, Nora Kronig und Virginie Masserey vom Bundesamt für Gesundheit (BAG), treten ab 14 Uhr vor die Medien.

Kantone dürfen dabei ab Samstag keine Ausnahmen mehr zulassen. Der Bundesrat will zudem die Schliessung von Restaurants sowie Kultur- und Freizeitbetrieben bis Ende Februar verlängern. Und die Bundesregierung plant drastische Verschärfungen.

Restaurants sowie Kultur, Sport- und Freizeitbetriebe müssen ab dem 9. Januar in der ganzen Schweiz geschlossen bleiben. Damit ist es den Kantonen nicht mehr möglich, bei günstiger epidemiologischer Lage die Schliessungen zu lockern.

müssen ab dem 9. Januar in der geschlossen bleiben. Damit ist es den Kantonen nicht mehr möglich, bei günstiger epidemiologischer Lage die Schliessungen zu lockern. Die Landesregierung will die vor Weihnachten beschlossenen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bis Ende Februar verlängern . Ursprünglich hatte der Bundesrat diese bis am 22. Januar in Kraft gesetzt. Nun sollen sie mindestens fünf Wochen länger dauern. Der Bundesrat will den definitiven Entscheid darüber nach der üblichen Konsultation der Kantone an seiner Sitzung vom kommenden Mittwoch fällen.

will die vor Weihnachten beschlossenen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bis Ende Februar . Ursprünglich hatte der Bundesrat diese bis am 22. Januar in Kraft gesetzt. Nun sollen sie mindestens fünf Wochen länger dauern. Der Bundesrat will den definitiven Entscheid darüber nach der üblichen Konsultation der Kantone an seiner Sitzung vom kommenden Mittwoch fällen. Weiter muss sich die Schweizer Bevölkerung auf eine mögliche drastische Verschärfung der Massnahmen ähnlich wie im Lockdown im Frühling einstellen: Der Bundesrat will mit einer Konsultation bei den Kantonen mehrere zusätzliche Massnahmen vorbereiten, um diese im Notfall rasch anordnen zu können. Als mögliche Massnahmen nannte der Bundesrat am Mittwoch die Verpflichtung zu Home-Office, die erneute Schliessung von Läden, eine stärkere Einschränkung von Menschenansammlungen und privaten Veranstaltungen, einen erhöhten Schutz von Risikopersonen und Massnahmen am Arbeitsplatz. Der Bund erwartet zudem von den Kantonen mögliche Massnahmen in den obligatorischen Schulen.

auf eine mögliche der Massnahmen ähnlich wie im Lockdown im Frühling einstellen: Der Bundesrat will mit einer Konsultation bei den Kantonen mehrere zusätzliche Massnahmen vorbereiten, um diese im Notfall rasch anordnen zu können. Als mögliche Massnahmen nannte der Bundesrat am Mittwoch die Verpflichtung zu Home-Office, die erneute Schliessung von Läden, eine stärkere Einschränkung von Menschenansammlungen und privaten Veranstaltungen, einen erhöhten Schutz von Risikopersonen und Massnahmen am Arbeitsplatz. Der Bund erwartet zudem von den Kantonen mögliche Massnahmen in den obligatorischen Schulen. Der Bundesrat beurteilte die Lage in der Schweiz wegen der Corona-Epidemie am Mittwoch als "angespannt". Die Zahlen der Ansteckungen, Hospitalisationen und Todesfälle sowie die Belastung des Gesundheitspersonals seien nach wie vor sehr hoch. Bereits heute sei absehbar, dass die Fallzahlen in den nächsten Wochen nicht deutlich und nachhaltig sinken würden. Ein erneuter Anstieg der Fallzahlen nach den Feiertagen sei nicht ausgeschlossen. Ausserdem erhöht auch das Auftreten der neuen, leichter übertragbaren Virusvarianten aus Grossbritannien und Südafrika die Wahrscheinlichkeit eines Wiederanstiegs, erklärt die Regierung.

Die Medienkonferenz mit Bundesrat Alain Berset, Nora Kronig und Virginie Masserey vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) kann hier mitverfolgt werden:

13:40

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 4808 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Mittwoch veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 3269. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 3357, vor einer Woche bei 3515. Zudem wurden 220 neue Spitaleinweisungen und 65 neue Todesfälle gemeldet.

+++

13:25

Die Europäische Union steht offenbar nun kurz vor der Zulassung eines zweiten Corona-Impfstoffs. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gab am Mittwoch grünes Licht für den Einsatz des Vakzins von Moderna. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA empfahl eine bedingte Zulassung. Die finale Entscheidung muss nun von der Europäischen Kommission gefällt werden, ihre Zustimmung gilt aber als sicher. Es wäre damit nach dem Mittel von Biontech und Pfizer der zweite in der Europäischen Union zugelassene Covid-19-Impfstoff.

Die USA hatten bereits vor Weihnachten eine Notfallgenehmigung für den Moderna-Impfstoff erteilt. Im Gegensatz zum Vakzin von Biontech benötigt er keine ultrakalte Lagerung und könnte damit einfacher ausgeliefert werden.

EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 6, 2021

+++

+++

Gratis: Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

11:40

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA setzt ihre Beratungen über eine Zulassung des Covid-19-Impfstoffs des US-Biotechkonzerns Moderna fort. Das Treffen des zuständigen Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA habe begonnen, schreibt die Behörde bei Twitter. Es wird erwartet, dass die EMA noch am Mittwoch grünes Licht für eine bedingte Zulassung gibt. Die Beratungen hatten am Montag begonnen, waren da aber noch zu keinem Ergebnis gekommen.

