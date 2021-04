08:30

In Ungarn sollen Ministerpräsident Viktor Orban zufolge Mitte nächster Woche 40 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft sein. Damit würden zugleich weitreichende Öffnungsschritte auf dem Weg hin zur Normalität möglich, sagt Orban im staatlichen Hörfunk. Ab der nächsten Woche dürften die Inhaber von Impfausweisen unter anderem wieder Hotels, Restaurants, Theater, Kinos, Fitness-Studios, Sportveranstaltungen und Schwimmbäder besuchen.

Ungarn hat als erstes Land der Europäischen Union und ohne EU-Zulassung auch Impfstoff aus Russland und China eingesetzt.

+++

06:45

In Indien melden die Behörden den zweiten Tag hintereinander einen weltweiten Rekordwert an neuen Corona-Fällen. Demzufolge wurden in 332'730 weiteren Fällen Menschen positiv auf das Virus getestet. Weitere 2263 Menschen starben, die positiv getestet wurden. Auch dies ist ein Höchstwert. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 186'920. Die Gesamtzahl der Positiv-Tests liegt in dem Land mittlerweile über 16 Millionen.

+++

06:30

Reisen oder Besuche öffentlicher Orte in der Schweiz könnten ab dem Sommer von einerm Impf-Zertifikat des Bundes abhängen. Unter Ethikern ist ein Streit ausgebrochen, ob dies verantwortbar wäre. Manche sehen in den Impfpässen, wie sie auch in anderen Ländern vorbereitet werden, einen versteckten Impfzwang.

Auch die Ungleichbehandlung der Bevölkerung über den Sommer ist ein Thema. Just während der Sommerferien werden sich nicht alle in der Schweiz impfen lassen können, weil die Kampagne der Erstimpfungen bis mindestens Juli oder August gehen wird. Dies hätte Auswirkungen auf die Ferienplanungen in der Bevölkerung.

Schliesslich sorgt auch Gedankenspiel von Arbeitgeberseite für hitzige Köpfe. Der Arbeitgeberverband will es Unternehmen ermöglichen, Nicht-Impfwillige in Räumen beschäftigen zu können, wo sie weniger Kontakt zu anderen Menschen haben. Auch dies wird als versteckte Impfpflicht kritisiert.

Mehr dazu beim "Blick" und auf "20 Minuten".

+++

+++

05:35

In Deutschland steigt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz weiter auf 164,0 (Vortag: 161,1), wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Der Wert gibt an, wie viele von 100'000 Einwohnern innerhalb einer Woche rechnerisch neu positiv getestet werden. Bund und Länder streben zunächst eine Inzidenz von 50 an. Öffnungen etwa des Detailhandels werden aber erst in Aussicht gestellt, wenn der Wert 35 erreicht wird.

Laut RKI wurden in 27'543 neuen Fällen Menschen positiv auf Corona getestet. Damit wurden insgesamt in Deutschland 3'245'253 Menschen positiv auf Corona getested. Ausserdem werden 265 weitere Fälle gemeldet, in denen Menschen starben, die positiv getestet wurden. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 81'158

+++

+++

01:25

Drei Monate vor dem Beginn der Olympischen Spiele versucht Japan, ein Wiederaufleben der Pandemie mit einem erneuten Lockdown zu verhindern. In Tokio, Osaka und zwei anderen Präfekturen gelte für den Zeitraum vom 25. April bis zum 11. Mai der Ausnahmezustand, sagt Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura. Gaststätten, die Alkohol ausschenken, müssten schliessen und grosse Sportveranstaltungen könnten nur ohne Zuschauer stattfinden.

+++

+++

20:50

Die US-Seuchenbehörde CDC gibt die Auslieferung von inzwischen insgesamt 282,2 Millionen Impfdosen bekannt. Verimpft worden seien bislang 218,9 Millionen Dosen der Konzerne Pfizer/BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson, heisst es weiter. Bei 89,2 Millionen Amerikanern sei die Impfung abgeschlossen. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

+++

18:10

Frankreich hat Ministerpräsident Jean Castex zufolge offenbar den Höhepunkt der dritten Welle passiert. Die Lage werde besser, sagt er. Auch die Situation auf den Intensivstationen stabilisiere sich. Wegen der Verbreitung der britischen Variante dauere es nach dieser Welle länger, bis die Zahl der Neuinfektionen zurückgehe.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)