Aus rechtlicher Sicht könnte die Schweiz ein Impfobligatorium einführen, wie der "Blick" schreibt. Diskutiert wird dies vor allem für Menschen im Kontakt mit Risikogruppen, nachdem im Nachbarland Frankreich Präsident Emmanuel Macron eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal angeordnet hat. Allerdings scheint Leute in Schweizer Medizinberufen dagegen zu sein: Laut dem Institut Sotomo sind nur 55 Prozent aus der Berufsgruppe Gesundheit und Soziales geimpft. 30 Prozent lehnen eine Impfung offenbar ab.

Die Gesundheitsverbände und die Politik stellen sich ebenfalls gegen einen Impfzwang per Verordnung. Ändern könnte sich dies aber, wenn im Zuge der vierten Welle die Spitäler wieder deutlich mehr Covid-Patienten aufnehmen müssen. Dies könnte wegen der Delta-Variante des Virus im Spätsommer oder Herbst der Fall sein.

Die Impfquote in den Kliniken in Deutschland ist nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) sehr hoch. "Anhand einzelner Rückmeldungen von 90 Prozent und mehr gehen wir von sehr hohen Impfquoten in den Krankenhäusern aus", sagt ein DKG-Sprecher den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochausgaben). "Daher ist die Debatte um eine Impfpflicht für die Krankenhäuser kaum relevant. Es dürfte keinen anderen Bereich geben, in dem die Beschäftigten sich selbst und ihr Umfeld so gut schützen, wie im Krankenhaus."

Impfpflicht in anderen Ländern: AUSTRALIEN Australien hatte Ende Juni beschlossen, Corona-Impfungen für Hochrisikopersonal in der Altenpflege und für Angestellte in Quarantäne-Hotels vorzuschreiben. GROSSBRITANNIEN Ab Oktober sind in England Impfungen gegen Coronaviren für Mitarbeiter von Pflegeheimen Pflicht. FRANKREICH Alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Frankreich müssen sich gegen Covid 19 impfen lassen. Dies sieht eine neue Regelung vor, die Präsident Emmanuel Macron am 12. Juli angekündigt hat. GRIECHENLAND Griechenland hat am 12. Juli Impfungen für das Personal von Pflegeheimen mit sofortiger Wirkung und für Mitarbeiter im Gesundheitswesen ab September zur Pflicht gemacht. Als Teil der neuen Massnahmen werden zudem nur noch geimpfte Gäste in Bars, Kinos, Theatern und anderen geschlossenen Räumen zugelassen. ITALIEN Ein im März verabschiedetes Dekret der italienischen Regierung schreibt vor, dass Mitarbeiter des Gesundheitswesens, einschliesslich Apotheker, geimpft werden müssen. Wer sich weigert, kann für den Rest des Jahres ohne Bezahlung suspendiert werden. POLEN Die polnische Regierung hat angedeutet, dass sie ab August Impfungen für einige Personen mit hohem Covid-19-Risiko verpflichtend machen könnte. DEUTSCHLAND Deutschland kennt wie die Schweiz keine Impfpflicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt eine Impfpflicht in jeglicher Form ab.

Die Delta-Variante verbreitet sich in der Schweiz rasant aus. Neue Sequenzierungsdaten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigen, dass der Anteil der hochansteckenden Variante am 29. Juni bereits bei knapp 71 Prozent lag. Es handelt sich dabei um eine Schätzung, die auf dem 7-Tage-Schnitt der letzten Datenerhebung basiert.

Damit hat sich der Anteil der erstmals in Indien festgestellten Corona-Mutante innert einer Woche mehr als verdoppelt. Ein Trend, der sich in den nächsten Monaten fortsetzen dürfte. Dies zeigt ein Blick in andere europäische Länder. Wo immer die Delta-Variante vermehrt auftritt, macht sie innert Kürze den Grossteil aller Ansteckungen aus. In Grossbritannien ist sie bereits seit Längerem für über 90 Prozent aller Ansteckungen verantwortlich.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag 483 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit lag der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 313. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 283, vor einer Woche bei 169. Zudem wurden 5 neue Spitaleinweisungen und kein neuer Todesfall gemeldet.

13.07. Aktueller Stand sind 706 248 laborbestätigte Fälle, 483 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 22 276 in den letzten 24 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 02.07.2021: 1,47 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/q7mXhO5xR6 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) July 13, 2021

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 1548 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 563 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 985 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 7,1 von 6,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

28 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'287. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.

In Grossbritannien wird auch nach der Aufhebung der Covid-Beschränkungen zum 19. Juli die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrmitteln in London bestehen bleiben. Er sei nicht bereit dabei zuzusehen, wie das Wohl der Londoner und die Erholung der Stadt gefährdet werde, begründet Bürgermeister Sadiq Khan seine Entscheidung.

Die Corona-Krise im Urlaubsland Spanien hat sich weiter zugespitzt. Das Gesundheitsministerium in Madrid meldete am Dienstag 13'393 Infektionen binnen 24 Stunden. Damit kletterte die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb eines einzigen Tages von 226 auf 258. Es seien weiterhin vor allem junge Menschen unter 30, die sich ansteckten, hiess es. Gesundheitsministerin Carolina Darias äusserte sich unter Hinweis auf die Impffortschritte optimistisch und beteuerte, das land werde die Infektionszahlen bald wieder reduzieren. Zur Eindämmung der Ausbreitung beschliessen die spanischen Regionen unterdessen immer mehr Restriktionen.

Mehr zur Situation in Spanien hier.

Die Infektionszahlen in den Niederlanden haben sich nach einer kurzen Öffnungsphase in der vergangenen Woche mehr als versechsfacht. Die Behörden registrieren 52'000 Neuinfektionen in der Woche bis Dienstag nach 8500 eine Woche zuvor.

Mehr als 60 Prozent davon wurden bei jüngeren Menschen zwischen 15 und 25 Jahren entdeckt. Die Niederlande hatten am 26. Juni zahlreiche Einschränkungen bei Nachtclubs, Festivals und Restaurants gelockert, diese wegen steigender Infektionszahlen vor allem unter jungen Leuten aber kurz darauf wieder in Kraft gesetzt. Ministerpräsident Mark Rutte hatte sich für die zu frühe Öffnung entschuldigt.