+++

10:50

Am Flughafen Zürich können abreisende Flugpassagiere ab Donnerstag sich neu per Speichelprobe auf Corona testen lassen. Das Testresultat soll bereits nach fünf Stunden vorliegen.

+++

10:20

Bis jetzt bestand in der Schweiz der Konsens: Die zweite Impfung soll in der von den Herstellern empfohlenen Frist erfolgen. Nun aber vollzieht die wissenschaftliche Covid-Taskforce eine Kehrtwende: "Man sollte jetzt möglichst viele Leute mit einer ersten Dosis impfen", sagt Christian Münz gegenüber der "SRF-Rundschau". Der Professor an der Universität Zürich leitet die Expertengruppe Immunologie innerhalb der Covid-Taskforce. Studien hätten gezeigt, dass der Grundschutz der ersten Impfung bis zu drei Monate bestehen bleibe, sagt der Experte. "Man kann somit das Risiko eingehen, die zweite Impfdosis um bis zu drei Monate zu verzögern."

Im Gegensatz dazu empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit BAG die zweite Impfung rund vier Wochen nach der ersten Dosis. Die Wissenschafts-Taskforce schlägt nun vor, bis zu drei Mal länger zuzuwarten - solange der Impfstoff knapp bleibt. In den nächsten Tagen wollen die Wissenschafter die neue Empfehlung dem BAG und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen EKIF unterbreiten.

+++

10:10

Die Niederlande beginnen mit den Impfungen. Eine 39 Jahre alte Pflegerin von Demenzkranken bekam als erste die Injektion. Die Impfung wurde live im Fernsehen übertragen. "Das ist der Anfang vom Ende dieser Krise", sagt Gesundheitsminister Hugo de Jong.

+++

09:50

Die italienische Regierung erwägt Medienberichten zufolge die Verlängerung des Ausnahmezustands im Land bis zum 31. Juli 2021.

+++

07:20

In der japanischen Millionen-Metropole Tokio gibt es laut Medienberichten mit 1591 Neuinfektionen ein neues Rekordhoch. Die Behörden sind über die Entwicklung besorgt und erwägen die Verhängung des Ausnahmezustands.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Tokyo daily coronavirus cases hit record as state of emergency looms https://t.co/UmigpqVn3O pic.twitter.com/KsBOhfiNJo — Reuters (@Reuters) January 6, 2021

+++

07:10

Da die Zahl der Corona-Infektionen nicht deutlich sinkt, müssen sich die Menschen in Deutschland für die kommenden drei Wochen auf weitere Beschränkungen einstellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder einigten sich am Dienstag in einer Online-Konferenz auf eine Verlängerung der ursprünglich bis zum 10. Januar vereinbarten Lockdown-Regeln bis zum Monatsende sowie auf noch strengere Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich.

Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

Der große Überblick - Das sind die neuen Virus-Regeln https://t.co/G8l4Ap6LR5 — BILD (@BILD) January 5, 2021

+++

06:35

Nora Kronig, Vizedirektorin im Bundesamt für Gesundheit (BAG), sieht die Schweiz auf Kurs und verspricht im Interview mit blick.ch, dass jeder, der will, noch vor den Sommerferien geimpft ist. Bis Ende März erhalten demnach die Risikogruppen und das Gesundheitspersonal die Impfung und ab April soll die breite Bevölkerung geimpft werden, bekräftigt die BAG-Frau.

+++

06:15

Israels Regierung will mit einem härteren Corona-Lockdown die Infektionsdynamik bremsen. Nach einer erneuten Zunahme der Fälle beschloss das Kabinett am Dienstagabend eine Verschärfung der geltenden Restriktionen. Diese soll nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an Donnerstag um Mitternacht in Kraft treten und zwei Wochen andauern. Details werden demnach noch abgestimmt. Medienberichten zufolge umfasst die Verschärfung unter anderem die Schliessung von Schulen und Kindergärten. Das Parlament muss den Massnahmen noch zustimmen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

05:30

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 21'237 auf mehr als 1,8 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 1019 auf 36'537 zu.

+++

+++

04:00

Die chinesischen Behörden sperren Strassenabschnitte in der Provinz Hebei, die die Hauptstadt Peking umfasst. Zudem wird ein zentraler Busbahnhof für Langstrecken in der Provinzhauptstadt Shijiazhuang geschlossen. Am Dienstag wurden 20 der 23 neuen, nicht aus dem Ausland eingeschleppten Fälle in China in Hebei nachgewiesen.

+++

01:00

Australien zieht den Beginn der allgemeinen Impfungen um zwei Wochen auf Anfang März vor. Das teilt das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters in einer E-Mail mit. Australien verzeichnet bislang gut 28'500 Infektionen und 909 Todesfälle.

+++

+++

23:15

Weltweit haben sich über 85,88 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 1,859 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 20,73 Millionen Infektionen und 353'451 Todesfällen.

+++

21:00

Die US-Seuchenbehörde CDC hat nach eigenen Angaben bislang mehr 4,8 Millionen Impfdosen verabreicht. Insgesamt seien 17,02 Millionen Dosen ausgeliefert worden.

+++

20:30

Covid-19-Patienten sollten nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwei Dosen des BioNTech/Pfizer-Vakzins innerhalb von 21 bis 28 Tagen erhalten. Das sei die Empfehlung, sagt ein hochrangiger WHO-Vertreter. Die Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer hatten zuvor in der Debatte gebremst, ob auf eine zweite Corona-Impfung zunächst verzichtet werden kann, um mehr Menschen zu impfen. Es gebe keine Daten, dass die Impfwirkung nach 21 Tagen anhalte, hiess es in einer Erklärung der Firmen. Der Impfstoff soll ein zweites Mal verabreicht werden, um einen vollen Schutz zu erreichen.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)