Schon in wenigen Monaten soll in der Schweiz ein vierter Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen. Der Bund rechne damit, dass im Januar eine erste Lieferung des Vakzins des US-Pharmaunternehmens Novavax eintreffen dürfte, berichtet "Blick.ch". Das gehe aus Unterlagen hervor, die der Zeitung vorlegten.

Hintergrund: Noch wurde in der Schweiz kein Zulassungsgesuch für Novavax eingereicht. In der EU ist dieser Schritt aber bereits erfolgt, wo die Zulassung in den nächsten Wochen erwartet wird. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sollte die Schweizer Zulassung dann "sehr zeitnah" erfolgen, wie "Blick.ch" schreibt. Anfang Monat hat Indonesien Novavax als erstes Land eine Notfallzulassung erteilt und bereits mit dem Verabreichen des Impfstoffs begonnen.

Der Novavax-Impfstoff namens NVX-CoV2373 basiert auf einer anderen Technologie als die mRNA-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna und als das Vakzin von Johnson & Johnson. Novavax handelt es sich um einen proteinbasierten Impfstoff, der Bestandteile des Virus enthält und so die Bildung von Antikörpern auslöst. Auch die Grippeimpfstoffe funktionieren nach diesem bewährten Prinzip.

In den USA sind bislang mehr als 194 Millionen Menschen vollständig geimpft. Das teilt die Seuchenbehörde CDC mit. Insgesamt seien über 434 Millionen Dosen verabreicht worden. Mehr als 224 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben rund 328 Millionen Menschen. Eine Auffrischungsimpfung haben rund 26 Millionen Personen erhalten.

Israels Pandemie-Beratungsgremium hat sich für eine Verabreichung des Covid-19-Vakzins von Pfizer und BioNTech an Kinder zwischen fünf und elf Jahren ausgesprochen. Das teilen Vertreter des Gesundheitsministeriums mit. Die Behörde dürfte der Empfehlung folgen und mit dem Impfungen noch in diesem Monat beginnen. Die Bevölkerung Israels mit rund 9,4 Millionen Einwohnern ist relativ jung. Etwa 1,2 Millionen Kinder sind zwischen fünf und elf Jahre alt. Viele Experten gehen davon aus, dass eine Herdenimmunität nur mit Impfungen von Kindern erreicht werden kann.

Kanzlerin Angela Merkel drängt die SPD, den Weg für eine Ministerpräsidentenkonferenz frei zu machen. "Das Corona-Virus nimmt keine Rücksicht darauf, ob wir gerade eine geschäftsführende Regierung haben, ob wir gerade Koalitionsverhandlungen haben", sagt sie in Meseberg. "Wir brauchen hier wieder eine gesamtstaatliche Kraftanstrengung." Zuvor hatten etliche SPD-Länderchefs gesagt, dass eine Ministerpräsidentenkonferenz derzeit nicht nötig sei.

Im Bundesland Berlin wird die 2G-Regel eingeführt, nach der im Kern nur Geimpfte und Genesene Zugang zu geschlossenen Räumen in öffentlichen Räumen haben. Der Berliner Senat beschließt für Personal im Kundendienst, das es entweder geimpft, genesen oder maximal 24 Stunden vorher getestet sein muss.

