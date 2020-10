06:30

In der Schweiz wird ein weiterer Anstieg der Fälle von registrierten Coronavirus-Infektionen befürchtet. Das Bundesamts für Gesundheit (BAG) publizierte gestern die Zahl von 1077 Fällen in nur einem Tag in der Schweiz und Liechtenstein.

Die Schweiz erreicht damit Zahlen, wie sie zuletzt im März und Anfang April gemessen wurden. DIe 24-Stunden-Angaben über neue Infektionen wird das BAG heute voraussichtlich kurz nach Mittag vorlegen.

Möglich ist nun, dass in der Schweiz Massnahmen gegen die Verbreitung des Virus wieder verschärft werden. Am gestrigen Mittwoch hatten die Kantone Zug und Bern eine Maskenpflicht für öffentliche Innenräume wie Läden und Einkaufszentren sowie weitere Beschränkungen angeordnet.

Für Aufsehen gesorgt hat auch das Nachbarland Italien, wo die Maskenpflicht landesweit nun auch im Freien bestehen soll.

Die BAG-Zahlen von Mittwoch:

7.10.2020, 8 Uhr Neu* Total seit Beginn

der Epidemie Laborbestätigte Infektionen 1077 57'709 Hospitalisierungen 10 4951 Todesfälle 2 1789 Covid-19-Test 15'122 1'439'599

Daten: Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Am Montag waren für das Wochenende 1548 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus gemeldet worden. Am Freitag zählte das BAG 552 Infektionen, am Donnerstag 550, am Mittwoch 411 und am Dienstag 225.

+++

06:15

US-Präsident Donald Trump empfiehlt einen Antikörpercocktail zur Behandlung von Infektionen. Die Mittel hat Trump während seiner Behandlung über das vergangene Wochenende selbst verabreicht bekommen. Es handelt sich um REGN-COV2 von der amerikanischen Biotechfirma Regeneron. An der Entwicklung ist auch der Basler Pharmakonzern Roche beteiligt. Der US-Präsident will diese Behandlung den Amerikanern zugänglich machen, allerdings ist der Antikörpercocktail noch nicht zugelassen. Mehr dazu beim "Blick" hier.

Trump hat einem Sprecher zufolge zum ersten Mal seit seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus wegen seiner Corona-Infektion wieder sein Büro - das Oval Office - im Weissen Haus betreten. Trump selbst schrieb kurz darauf auf Twitter, dass er mit den Gouverneuren von Texas und Louisiana über den Hurrikan "Delta" gesprochen habe. Der Wirbelsturm wird am Wochenende an der Golf-Küste der USA erwartet.

President Trump has returned to the Oval Office, breaking isolation after his hospitalization for coronavirus as an ongoing outbreak rips through his staff https://t.co/nm9qLTZ1tb — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 7, 2020

Trump weist seinem Arzt Sean Conley zufolge seit 24 Stunden keine Covid-19-Symptome auf. Sein Zustand sei stabil, heisst es in einer Erklärung. Der Präsident sei nunmehr seit mehr als vier Tagen fieberfrei.

+++

05:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 4058 neue Coronavirus-Fälle in Deutschland. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten liegt laut RKI damit bei 310'144.

Die Zahl der Todesfälle steigt nach Angaben des Instituts um 16 auf 9578.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Virus der Johns Hopkins University findet sich hier.

+++

03:55

Japan will einem Zeitungsbericht zufolge Reiseverbote nach China und in elf weitere Länder kommenden Monat aufheben, berichtete das Blatt Yomiuri. Die Erleichterungen würden auch Taiwan, Australien, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Vietnam und Malaysia umfassen.

+++

02:48

Die Tschechische Republik meldet nach Angaben des Gesundheitsministeriums 5335 neue Coronavirus-Fälle. Das Land verzeichnet damit die höchste Zahl an Neuinfektionen seit dem Ausbruch der Pandemie und den schnellsten Pro-Kopf-Anstieg in Europa in den vergangenen zwei Wochen.

+++

+++

22:10

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza ordnet für Einreisende aus Grossbritannien, Belgien, den Niederlanden und Tschechien eine Test-Pflicht an.

+++

20:10

Frankreich meldet mit 18.746 Neuinfektionen die höchste bislang verzeichnete Zahl an einem Tag. Damit sind insgesamt 653'509 Fälle bekannt. Die Zahl der Todesfälle steigt um 80 auf 32'445.

+++

17:30

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt sich besorgt über einen Anstieg von Fällen in der Karibik. Die für Nord- und Südamerika zuständige WHO-Direktorin Carissa Etienne nennt dabei ausdrücklich Kuba und Jamaika. Insgesamt habe sich der Grad der Übertragung in mehr als zehn Staaten der Region von moderat auf intensiv verschlimmert.

Positiv sei dagegen, dass in Nord- und Südamerika die Zahl der schweren Verläufe abgenommen habe.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)