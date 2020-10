11:30

In Tschechien steigen die Infektionszahlen weiter in Rekordtempo an. Für Freitag meldet das Gesundheitsministerium 3793 Neuinfektionen, die Gesamtzahl steigt damit auf 78.051. An den Folgen des Virus starben insgesamt 699 Menschen. Ab Montag gilt in dem Land mit seinen 10,7 Einwohnern für 30 Tage der Ausnahmezustand, um die Ausbreitung einzudämmen.

10:00

US-Präsident Donald Trump benötigt bei seiner Behandlung im Krankenhaus keinen zusätzlichen Sauerstoff. Das teilt ein Arzt im Weissen Haus mit. Trump habe begonnen, das Covid-19-Medikament Remdesivir des US-Unternehmens Gilead Sciences einzunehmen.

Allerding soll eine Beraterin aus dem Umfeld des Präsidenten gesgat haben, dass es durchaus Grund zur Besorgnis gebe. Dies Twitterte Ana Cabrera vom Nachrichtensender CNN. Trump soll demnach sehr müde sein und Probleme beim Atmen haben. "Das ist ernst."

NEW: A Trump adviser says there is reason for concern about Trump's health tonight. "This is serious," the source said. The source went on to describe Trump as very tired, very fatigued, and having some trouble breathing. @Acosta and @vmsalama report — Ana Cabrera (@AnaCabrera) October 3, 2020

08:10

Die ehemalige Beraterin und Wahlkampf-Managerin von US-Präsident Donald Trump, Kellyanne Conway, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie befinde sich in Quarantäne und habe nur milde Symptome, gab Conway in einem Tweet bekannt. Sie war Ende August aus privaten Gründen zurückgetreten, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Conway zählte zu Trumps loyalsten Weggefährten.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians. As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020

06:45

US-Präsident Donald Trump ist wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus ins Krankenhaus gebracht worden."Ich denke, es geht mir sehr gut", sagte Trump in einer kurzen Videobotschaft, die er im Weissen Haus aufgenommen hatte und bei seiner Ankunft in der Klinik auf seinem Twitter-Account veröffentlicht wurde.

Beim Verlassen des Weissen Hauses demonstrierte der Präsident vor Kameras, dass er auf den Beinen ist. Er zeigte in Richtung anwesender Journalisten einen Daumen und winkte und ging dann wie gewohnt über den Rasen zum wenige Meter entfernt wartenden Helikopter. Trump trug Anzug und Krawatte und einen Mund-Nasen-Schutz und wurde von Mitarbeitern begleitet, die ebenfalls Masken trugen. Die 50-jährige First Lady blieb im Weissen Haus. Trump sagte in seiner Videobotschaft, seiner Ehefrau gehe es "sehr gut".

Trump werde die nächsten Tage von Büroräumen des Präsidenten in der Klinik arbeiten, erklärte das Weisse Haus. Der Präsident weise nach der Infektion "leichte Symptome" auf. Er sei aber nach wie vor guter Dinge und habe den ganzen Tag über gearbeitet.

06:05

Das Robert-Koch-Institut meldet 2563 Neuinfektionen in Deutschland. Die Gesamtzahl der positiv auf Covid-19 Getesteten liegt laut RKI jetzt bei 296.958. Die Zahl der Toten steigt demnach um 19 auf nunmehr 9527.

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 34,35 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und 1,019 Millionen sind gestorben. Die USA bleiben mit knapp 7,3 Millionen bestätigten Fällen und über 207.000 Toten das am stärksten betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

04:30

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am gestrigen Freitag 552 Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Sechs Personen mussten ins Spital eingewiesen werden.

Es gab keinen neuen Todesfall, wie das BAG mitteilte. Am Donnerstag waren 550 neue Ansteckungen gemeldet worden, am Mittwoch 411 und am Dienstag 225. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 54'384 laborbestätigte Fälle.

2.10.2020, 8 Uhr Neu* Total seit Beginn

der Epidemie Laborbestätigte Infektionen 552 54'384 Hospitalisierungen 6 4890 Todesfälle 0 1784 Covid-19-Test 11 415 1'391'498

Chart: Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Am Wochenende wird das BAG wie üblich keine Fallzahlen mehr kommunizieren. Neue Zahlen zum Coronavirus werden vom BAG erst am Montag veröffentlicht. Vor zwei Wochen hatte das BAG bekannt gegeben, dass es die neuen Zahlen nur noch von Montag bis Freitag mitteilt.

