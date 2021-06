07:30

Japan hat sich weitere 20'000 Impfdosen für Mitarbeiter bei den Olympischen Spielen in Tokio gesichert. Wie Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa am Dienstag bekanntgab, hat die Regierung eine entsprechende Vereinbarung mit dem US-Konzern Pfizer getroffen. Damit erhält Japan für Olympia-Mitarbeiter nun insgesamt 40 000 Impfdosen

+++

06:15

Derzeit stecken sich in der Schweiz eher jüngere Menschen mit dem Coronavirusirus an: Etwa ein Viertel der Coronavirus-Infizierten in der Schweiz sind derzeit jünger als 20 Jahre. Rund 60 Prozent sind unter 40 Jahre alt. Das hat nzz.ch auf basis von BAG-Daten ausgewertet. Der Anteil der neuen Fälle bei den über 80-jährigen ist dagegen in den vergangenen Wochen immer geringer geworden. Ein wesentlicher Teil der Personen in diesem Alter ist inzwischen geimpft. Bei älteren Menschen ist das Risiko, schwer zu erkranken und im Zusammenhang mit dem Virus zu sterben, sehr viel höher als bei jüngeren.

+++

+++

06:00

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will Insidern zufolge das Impfprogramm beschleunigen. Bolsonaro habe bei Pfizer angefragt, ob die für das vierte Quartal bestimmte Lieferung auf Juni vorgezogen werden könne, sagt ein mit der Angelegenheit vertrauter Regierungsbeamter. Das Büro des Präsidenten bestätigt in den sozialen Medien eine Telefonkonferenz zwischen Bolsonaro, seinem Stabschef, dem Gesundheitsminister sowie Außenminister und den Geschäftsführern von Pfizer Brasilien und Pfizer Lateinamerika. Brasilien verzeichnet nach den USA die meisten Todesfälle im Zusammnhang mit dem Virus. Bolsonaro hatte Covid-19 zunächst als Grippe verharmlost und laut Aussage einer brasilisnischen Untersuchungskommission im vergangenen Jahr Impfangebote von Pfizer ignoriert.

Brazilian President Jair Bolsonaro on Monday asked Pfizer Inc (PFE.N) to bring forward planned delivery of COVID-19 vaccines, a government source said, aiming to speed up a slow national inoculation program. https://t.co/JC9yIDM9hD — Reuters Health (@Reuters_Health) June 15, 2021

+++

04:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 652 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 552 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 15,5 von 16,6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 93 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

+++

03:00

Der scheidende UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock bezeichnet die zugesagten Impfstofflieferungen der G7-Länder als "Almosen". "Diese sporadischen, kleinen, wohltätigen Almosen von reichen Ländern an arme Länder sind kein ernsthafter Plan und wird die Pandemie nicht beenden", sagt Lowcock der Nachrichtenagentur Reuters. "Was die Welt von den G7 brauchte, war ein Plan, um die Welt zu impfen. Und was wir bekommen haben, ist ein Plan, etwa zehn Prozent der Bevölkerung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen vielleicht in einem Jahr zu impfen."

+++

02:30

Chile verlängert angesichts steigender Infektionszahlen die bis zum 30. Juni geltende Corona-Notstandslage um drei Monate bis Ende September. Die Regierung soll damit in der Lage bleiben, Restriktionen anzuordnen. Chile verzeichnete zuletzt einige der höchsten Stände bei den Ansteckungen seit Beginn der Pandemie, obwohl das Land eine der höchsten Impfquoten weltweit hat. Mehr als 60 Prozent der Einwohner haben mindestens eine Impfung erhalten, knapp 50 Prozent sind bereits vollständig geimpft.

Kaum ein Land hat so große Teile seiner Bevölkerung gegen Corona geimpft wie #Chile. Trotzdem verzeichnet es erneut rekordverdächtige Infektionszahlen.https://t.co/1DkP4Y3igl — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) June 14, 2021

+++

01:30

Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle in den USA hat nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters die Marke von 600'000 überstiegen. Die Zahl der neu verzeichneten Toten sank dabei in den vergangenen Wochen deutlich: Im Mai lag sie bei 18'587, ein Rückgang von gut 80 Prozent zum Januar. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC vom Sonntag haben fast 52 Prozent der US-Bürger mindestens eine Impfung erhalten.

+++

00:30

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge für eine Aufhebung der Maskenpflicht im Freien. Der Anteil betrage 80,5 Prozent, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Yougov-Umfrage. Für eine Aufhebung der Vorgaben auch in Innenbereichen waren demnach 35,2 Prozent. Befragt wurden am Montag 553 Personen.

+++

00:00

Grossbritannien verschiebt wegen der Ausbreitung der Delta-Variante geplante Lockerungen um einen Monat. Die Zahl der Fälle steige um 64 Prozent je Woche und es müssten immer mehr Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden, erklärt Premierminister Boris Johnson. Ein umsichtiges Vorgehen jetzt könne Tausende Leben retten.

+++

+++

+++

