10:00

Einrücken nur mit negativem Coronatest, kein Ausgang und Urlaub im Januar, eventuell gestaffeltes Einrücken: die Schweizer Armee zieht für die Mitte Januar beginnende Winter-Rekrutenschule (RS) ein umfassendes Gesundheitsschutz-Dispositiv auf. Mit den Anordnungen will die Armee ein gesundes Einrücken für die rund 11'200 Aspiranten und 2500 Kader gewährleisten, wie sie am Freitag mitteilte. Sie hat den zukünftigen Rekrutinnen und Rekruten einen Brief geschickt. Darin fordert sie die jungen Leute auf, sich vor dem Einrücken bei ihrem Hausarzt oder in einem Testcenter testen zu lassen. Die Kosten erhalten sie zurückerstattet.

Einrücken darf nur, wer einen negativen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest vorweisen kann. Ersterer ist 72 Stunden gültig, der Schnelltest 24 Stunden. Positiv Getestete und Personen mit Symptomen müssen zuhause bleiben, sich in Isolation begeben und sich bei ihrem Schulkommando melden. Bis zur Genesung können sie ihre RS allenfalls mit Distance Learning beginnen.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

+++

09:15

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Bevölkerung in seiner Weihnachtsansprache aufgerufen, sich vor Familientreffen auf das Coronavirus zu testen und sich impfen zu lassen. "Obwohl die Zeit, um Geschenke zu kaufen, theoretisch ausläuft, gibt es noch immer eine wundervolle Sache, die ihr eurer Familie und dem ganzen Land schenken könnt - und das ist, sich impfen zu lassen", sagte Johnson in seiner Ansprache an die Nation laut spiegel.de. Er glaube, dass dieses Weihnachten "signifikant besser" sein werde als das letzte, sagte Johnson. "Wenn ihr dieses Jahr einen grösseren Truthahn braucht und mehr Rosenkohl pellen und waschen müsst, dann ist das alles gut, denn diese Rituale bedeuten so viel", sagte Johnson.

I would like to wish you all a very Merry Christmas. pic.twitter.com/xRSgirIVqa — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2021

+++

06:15

Der Kanton Obwalden hat - basierend auf den Sars-CoV-2-Fällen pro 100'000 Einwohner in den letzten zwei Wochen in der Schweiz - pro Kopf am meisten Neuinfektionen in der Schweiz, nämlich 2545. An zweiter und dritter Position liegen die Kantone Appenzell Innerrhoden (2038) und der Kanton Genf (1940), gefolgt von den Kantonen Appenzell Ausserrhoden (1916), Jura (1830) und Schwyz (1855). Am wenigsten Fälle pro 100'000 Einwohner verzeichnen der Kanton Zürich (1192) und der Kanton Tessin (1056). Das zeigt ein Blick auf das Corona-Dashboard des Bundesamtes für Gesundheit.

+++

Abonnieren Sie hier kostenlos den Newsletter von cash.ch, dem mit Abstand grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 35'431 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 15'537 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 50'968 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 265,8 von 280,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 370 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 110'119. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,95 Millionen Corona-Tests positiv aus. Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel weniger getestet und demnach vermutlich weniger Fälle gemeldet werden.

+++

05:55

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlicht am 24. Dezember laut Angaben von nzz.ch keine neuen Daten und Corona-Fallzahlen. Die nächsten Zahlen folgen am 27. Dezember. Sie werden in der letzten Dezemberwoche später publiziert, nämlich ab 15:30 Uhr.

+++

05:00

Die beiden US-Fluggesellschaften United Airlines und Delta mussten insgesamt fast 200 Flüge am Heiligabend streichen, nachdem sich Flugbesatzungsmitglieder und anderen Beschäftigte mit der Omikron-Variante des Coronavirus angesteckt hatten. Delta hat nach eigenen Angaben alle Möglichkeiten und Ressourcen ausgeschöpft, bevor die Airline rund 90 Flüge für Freitag stornieren musste. United Airlines strich 120 Flüge.

United, Delta cancel more than 200 U.S. Christmas Eve flights amid COVID surge https://t.co/55pM5UOJd6 pic.twitter.com/UstBcT2J7l — Reuters (@Reuters) December 24, 2021

+++

03:00

Italiens Regierung hat wegen steigender Corona-Fallzahlen die Regelungen für die Bevölkerung weiter verschärft. Ab dem 1. Februar 2022 sei der Impfnachweis nur noch sechs statt wie bisher neun Monate gültig, teilte Gesundheitsminister Roberto Speranza mit. Der Nachweis ist wichtig für den Zugang zu Verkehrsmitteln oder der Arbeit. Die Auffrischungsimpfung könne ausserdem nach vier statt wie bisher fünf Monaten verabreicht werden.

