Die Unterschriftensammlung für ein Referendum gegen das Covid-19-Gesetz läuft seit Dienstag. Das Referendumskomitee will verhindern, dass notrechtliche Kompetenzen des Bundesrates während der Pandemie nachträglich legitimiert und bis Ende 2021 verlängert werden.

In Russland ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen binnen 24 Stunden um 11'615 auf fast 1,24 Millionen gestiegen. Allein 4082 Neuinfektionen seien in Moskau registriert worden, teilen die Behörden mit. Nach den USA, Indien und Brasilien hat Russland die meisten Infektionsfälle weltweit. 188 weitere Menschen seien mit oder am Coronavirus gestorben. Insgesamt verzeichnet Russland nun offiziell 21'663 Todesfälle - das sind deutlich weniger als andere Länder mit hohen Infektionszahlen.

Letztes Wochenende sind die Corona-Fallzahlen in der Schweiz wieder deutlich angestiegen. Dabei erreichen auch ländliche Kantone bei den Neuinfektionen vermehrt eine kritische Schwelle. Die Corona-Herde sind nicht mehr auf städtisch geprägte Kantone wie Zürich, Waadt oder Genf beschränkt. Auch in ländlichen Kantonen wie Nidwalden, Graubünden, Schwyz oder Uri stieg die Anzahl Neuinfektionen zuletzt deutlich an. zudem liegen Appenzell Innerrhoden und Neuenburg gar über der kritischen Grenze von 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner innerhalb von vierzehn Tagen.

Indien meldet 61'267 nachgewiesene Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit hätten sich 6,69 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus sei um 884 auf 103'569 gestiegen. Indien ist nach den USA und Brasilien das am stärksten von der Pandemie betroffene Land. Vergangene Woche hatte die Regierung die Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiter gelockert und die Öffnung von Schulen und Kinos erlaubt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 2639 neue Coronavirus-Fälle in Deutschland. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten liegt laut RKI damit bei 303'258. Die Zahl der Todesfälle steigt nach Angaben des Instituts um zwölf auf 9546.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat negativ auf das Coronavirus getestet. "Der Kanzler, der Vizekanzler und das gesamte Regierungsteam haben negativ getestet", teilt das Büro des Regierungschefs mit. Ein enger Mitarbeiter von Regierungschef Kurz hatte sich zuvor mit dem Virus infiziert. "Im Verlauf der Testreihe wurde jedoch ein weiterer Kollege positiv getestet", heisst es in der Erklärung. Ein Mitarbeiter des Umwelt- und Verkehrsministerium sei infiziert.

Die von der US-Gesundheitsbehörde FDA vorgeschlagenen strengeren Richtlinien für die Notfallzulassung von Coronavirus-Impfstoffen stossen einem Medienbericht zufolge bei hochrangigen Regierungsmitgliedern in Washington auf Ablehnung. Der Stabschef des Weissen Hauses, Mark Meadows, spreche sich gegen die Bestimmung aus, die eine Zulassung eines Impfstoffes erst nach den Wahlen am 3. November ermöglichen würde, schreibt die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf mit dem Genehmigungsverfahren vertraute Personen.

In Brasilien geht die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle zurück. Das lateinamerikanische Land meldet nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Montag 11'946 neue bestätigte Coronavirus-Fälle. Damit steigt die Zahl der Infizierten nach offiziellen Angaben auf 4'927'235. Weitere 323 Menschen sind binnen 24 Stunden an oder mit dem Virus gestorben. Ingesamt verzeichnet Brasilien demnach 146'675 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, teilt das Ministerium mit.

Wegen stark steigender Corona-Zahlen werden nach Madrid und neun Kommunen im Umland zwei weitere spanische Städte im Nordwesten des Landes weitgehend abgeriegelt. Betroffen ist die Provinzhauptstadt León mit 124'000 Einwohnern und die südöstlich gelegene Stadt Palenca mit 78'000 Einwohnern. Die Massnahmen in der autonomen Region Kastilien und in León würden am Dienstag für zunächst 14 Tage in Kraft treten, berichteten spanische Medien am Montag unter Berufung auf die regionale Gesundheitsministerin Verónica Casado. Die Bürger dürften zwar ihre Wohnungen verlassen, die Stadtgrenzen aber nur aus triftigem Grund überqueren.

US-Präsident Donald Trump ist am vierten Tag nach seiner Einlieferung wegen einer Covid-19-Infektion aus dem Krankenhaus ins Weisse Haus zurückgekehrt. Auf Fernsehbildern war in der Nacht zum Dienstag zu sehen, wie Trump beim Verlassen des Walter Reed Krankenhauses eine weisse Chirurgenmaske trug. Er ballte eine Hand zur Siegerfaust und hob den Daumen in Richtung der Pressevertreter.

