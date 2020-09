09:30

Die ETH-Professorin Tanja Stadler befürchtet einen weiteren Anstieg der Neuinfektionen in der Schweiz: "Wenn wir so weiterfahren, wird bis Weihnachten die Zahl der täglichen Ansteckungen im vierstelligen Bereich sein", sagt sie bei tagesanzeiger.ch. Stadler, die das Team leitet, welches für die Schweiz die Reproduktionszahl berechnet, fordert daher neue Denkansätze in der Schweizer Corona-Strategie: "Wir müssen dringend diskutieren, ob wir die derzeitige Eindämmungsstrategie verlassen wollen." Anstatt Infektionen möglichst zu vermeiden, wäre die sogenannte Mitigation eine Alternative.

"Dabei versucht man, die Konsequenzen der Ansteckungen abzumildern, sodass insbesondere das Gesundheitssystem nicht kollabiert», sagt Stadler, die Professorin für Computational Biology ist. Die Fallzahlen müssten dazu auf einem mittleren Niveau stabilisiert werden. "Wir müssten in der Schweiz im Vergleich zu heute nur jede zehnte Ansteckung verhindern". Die einfachste und am wenigsten einschneidende Massnahme dafür wäre eine Verschärfung der Maskenpflicht in Innenräumen, also auch in Büros und Clubs."

08:25

Tschechien meldet 1382 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden und damit einen neuen Tageshöchstwert, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Es ist der dritte Tag in Folge mit mehr als 1000 Neuinfektionen. Angesichts der steigenden Ansteckungszahlen hatte die Regierung in dieser Woche die Maskenregelungen verschärft.

07:40

Indien verzeichnet mit 96'551 neuen Coronavirus-Fällen binnen 24 Stunden einen weiteren Rekordanstieg. Damit legte die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen auf 4,5 Millionen zu, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 1209 auf 76'271. In keinem anderen Land der Welt steigen die Infektionszahlen schneller als in Indien, das nach den USA die meisten Fälle aufweist. Die Zahl der Todesfälle in Indien ist zwar vergleichsweise niedrig, aber seit zehn Tagen wurden immer mehr als tausend Tote gemeldet.

07:10

Auch in Grossbritannien müssen Partygänger für die Rückverfolgung von Coronafällen die Kontaktdaten angeben, schreibt blick.ch. Das britische Model Lucy Dixon (32) bestellt an der Bar ein paar Getränke. Vorschriftsgemäss gibt sie dafür ihre Kontaktdaten an. Name, Alter, Adresse und Handynummer.

Tags darauf bekommt das Model eine Nachricht auf ihrem Handy. Ein Mann schreibt: «Ich habe in der Nacht gearbeitet, in der du hereingekommen bist, du bist wunderschön.» Dazu schickt er ein Bild von sich, wie er im Bett liegt.

06:55

Das Robert-Koch-Institut meldet 1484 Corona-Neuinfektionen. Damit haben sich den Angaben zufolge in Deutschland nun nachweislich 256'850 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle habe sich um einen auf 9342 erhöht. Etwa 230'600 Menschen gelten als genesen.

05:45

In Süd- und Mittelamerika haben sich nach Reuters-Zahlen bisher mehr als acht Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Damit ist der Teilkontinent die am stärksten von der Pandemie betroffene Weltregion. Allein 4,2 Millionen Ansteckungen wurden in Brasilien registriert.

04:30

Das Vertrauen in Impfungen ist einer Studie zufolge in Europa geringer als in anderen Teilen der Welt, etwa in Afrika. Beeinflusst werde das Vertrauen in Impfungen etwa von der politischen Stabilität eines Landes und von Falschinformationen im Internet. Was einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus angehe, seien viele Menschen besorgt über die Schnelligkeit der Entwicklung, sagte Studienleiterin Heidi Larson von der London School of Hygiene & Tropical Medicine. "Aber die Öffentlichkeit ist nicht wirklich an Geschwindigkeit interessiert, sondern an Sorgfalt, Effektivität und Sicherheit." Für die Studie wurden im vergangenen Jahr mehr als 284'000 Personen befragt.

01:30

Vor Beratungen der französischen Regierung über eine weitere Verschärfung der Corona-Massnahmen ist in Frankreich die Rekordzahl von fast 10'000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden.

00:35

In Brasilien sind in den vergangenen 24 Stunden 40'557 neue Corona-Ansteckungsfälle registriert worden. Die Zahl der Todesfälle stieg um 983 auf 129'522, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

