Mit 162 neuen Infektionen an einem Tag hat China die bislang höchste Zahl neuer lokaler Coronafälle in diesem Jahr verzeichnet. Wie die Behörden am Montag berichteten, wurden allein 150 Infektionen in der Metropole Xi'an gemeldet, wo bereits in der vergangenen Woche nach dem Auftreten einiger Fälle massive Ausgangssperren für die 13 Millionen Bewohner verhängt worden waren. In Xi'an dürfen Menschen ihre Wohnungen nur noch in Ausnahmen verlassen. Jede Familie kann ein Mitglied bestimmen, das alle zwei Tage einkaufen gehen darf. Auch wurde die Bevölkerung mehrfach komplett auf das Virus getestet. Mit derart rigiden Massnahmen hat China, das eine Null-Covid-Politik verfolgt, das Virus weitgehend in den Griff bekommen. Seit mehr als einem Jahr ist es um die Pandemielage in der Volksrepublik deutlich besser bestellt als in vielen anderen Ländern.

Die chinesischen Behörden wollen jeden #Corona-Ausbruch mit drastischen Maßnahmen im Keim ersticken. Der Preis dafür ist hoch: In #Xian sollen Bürger ihre Wohnungen nur mit Genehmigung verlassen, berichtet @FriederikeBoege. https://t.co/lDGHzBf5dr — Frankfurter Allgemeine (@faznet) December 24, 2021

Covid-Taskforce-Vizepräsident Urs Karrer geht davon aus, dass Omikron in Zürich inzwischen die Mehrzahl der Fälle stellt, wie die "NZZ am Sonntag" schreibt. Auch den Kanton Tessin ist Omikron offenbar schon dominant, wie der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani gegenüber Radio RSI sagte. Am Freitag vermeldeten die Behörden im Südkanton 747 Neuinfektionen. Noch Anfang Monat lag der 7-Tage-Schnitt bei rund 150 Fällen täglich, wie tagesanzeiger.ch meldet.

Im Tessin gelten seit Donnerstag striktere Corona-Regeln. Mit Ausnahme von geboosterten Personen müssen sämtliche Leute, die mit Corona-Kranken Kontakt hatten, in Quarantäne, auch doopelt Geimpfte. Andere Kantone könnten diese Woche dem Tessiner Beispiel folgen und verschärftere Massnahmen einführen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlicht heute Montag nach drei Tagen Pause wieder Daten und Corona-Fallzahlen. Sie werden in der letzten Dezemberwoche später publiziert, nämlich ab 15:30 Uhr. Nachbarländer wie Deutschland, Frankreich oder Italien veröffentlichten während der Festtage täglich neue Daten zur Ausbreitung des Coronavirus.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 13'908 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 2178 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche, als 16'086 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 222,7 von 220,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 69 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 110'433. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als sieben Millionen Corona-Tests positiv aus. Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel weniger getestet wird und demnach vermutlich weniger Fälle gemeldet werden.

RKI-Zahlen - RKI: Inzidenz steigt wieder leicht an Berlin (dpa) – Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach langem Sinken im Vergleich zum Vortag (leicht) gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 ...https://t.co/C3HO85a2lz — News Poster (@News__Poster) December 27, 2021

Die Omikron-Variante führt in den USA weiter zu Reiseunterbrechungen. US-Fluggesellschaften haben am Sonntag (Ortszeit) fast 1200 Flüge verschoben. Grund ist die steigende Zahl von Omikron-Neuinfektionen, auch unter den Flugbesatzungen. Bis zum Nachmittag (Ortszeit) strichen die Airlines laut der Internetseite FlightAware.com mindestens 1171 Flüge in, aus sowie innerhalb der Vereinigten Staaten. Weitere Stornierungen sind wahrscheinlich. Zwei Carnival-Kreuzfahrtschiffe und ein Schiff der Reederei Royal Caribbean waren Medienberichten zufolge gezwungen, ihre Reise wegen Corona-Ausbrüchen an Bord abzubrechen.

Den Krankenhäusern in Deutschland geht es trotz staatlicher Hilfen zur Bewältigung der Pandemie wirtschaftlich so schlecht wie seit über 20 Jahren nicht. Rund 60 Prozent der Krankenhäuser rechnen für das abgelaufene Jahr 2021 mit wirtschaftlichen Verlusten, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus dem jüngsten Krankenhaus-Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI). Gegenüber dem Vorjahr dürfte sich demnach der Anteil der Kliniken, die rote Zahlen schreiben, verdoppeln. Ein massgeblicher Grund für die wirtschaftlichen Probleme ist die geringere Auslastung der Kliniken durch die Pandemie. Jedes zweite Krankenhaus beklagt der Erhebung zufolge eine geringere Belegung als im Vorjahr. So wurden planbare Operationen abgesagt, um Behandlungskapazitäten für Corona-Erkrankte frei zu halten. Zudem sind die Behandlungszahlen insgesamt gesunken, weil Patienten aus Sorge vor einer Ansteckung nicht zum Arzt oder in die Klinik gehen.

Israel testet eine vierte Corona-Impfung an Krankenhaus-Mitarbeitern. In einer grossen Klinik sollen 150 Angestellte eine zweite Auffrischungsimpfung erhalten. Damit solle abgeschätzt werden, ob eine zweite Booster-Impfung für die gesamte Bevölkerung notwenig sei, teilt das Sheba Medical Center in der Nähe von Tel Aviv mit. Die Ergebnisse zur Wirsamkeit der Immunisierung sollen Abgeordneten helfen, ihre gesundheitspolitischen Entscheidungen zu treffen.

Israels Ministerpräsident Naftali Bennett gibt Entwarnung. Sein Büro teilt mit, dass Bennetts PCR-Test negativ ausgefallen sei. Bennett werde aber sicherheitshalber in Selbstisolation bleiben. Der Regierungschef hat sich dem Test unterzogen, nachdem seine 14-jährige Tochter postiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat Richter wegen Urteilen zu Corona-Massnahmen als "kleine Richterlein" kritisiert. "Ich stosse mich daran, dass kleine Richterlein sich hinstellen und wie gerade in Niedersachsen 2G im Einzelhandel kippen, weil sie es nicht für verhältnismässig halten", sagte Montgomery im "Welt"-Interview. Da masse sich ein Gericht an, etwas, das sich wissenschaftliche und politische Gremien mühsam abgerungen hätten, mit Verweis auf die Verhältnismässigkeit zu verwerfen. "Da habe ich grosse Probleme."

Weltweit haben sich bislang rund 278,58 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,69 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

Beim Blick auf die Grafik erscheint die Übersicht von der Johns-Hopkins-Universität zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung.

