Am Anfang der zweiten Welle stand die vermehrte Reiseaktivität im Sommer. Wie sich das Coronavirus über grosse Distanzen verbreitet, wurde unter anderem von einer Forschungsgruppe unter der Leitung der Epidemiologin Emma Hodcroft erforscht. Die Wissenschaftler konnten eine Variante des Virus finden, die sich im Sommer erst unter spanischen Landwirtschaftsarbeitern ausbreitete. Von dort aus verbreitete sich die neue Covid-19-Variante in ganz Europa und war für viele Infektionen der zweiten Welle verantwortlich.

Während sich im Sommer viele Schweizerinnen und Schweizer in den Badeferien am Mittelmeer infizierten, werden im Winter die Berggebiete zum Reise-Hotspot. Wie sehr sich das Coronavirus von den Skiorten aus verbreiten kann, zeigt sich insbesondere am Beispiel von Ischgl. Sich auf der Piste zu infizieren sei zwar sehr unwahrscheinlich, bestätigt Emma Hodcroft von der Universität Bern gegenüber "SRF". Das Problem seien vielmehr die Rahmenbedingungen.

Wer in die Skiferien fährt, nimmt ein höheres Corona-Risiko in Kauf: Gegessen wird in öffentlichen Restaurants, auf die Piste kommt man mit der öffentlichen Seilbahn. Es gebe auch hier gute Massnahmen, erklärt Hodcroft: "Man kann diese Orte sicherer machen, indem man für eine bessere Lüftung sorgt und die Anzahl Menschen reduziert."

We can make skiing safer by enforcing distance & masks - most importantly by *reducing density* & *ventilating* to reduce aerosol transmission risk.

Reduced #'s may conflict with the economic worries of resorts: we need to acknowledge these problems to find safe solutions.