Landesweit müssen die Menschen Speranza zufolge im Freien Masken tragen. In öffentlichen Verkehrsmitteln gelte zudem eine FFP-2-Masken-Pflicht, ebenso wie in Kinos, Theatern und Fussballstadien. Dort ist ausserdem der Verzehr von Getränken und Speisen untersagt. Die Regelungen treten nicht sofort, sondern erst mit dem Erscheinen im Amtsblatt in Kraft. Der Zeitpunkt der nächsten Veröffentlichung war zunächst unklar.

Zur ausführlichen Meldung geht es hier.

+++

04:00

Ein grosser Teil der Gesundheitsämter in Deutschland kann die Kontaktverfolgung bei Corona-Infizierten wegen Personalmangels nicht mehr gewährleisten. "Eine flächendeckende Nachverfolgung findet im Moment fast gar nicht mehr statt", sagte die Bundesvorsitzende der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Ute Teichert, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einem Vorabbericht zufolge. Mehrere Länder hätten sogar komplett die Suche nach Kontaktpersonen ausgesetzt, zum Beispiel Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg. Die Lage sei sehr angespannt, weil die Gesundheitsämter schon lange über dem Limit arbeiten würden.

+++

02:00

Frankreich hat mit 91'608 Neuansteckungen an einem Tag einen Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie verzeichnet. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mit. Kurz zuvor hatte Gesundheitsminister Olivier Véran mit Blick auf einen noch leicht niedrigeren Wert von den schlimmsten gemeldeten Daten in der Corona-Krise gesprochen. Die Zahl der positiven Fälle steige rasant an, die Omikron-Variante sei stark im Umlauf.

+++

01:00

Der deutsche Virologe Christian Drosten hat mit Blick auf die Corona-Pandemie China als seine derzeit "grösste Sorge" bezeichnet. "Natürlich kommt Omikron auch dorthin. Und der Impfstoff, der dort verwendet wurde, hat eine schlechte Wirksamkeit gegen diese Variante. Das ist eine echte Gefahr, auch für die Weltwirtschaft", sagte der Leiter der Virologie der Berliner Charité in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" am Freitag.

Auf die Frage, ob es in Deutschland einen Lockdown brauche, sagte Drosten, es gelte abzuwarten, "ob und wie die jetzt geltenden und noch einmal nachgezogenen Massnahmen wirken". Greifen die Kontaktbeschränkungen nicht so wie erhofft, könnte man nach Drostens Ansicht Beschränkungen in Betracht ziehen, bei denen nur bereits geboosterte Menschen Zugang haben - was er als "1G" bezeichnete. Zweifach Geimpfte seien zwar auch bei Omikron vor schweren Verläufen geschützt, "aber praktisch nicht gegen eine Infektion", sagte der Virologe. Auch die Virus-Weitergabe im Fall einer Ansteckung sei kaum reduziert. "Wer aber kürzlich geboostert ist, trägt wahrscheinlich weniger zur Weiterverbreitung bei und ist merklich gegen die Erkrankung geschützt. Bei Delta mögen 2G und 3G reichen, aber jetzt schreibt Omikron die Regeln."

Christian #Drosten erwartet eine schnelle Ausbreitung von #Omikron. China sieht er als besonders verletzlich an. Um die neue Variante im Zaum zu halten, bringt der Virologe eine 1-G-Regel für Geboosterte ins Spiel. https://t.co/RrnIM0RaB8 — FAZ Topthemen (@FAZ_Top) December 23, 2021

+++

00:00

Experten kritisieren die Massnahmen von US-Präsident Joe Biden zur Eindämmung der Virus-Krise. "Leider kommt es zu spät und wird angesichts des erwarteten Omikron-Tsunamis nur ein Tropfen auf den heissen Stein sein", sagt die Epidemiologin Anne Rimoin. So würden die Haushalte viel mehr Tests benötigen als jetzt zur Verfügung gestellt würden. Der Gesundheitsexperte Gregg Gonsalves von der Yale University erklärt, die Regierung gehe den Weg des geringsten Widerstands, weil die Bevölkerung die Einschränkungen satt habe. Sie wüssten, dass jede Forderung nach schärferen Massnahmen von den Republikanern lautstark kritisiert werden würde.

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

+++

Beim Blick auf die Grafik erscheint die Übersicht von der Johns-Hopkins-Universität zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung.

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)