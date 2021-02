07:35

Ein Teil der an Corona Erkrankten kämpft mit Langzeitfolgen. Wie viele davon betroffen sind, liess sich bisher kaum abschätzen. Eine Schweizer Studie um das Team des Zürcher Epidemiologen Milo Puhan gibt nun erste Erkenntnisse, wie SRF berichtet. So gaben Insgesamt 26 Prozent an, sich sechs Monate nach der Infektion noch nicht ganz erholt zu haben. Als häufigste Beschwerden nannten die Betroffenen starke Müdigkeit und Husten. Zudem sei mindestens jeder zehnte dieser Long Covid-Betroffenen noch in einem schlechten Gesundheitszustand und im Alltag sehr eingeschränkt, zitiert SRF aus der Studie.

+++

07:20

Weltweit haben sich nachweislich mehr als 103,63 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 2,24 Millionen Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, seit im Dezember 2019 die ersten Ansteckungsfälle im chinesischen Wuhan bekanntgeworden sind. Die meisten Infektionen weisen die USA, Indien, Brasilien, Russland und Grossbritannien auf.

06:55

+++

In den USA steigt die Zahl der Infektionen binnen 24 Stunden um mindestens 114.781 auf mehr als 26,5 Millionen. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um mindestens 3624 auf 447.246. Die USA sind das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

+++

06:50

Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes schreibt in ihrem neuesten Situationsbericht von einem "stabilen bis leicht rückgängigen Verlauf" für Mitte Januar. Auch die Übersterblichkeit nehme ab, wenn sie auch in vielen Regionen immer noch sichtbar sei, so der Bericht. Trotzdem ist es laut Experten zu früh, um in der Schweiz über Lockerungen zu sprechen. Die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Anne Lévy, warnt vor einer "trügerischen" Entwicklung der Corona-Lage in der Schweiz. Die jetzigen Corona-Massnahmen zeigten zwar durchaus Wirkung. Aber: "Wir haben gehofft, dass die Zahlen schneller heruntergehen."

"Jetzt ist sicher noch nicht der Moment, um über Lockerungen zu reden", zitiert der "Blick" auch Epidemiologe Marcel Tanner, der bis Ende Januar die Public-Health-Gruppe der Corona-Taskforce leitete. "Man darf nicht vergessen, dass Österreich und Italien früher als die Schweiz zu strengeren Massnahmen gegriffen haben, die auch gewirkt haben", so Tanner. Österreich etwa öffne nur schrittweise und achte "kohärent darauf, die Ansteckungen tief zu halten". Letzteres etwa mit dem verschärften Grenzregime.

+++

05:45

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 9705 Neuinfektionen. Damit haben sich in Deutschland 2.237.790 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Menschen, die nach einer Infektion gestorben sind, erhöht sich demnach um 975 auf 58.956. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 82,9.

+++

+++

04:00

Das BAG hat am gestrigen Dienstag 1663 neue Ansteckungen in der Schweiz und Liechtenstein innerhalb der letzten 24 Stunden registriert. 46 Todesfälle sind gemeldet worden, dazu 90 Spitaleinlieferungen.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1'606. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1'642, vor einer Woche bei 1'899.

Der R-Wert ist auf 0,99 angestiegen.

+++

03:15

Die mexikanische Gesundheitsbehörde genehmigt den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V zur Notfallanwendung. Dies gibt der stellvertretende mexikanische Gesundheitsminister Hugo Lopez-Gatell auf einer Pressekonferenz bekannt.

+++

02:45

Die neuseeländische Arzneimittelbehörde Medsafe erteilt dem Corona-Impfstoff aus dem Hause Pfizer/BioNTech eine vorläufige Zulassung. "Die vorläufige Zulassung des Impfstoffs ist ein positiver Schritt im Kampf gegen Covid-19", sagt Regierungschefin Jacinda Ardern. Die Impf-Einheiten werden voraussichtlich Ende des ersten Quartals in Neuseeland eintreffen.

+++

+++

21:55

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will allen Franzosen bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot machen. Bis Ende Februar oder Anfang März sollte die Produktion von Impfstoff in Frankreich starten, sagt Macron in einem Interview mit dem Fernsehsender TF1. Er geht von schliesslich vier Werken aus. Pharmafirmen müssten schon jetzt mit den Vorbereitung für den nächsten Winter und den Anfang des nächsten Jahres beginnen. Derzeit werden Daten des Gesundheitsministeriums zufolge so viele Menschen in Krankenhäusern in Zusammenhang mit dem Virus behandelt wie zuletzt Ende November. Insgesamt sind gut 28.000 Patienten in Kliniken, davon liegen 3270 auf Intensivstationen. Das Land meldet 23.337 Neuinfektionen und 726 weitere Todesfälle.

+++

19:25

In den Niederlanden weist Ministerpräsident Mark Rutte Forderungen nach einer grösseren Lockerung des Lockdowns angesichts sinkender Corona-Fallzahlen zurück. "Es ist unvermeidlich, den aktuellen Lockdown fast komplett bis mindestens zum 2. März zu verlängern", sagt Rutte auf einer Pressekonferenz. Er verweist auf Gefahren durch neue Virusvarianten. Die Regierung prüfe weiterhin eine Fortsetzung der nächtlichen Ausgangssperre über den 10. Februar hinaus.

+++

18:45

Angesichts der Lieferungen von russischem und serbischem Impfstoff an Nicht-EU-Länder betont Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass solche Impfstoffe auch in Europa willkommen seien. "Jeder, der eine Zulassung bei der europäischen Medizinagentur stellt, der ist uns herzlich willkommen", sagt Merkel in der ARD. Sie habe mit Russlands Präsident Wladimir Putin darüber gesprochen, es gebe gute Nachrichten über die Wirksamkeit des Impfstoffes Sputnik V. Voraussetzung der Nutzung in der EU sei aber eine EMA-Zulassung.

+++

18:30

Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt Sonderrechte für Geimpfte ab. Solange nicht klar sei, ob Geimpfte andere anstecken könnten, sei es nicht möglich, diese anders zu behandeln, sagt die Kanzlerin in der ARD. Umgekehrt sei die Frage, wie man am Ende bei einem sehr grossen Impfangebot trotz der Impf-Freiwilligkeit mit Personen verfahren solle, die sich nicht impfen lassen wollten, fügt Merkel hinzu. Dann stelle sich die Frage, ob man nicht Unterschiede machen müsse nach dem Motto: "OK, wer das nicht möchte, der kann vielleicht bestimmte Dinge nicht machen."

+++

+++

