Der Bundesrat entscheidet heute über weitere Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Beschlüsse wird Gesundheitsminister Alain Berset um 15.30 Uhr an einer Medienkonferenz in Bern bekanntgeben.

Vor einer Woche hatte er dazu zwei Varianten bei den Kantonen, Parlamentskommissionen und Sozialpartnern in die Konsultation gegeben. Die eine sieht Schliessungen vor, wo die Maske nicht getragen werden kann. Dies beträfe etwa die Innenbereiche von Restaurants sowie Fitnesscenter. Die zweite Variante sieht in Innenbereichen die Einführung der 2G-Regel mit Masken- und Sitzpflicht vor. Der Zugang würde damit geimpften und genesenen Personen vorbehalten. Bei den Kantonen stiess nur die zweite Variante auf ein positives Echo. Eine Mehrheit unter ihnen ist zudem für eine Homeoffice-Pflicht.

Die Medienkonferenz des Bundes wird ab 15.30 hier live übertragen.

13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 9941 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Freitag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 9122. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 9153, vor einer Woche bei 9588. Zudem wurden 167 neue Spitaleinweisungen und 42 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 66,67 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 17.12.

167 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 1296 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 82,7%

9941 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (07.12.2021): 1https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/IdirWxOGmK — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) December 17, 2021

13:00

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äussert sich besorgt über den weiteren Verlauf der Pandemie in Deutschland. Mit Blick auf die neue Coronavirus-Variante Omikron sagt der SPD-Politiker in Hannover, er gehe von einer "massiven fünften Welle aus". Deutschland müsse sich auf eine Herausforderung einstellen, "die wir in dieser Form noch nicht gehabt haben", sagt Lauterbach bei einem Besuch der niedersächsischen Landesregierung.

Moderna COVID-19 shot more likely to cause heart inflammation than Pfizer's, study shows https://t.co/HRZjQvWLTB pic.twitter.com/va4pu2ugqB — Reuters (@Reuters) December 17, 2021

12:05

Südafrika kommt nach Einschätzung der Regierung in der gegenwärtigen Omikron-Welle zugute, dass sich bereits zuvor ein grosser Teil der Bevölkerung mit Corona infiziert hat und dass die Impfkampagne vorangetrieben wird. Vereinzelt wird darüber berichtet, dass die neue Virus-Variante weniger schwere Krankheitsausbrüche hervorruft als vorhergehende Mutationen. "Wir glauben, dass es nicht unbedingt einfach so ist, dass Omikron weniger virulent ist", sagt Gesundheitsminister Joe Phaala. Vielmehr trügen Impfungen und die Immunität bereits Infizierter zum Schutz bei. Wissenschaftlern zufolge ist es noch zu früh, um sicher Schlüsse aus der Entwicklung der aktuellen Corona-Welle in Südafrika ziehen zu können.

10:30

Die US-Seuchenbehörde CDC hat erklärt, dass sie acht Fälle einer Herzentzündung bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren festgestellt haben, die den Corona-Impfstoff BIoNTech und Pfizer bekommen haben. Ob ein Zusammenhang zur Impfung bestellt, teilt die CDC nicht mit. Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren bereits mehr als sieben Millionen Impfungen bei Fünf- bis Elf-Jährigen in den USA vorgenommen worden. Die Fälle hatten zudem einen milden klinischen Verlauf, so die CDC.

07:50

Südafrika will anderen afrikanischen Ländern rund zwei Millionen Impfdosen des US-Herstellers Johnson & Johnson spenden. Die Massnahme sei ein Zeichen der Solidarität im gemeinsamen Kampf gegen die beispiellose Bedrohung der Gesundheit und der wirtschaftlichen Entwicklung auf dem Kontinent, erklärt die Regierung. Die Impfdosen sollen nun so schnell wie möglich an die ärmsten Länder verteilt werden, kündigt die Afrikanische Union an. In Südafrika sind rund 38 Prozent aller Erwachsenen geimpft. Das ist deutlich mehr als in vielen anderen afrikanischen Ländern, aber weit von Südafrikas Ziel bis Jahresende entfernt. Zuletzt verlangsamte sich die Immunisierungskampagne, es kam zu einem Überangebot an Impfdosen.

South Africa to donate 2 mln J&J COVID-19 shots to African countries https://t.co/4itKrmtbe2 pic.twitter.com/DgLwBgUSFI — Reuters (@Reuters) December 17, 2021

06:30

Europäische Flughafenbetreiber und Airlines fordern, die angesichts der Omikron-Variante eingeführten Reisebeschränkungen aufzuheben. Die Regierungen in Europa sollten sich darauf konzentrieren, Massnahmen zu verstärken, die lokale Übertragungen direkt einschränkten, teilten der Flughafenverband ACI Europe und der europäische Airline-Verband A4E am Donnerstagabend mit. Demnach sollten etwa grosse öffentliche oder private Versammlungen reglementiert, vermehrt Masken getragen und soziale Kontakte begrenzt werden.

Die Omikron-Variante verbreitet sich schnell. Schon im Januar oder Februar dürfte sie der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zufolge dominieren. Italien verlangt deshalb bereits von allen Einreisenden - auch geimpften - aus dem EU-Ausland einen negativen Corona-Test. Auch Irland und Griechenland haben neue Testpflichten eingeführt.

