Um die Gesundheit aller Armeeangehörigen zu schützen, beginnt für knapp ein Drittel der rund 11'200 Rekrutinnen und Rekruten die Winter-Rekrutenschule am 17. Januar zu Hause im "Distance Learning". Sie rücken erst am 31. Januar physisch ein. Alle Armeeangehörigen müssen bereits vor dem physischen Einrücken in den Dienst einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest machen und dürfen nur mit negativem Resultat einrücken, wie die Armee am Freitag weiter mitteilte.

Positiv getestete Rekrutinnen oder Rekruten würden aufgefordert, zuhause zu bleiben und - sofern es der Gesundheitszustand zulasse - bereits mit dem Distance Learning zu beginnen. Die Eingerückten würden im Verlauf der ersten RS-Woche nochmals auf das Coronavirus getestet.

Zwischen Weihnachten und Neujahr haben sich wieder deutlich mehr ausländische Gäste für eine Übernachtung in der Schweiz entschieden. Darauf deuten aktuelle Daten zu Kreditkartenzahlungen hin. Laut dem Monitoring Consumption Switzerland haben ausländische Gäste im Dezember mit ihren Bezahlkarten fast 100 Millionen Franken Umsatz in Schweizer Hotels generiert. Das sind nur noch 20 Prozent weniger als vor der Corona-Krise. Bei der Auswertung wurden Zahlungen mit ausländischen Debit- und Kreditkarten erfasst, die über das Netzwerk des Finanzdienstleisters Worldline in der Schweiz abgewickelt wurden. Dazu zählen etwa die weit verbreiteten SIX-Zahlterminals.

Der grosse Vergleich mit dem Ausland: Schweiz beim Boostern nur im hinteren Mittelfeld https://t.co/sAG7oGGRW5 — Blick (@Blickch) January 6, 2022

Auch im Jahr 2021 hat die Corona-Pandemie für zahlreiche Bezüge der Kurzarbeitsentschädigung gesorgt. Allerdings wurden längst nicht mehr die hohen Summen des Vorjahres erreicht. Der Umfang war noch etwa halb so gross wie 2020. So sanken die Ausgaben für Kurzarbeitsentschädigung (KAE) 2021 deutlich auf 5,65 Milliarden nach 9,20 Milliarden Franken im Vorjahr, wie es im aktuellen Arbeitsmarktbericht des Seco vom Freitag heisst. Die Arbeitslosenentschädigungen beliefen sich auf 6,75 Milliarden nach 6,38 Milliarden im Vorjahr. Zudem wurde 2020 und 2021 die maximale Bezugsdauer für Arbeitslosenentschädigung zwei Mal verlängert. Damit seien in Phasen der Pandemie mit stark reduziertem Stellenangebot Aussteuerungen vermieden worden, so das Seco.

Die Neuinfektionen in Indien sind binnen einer Woche um das Fünffache in die Höhe geschossen. Am Freitag melden die Behörden 117'100 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages. Als Grund für den rasanten Anstieg gilt die hochansteckende Omikron-Variante, die insbesondere in den grossen Städten dabei ist, die Delta-Mutante als dominierende Variante zu verdrängen. Experten wie der ehemalige Leiter des Nationalen Epidemiologie-Instituts, M.D. Gupte, gehen davon aus, dass der im Mai verzeichnete Höchststand von 414'000 Neuinfektionen an einem Tag bis Anfang Februar übertroffen werde.

Ein Blick auf das Corona-Dashboard des Bundesamts für Gesundheit zeigt: Der Kanton Obwalden hat am meisten Coronavirus-Ansteckungen aller Schweizer Kantone gemessen pro 100'000 Einwohner/innen in den letzten zwei Wochen, nämlich 14'887. Dann folgt der Kanton Appenzell Innerrhoden mit 14'877 Fällen, der Kanton Uri mit 13'906 Fällen und der Kanton Genf mit 13'646 Fällen. In den bevölkerungsreichen Kantonen wie Bern, den beiden Basel, Aargau oder Zürich bewegen sich die Zahlen zwischen 8900 und 9700 Fällen pro 100'000 Einwohner.

