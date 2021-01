07:10

Der Kanton Graubünden baut seine Massentests aus und testet neu alle, die das wollen. Auch wenn keine Symptome vorliegen. Auch Bern und Baselland möchten dem Bündner Beispiel folgen. Und beim Bund werden, wie blick.ch berichtet, Gratistests für alle Schweizer nun Thema.

Laut Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) fliessen die Bündner Erfahrungen auch in Überlegungen zur nationalen Teststrategie ein. Gratistests für Symptomlose gibt es allerdings offiziell nicht. Dies hat seine Tücken: Es gibt zwar keine genauen Zahlen, doch laut Schätzungen haben bis zu 40 Prozent der Corona-Infizierten keine Symptome. Zwar ist es dank den neuen Schnelltests heutzutage einfacher an einen Test zu kommen als am Anfang der Pandemie. Doch Gratistests für Menschen, die mit gutem Gewissen ihre Grosseltern besuchen wollen, gibt es nach wie vor nicht. Laut Mathys ist dies aber nun in Diskussion.

Solche Gratistests würden auch die Wirtschaftswissenschaftler der Taskforce des Bundes begrüssen. "Das war ein Vorschlag, der die Expertengruppe von Anfang an unterstützt hat", so Ökonomin Monika Bütler. "Die Kosten sind im Vergleich zum Nutzen relativ gering."

Etwas zurückhaltender ist Taskforce-Präsident Martin Ackermann. Er warnt vor zu hohen Erwartungen. Zwar könne das Testen im grossen Stil wirksam sein, um Viren aus der Bevölkerung zu entfernen. Der Effekt sei aber nur kurzzeitig. Kontakte und Mobilität müssen reduziert werden, damit sich Ansteckungen nicht weiter ausbreiten. Ackermann: "Die Tests sind deshalb kein Ersatz für wirksame Corona-Massnahmen und können deshalb nur Teil der Gesamtstrategie sein."

Frankreich verschärft die Massnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie und verweist auf die Gefahr durch eine ansteckendere Virus-Variante. Die tägliche Ausgangssperre werde ab Samstag ab 18:00 Uhr statt wie bislang ab 20:00 Uhr gelten, kündigte Ministerpräsident Jean Castex am Donnerstag an. Er verwies auf eine deutlich geringere Zahl von Neuansteckungen in den Regionen, die bereits strengere Regeln eingeführt haben. Sorgen bereitet den Gesundheitsbehörden die zuerst in Grossbritannien nachgewiesene, ansteckendere Variante des Virus. "Wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass diese Variante sich in Frankreich ausbreitet", sagte Gesundheitsminister Olivier Veran. Im Moment sei sie für ein Prozent der Fälle verantwortlich.

Castex kündigt in diesem Zusammenhang auch strengere Grenzkontrollen an: Wer von ausserhalb der EU nach Frankreich einreisen will muss einen negativen Corona-Test vorweisen und sich eine Woche lang in Quarantäne begeben. Finanzminister Bruno Le Maire kündigte seinerseits weitere Massnahmen für Unternehmen an. Ihre Hilfen werden demnach auf bis zu 200'000 Euro pro Monat aufgestockt, für die Rückzahlung der staatlich verbürgten Corona-Kredite erhalten sie ein zusätzliches Jahr Zeit. Die Regierung werde so lange Finanzhilfe leisten wie nötig, sagte Le Maire.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) steigt die Zahl der Positiv-Tests in Deutschland über die Marke von zwei Millionen. Gemeldet werden 22'368 neue Fälle. Die Gesamtzahl beträgt damit 2'000'958. 1113 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. Die Zahl der Todesfälle liegt damit nun bei 44'994. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 146,1 (Vortag: 151,2). Die Kenngrösse liegt deutlich über der Zielmarke von Bund und Ländern, die 50 beträgt. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

Weltweit haben sich über 92,22 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 1,979 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 22,913 Millionen Infektionen und 384'481 Todesfällen.

Der designierte US-Präsident Joe Biden will ein neues Corona-Hilfspaket von 1,9 Billionen Dollar schnüren und damit die weltgrösste Volkswirtschaft wieder in Schwung bringen. Darin enthalten seien weitere Direkthilfen an die US-Bürger von jeweils 1400 Dollar, wie Mitarbeiter von Biden am Donnerstag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten sagten. Die zusätzliche Arbeitslosenversicherung soll von derzeit 300 auf 400 Dollar pro Woche erhöht und obendrein bis September verlängert werden. Insgesamt sind etwa eine Billion Dollar an direkten Hilfen für private Haushalte vorgesehen. Weitere 415 Milliarden Dollar sollen für den Kampf gegen das Virus und für die Impfkampagne mobilisiert werden. 440 Milliarden Dollar sollen an kleinere Unternehmen und Kommunen fliessen, die besonders von der Pandemie betroffen sind. Biden selbst will die Pläne noch im Tagesverlauf in einer Fernsehansprache zur besten Sendezeit vorstellen.

Fiskalpolitik - Biden schlägt neues 1,9 Billionen Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket vor https://t.co/FN6OoxRKhV pic.twitter.com/ffRFmRK4QN — cash (@cashch) January 15, 2021

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im CDU-Präsidium nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen "sehr schnelles Handeln" gegen die Ausbreitung der Virus-Mutationen gefordert. Die Mutationen entwickelten sich sehr schnell, habe sie gewarnt. Es müsse sehr rasch gehandelt werden. Merkel habe dafür plädiert, das für den 25. Januar geplante Bund-Länder-Treffen vorzuziehen.

Frankreich meldet einen Rückgang bei der Zahl der Neuinfektionen von 23'852 auf 21'228. Allerdings stieg die der der Krankenhausfälle um 248 auf 25'017 und die der Intensivbehandlungen um 15 auf 2726. Zudem wurden 282 weitere Todesfälle verzeichnet.