06:10

Zwei Impfungen mit dem Produkt des US-Hersteller Moderna schützen gegen Omikron weniger gut als gegen bestimmte frühere Varianten. Das zeigt eine Laborstudie von US-Forschern - darunter Mitarbeiter der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) und von Moderna -, die als Preprint veröffentlicht wurde, also nicht in einer von Experten begutachteten Fachzeitschrift.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

05:45

Die EU-Staaten haben bei BioNTech und Pfizer 180 Millionen Dosen Impfstoff bestellt, der an die Omikron-Variante angepasst ist. "Unsere Verträge sehen vor, dass die Unternehmen auf Anfrage innerhalb von 100 Tagen angepasste Impfstoffe entwickeln werden", twittert Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Mitgliedstaaten hätten der ersten Tranche von zusätzlichen Dosen angepasster Impfstoffe in einem dritten Vertrag mit den beiden Unternehmen zugestimmt.

Virologe Didier Trono glaubt nicht, dass Omikron das schnelle Ende der Pandemie ist: «Ich nenne dies das Walt-Disney-Szenario» https://t.co/zr76F2u5xA — Blick (@Blickch) December 16, 2021

04:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 50'968 Corona-Neuinfektionen für Deutschland. Das sind 10'320 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 61'288 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 331,8 von 340,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 437 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 107.639. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,72 Millionen Corona-Tests positiv aus.

03:30

Die Europäische Kommission in Brüssel empfiehlt geimpften Personen, innerhalb von sechs Monaten nach der Erstimpfung Auffrischungsimpfungen zu erhalten. "Wir werden ein gemeinsames Konzept für Auffrischungen und die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung sicherstellen. So werden Auffrischungsimpfungen spätestens sechs Monate nach der vollständigen Impfung empfohlen und die Bescheinigung wird darüber hinaus noch drei Monate lang gültig sein", erklärt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie habe den EU-Staats- und Regierungschefs, die zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammenkamen, die entsprechenden Empfehlungen der Kommission über Booster-Impfungen und die daraus resultierende Verlängerung der Impfpässe um drei Monate für das Reisen innerhalb der EU bereits informiert.

Novavax COVID-19 vaccine could get EU approval next week - FT https://t.co/PGA7pCdicT pic.twitter.com/TaDN3SzApU — Reuters (@Reuters) December 16, 2021

00:20

Die Zahl der Corona-Infektionen weltweit liegt derzeit bei 271,93 Millionen Fällen, mehr als 5,6 Millionen Menschen sind im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorbenen. Das geht aus einer Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten hervor. Seit dem Auftreten der ersten Fälle in China im Dezember 2019 wurden Infektionen in mehr als 210 Ländern und Territorien gemeldet.

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

23:25

Die Impfmittelhersteller BioNTech und Pfizer beantragen eine reguläre US-Zulassung für ihren gemeinsamen Impfstoff bei Jugendlichen von zwölf bis 15 Jahren. Ein entsprechender Antrag sei bei der Aufsichtsbehörde FDA eingereicht worden, teilen sie mit. Die Notfallzulassung für diese Altersgruppe wurde im April beantragt und etwa einen Monat später erteilt.

Pfizer files for full FDA approval of COVID-19 vaccine in adolescents https://t.co/E4RITGlLx9 pic.twitter.com/tLQsDk13Je — Reuters (@Reuters) December 17, 2021

21:45

Externe Berater der US-Seuchenbehörde CDC stimmen für eine Empfehlung an US-Bürger, die mRNA-Impfstoffe von Firmen wie BioNTech, Pfizer und Moderna gegenüber dem Vakzin von Johnson & Johnson (J&J) vorziehen. Die Entscheidung der Experten des Beratungskomitees für Immunisierung fällt einstimmig, eine Zustimmung der CDC steht noch aus. Hintergrund sind seltene Blutgerinnsel bei dem J&J-Impfstoff. Deren Auftreten ist der CDC zufolge offenbar höher als zunächst angenommen. In den USA sollen nach Angaben der Behörde mindestens neun Menschen daran gestorben sein.

Maurer übt Kritik am Covid- Management des Bundesrats: «Es gibt Dinge, die man in diesem Land nicht mehr laut sagen darf» https://t.co/pORLoWLVDD — Blick (@Blickch) December 17, 2021

21:00

Die Europäische Gesundheitsbehörde (EMA) könnte einer Zeitung zufolge ab der kommenden Woche den Impfstoff von Novavax zulassen. Nach einem entsprechenden Bericht der "Financial Times" unter Berufung auf Insider legen Novavax-Aktien sieben Prozent zu. Stellungnahmen der EMA und von Novavax liegen nicht vor.

20:40

Das RKI registriert für Deutschland einen Zuwachs bei der Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit der Omikron-Variante. Bis zum 13. Dezember seien in Deutschland insgesamt 325 derartige (Verdachts-)Fälle über das Meldesystem übermittelt worden, teilt das RKI in seinem Wochenbericht mit. Davon seien 112 per Gesamtgenomsequenzierung zweifelsfrei bestätigt, während 213 mittels variantenspezifische PCR-Testung als Verdacht auf Omikron eingestuft worden. In der Vorwoche waren es 28 sicher nachgewiesene Infektionen mit Omikron.