"Herr Djokovic wird nicht in Australien gefangen gehalten, er kann jederzeit gehen, und der Grenzschutz wäre dabei behilflich". Das sagte Australiens Innenministerin Karen Andrews dem Sender ABC News laut spiegel.de am Freitag. Sie widersprach damit den Anschuldigungen des Vaters von Novak Djokovic, wonach der Tennis-Profi nach seiner Landung in Melbourne wie "im Gefängnis eingesperrt" worden sei. Der serbische Tennisprofi habe es versäumt, die richtigen Informationen für seine Einreise nach Australien bereitzustellen, so Andrews weiter. "Sie werden von jedem verlangt, der in das Land einreist. Wenn diese Informationen nicht bereitgestellt werden können, sind die Einreisebestimmungen für Australien nicht erfüllt."

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 56'335 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 15'095 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 41'240 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 303,4 von 285,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 264 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 113'632. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 7,41 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Das #RKI meldet weiter steigende Corona-Inzidenzen - mit einem zunehmenden Anteil der #OmikronVariante. Letzte Woche lag ihr Anteil bereits bei 44 Prozent. Zudem wird weiterhin mit vielen Ansteckungen gerechnet. Am Mittag beraten Bund und Länder deshalb über das weitere Vorgehen. pic.twitter.com/PaxuFBxOHp — WDR aktuell (@WDRaktuell) January 7, 2022

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach weist auf Twitter auf eine Studie aus Südafrika hin, wonach eine Omikron-Infektion bei Ungeimpften kaum gegen eine Erkrankung mit der Delta-Variante schützt. "Omicron taugt demnach nicht als Impfersatz", schreibt Lauterbach. Dies sei für die Debatte über eine Impfpflicht von Bedeutung.

Frankreich meldet 261'481 Neuinfektionen. Die Zahl der im Krankenhaus verstorbenen Covid-Patienten steigt um 204.

Italien verzeichnet mit 219'441 Neuinfektionen einen neuen Höchststand. Den Daten des Gesundheitsministeriums zufolge sank dagegen die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle auf 198 von 231 am Vortag.

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte droht ungeimpfte Bürger festnehmen zu lassen, die Ausgangsbeschränkungen missachten. In einer TV-Ansprache ruft Duterte dazu auf, sicherzustellen, dass Ungeimpfte das Haus nicht unzulässigerweise verlassen. Anderenfalls dürften sie festgenommen werden. Das Land verzeichnet nach offiziellen Angaben mit 17'220 neuen Fällen ein Drei-Monats-Hoch.

Wegen der hohen Zahl von Corona-bedingten Ausfällen beim Personal sehen sich weitere Verkehrsbetriebe in der Schweiz gezwungen, ihre Fahrpläne auszudünnen. Betroffen sind Linien der Zürcher VBZ, des Léman Express und der Freiburger TPF.

Am Montag, 10. Januar 2022 der Takt der Buslinien 2 und 5 wird von Montag bis Freitag von üblicherweise 7,5 Minuten auf 10 Minuten verlängert. Die Massnahme gilt bis auf Weiteres, sofern sich die Lage nicht verändert.

https://t.co/zKgf55bY3r#AGGLO #COVID #Bus — TPF (@tpf_medias) January 6, 2022

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich liegt Gesundheitsminister Olivier Veran zufolge heute bei etwa 335'000 Fällen. Veran spricht vor dem Parlament. Auch Italien und Kroatien geben neue Rekordstände bei Neuinfektionen bekannt. Das italienische Gesundheitsministerium meldet 189'109 und der kroatische Katastrophenschutz 8587 neue Fälle. Letzteres ist ein Anstieg von 47 Prozent zum Vortagswert.

Die Zahl der neuen Fälle in den USA ist der Seuchenbehörde CDC zufolge im Durchschnitt innerhalb von einer Woche um 98 Prozent gestiegen. Gleichzeitig hätten die Krankenhauseinweisungen im Wochenvergleich um 63 Prozent zugelegt, sagt CDC-Chefin Rochelle Walensky. Die durchschnittliche Zahl der Todesfälle sei um fünf Prozent gestiegen. Der US-Regierungsberater Anthony Fauci warnt trotz der Hinweise auf weniger schwere Verläufe bei Omikron davor, sich in Sicherheit zu wiegen.