Seit Anfang der Pandemie mussten 4890 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung blieb am Freitag mit 1782 gleich wie am Donnerstag.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'391'498 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Gegenüber Donnerstag wurden dem BAG 11'415 neue Tests gemeldet. Bei 4,6 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung waren am Freitag nach Angaben des BAG 1912 Personen in Isolation und 5454 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 11'117 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.

02:00

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 33.431 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 4,880 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 708 auf 145.388 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

23:40

Trump wurde nach Angaben des Weissen Hauses in ein Militärkrankenhaus gebracht. Der Präsident werde im Walter Reed Medical Center in Maryland dann die nächsten Tage verbringen. Es handele sich um eine vorsorgliche Massnahme. Die Ärzte hätten zu diesem Schritt geraten, damit Trump im Bedarfsfall schnell Hilfe bekommen könne.

President Trump is headed to Walter Reed hospital after being diagnosed with Covid-19, according to the White Househttps://t.co/3hQwKwGhFj — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 2, 2020

23:10

Trump hat nach Angaben seines Arztes als Behandlung eine einmalige Dosis einer Antikörper-Kombination von Regeneron Pharmaceuticals erhalten. Der Präsident sei insgesamt müde, aber guter Dinge, heisst es in einer Bewertung von Sean Conley, die Trumps Pressesprecherin Kayleigh McEnany über Twitter verbreitet. Regeneron bat Ende September um eine Notfallzulassung seiner experimentellen Antikörper-Kombination REGN-COV2. Die Aktie des US-Konzerns legt im nachbörslichen Handel 1,8 Prozent zu.

22:45

Die deutsche Bundesregierung hat ganz Schottland, Nordengland und fast die ganzen Niederlande zu Corona-Risikogebieten erklärt und warnt nun vor touristischen Reisen dorthin. Die Risikoliste des Robert Koch-Instituts (RKI) und die Reisehinweise des Auswärtigen Amts wurden am Freitag entsprechend aktualisiert.

In den Niederlanden kamen unter anderem vier Regionen an den Grenzen zu Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hinzu: Groningen, Drenthe, Gelderland und Overijssel. Limburg ist die einzige Grenzregion zu Deutschland, die noch nicht betroffen ist. Ausserdem ist noch Zeeland an der Nordseeküste ausgenommen. Bisher waren erst drei von zwölf niederländischen Provinzen als Risikogebiete eingestuft.

Mehr zu Thema hier.

22:15

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA bleibt hoch. Die US-Seuchenzentren CDC geben 47.046 neue Fälle binnen 24 Stunden an, nach 45.342 am Vortag. Damit gibt es insgesamt rund 7,26 Millionen amtliche Fälle. Die Zahl der Toten steigt um 900 auf 207.302.

21:05

US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag zu einem Treffen mit Spendern geflogen, obwohl das Weisse Haus bereits vom positiven Corona-Test einer engen Beraterin wusste. "Es wurde befunden, dass es sicher für den Präsidenten ist, dorthin zu reisen", sagte Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany am Freitag vor Journalisten.

Die grössere Frage ist allerdings angesichts des positiven Corona-Tests von Trump in der Nacht zum Freitag, ob er selbst eine Gefahr für die Teilnehmer des Treffens darstellte. McEnany sagte nichts dazu, ob dies auch berücksichtigt worden sei.

Das Weisse Haus erfuhr vom positiven Test seiner Beraterin Hope Hicks als Trumps Hubschrauber sich in Washington auf den Weg zum Flugplatz Joint Base Andrews machte, wo er ins Präsidentenflugzeug umstieg.

What happens if Donald Trump falls badly ill during the 2020 election? https://t.co/nZjUctqY0j — Financial Times (@FinancialTimes) October 2, 2020

20:00

In Frankreich steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle binnen 24 Stunden um 12.148 Fälle. Damit haben sich nahezu 590.000 Menschen engesteckt. 136 weitere Coronavirus-Tote werden gemeldet. Die Gesamtzahl der tödlichen Krankheitsverläufe steigt damit auf 31.155.

