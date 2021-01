05:35

Athleten, die an den Olympischen Spielen teilnehmen, sollen nach Ansicht des IOC-Mitglieds Dick Pound früher geimpft werden. "In Kanada, wo wir vielleicht 300 oder 400 Athleten haben - 300 oder 400 Einheiten aus mehreren Millionen Dosen abzuzwacken, um Kanada bei einer internationalen Veranstaltung dieser Grösse, dieses Charakters und dieses Niveaus vertreten zu sehen - ich glaube nicht, dass es einen Aufschrei in der Öffentlichkeit darüber geben würde", erklärt der Kanadier dem Sender "Sky News". Nur so könnten die Olympischen Spiele in Japan in einem sicheren Rahmen stattfinden.

+++

+++

05:25

In Deutschland steigt die Zahl der bestätigten Infektionen um 31.849 auf 1'866'887 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 1188 auf 38'795 zu.

+++

18:15

Einer Studie zufolge steigen die Überlebenschancen schwer erkrankter Covid-19-Patienten durch die Arthritismedikamente Actemra von Roche oder Kevzara von Sanofi. Die noch nicht begutachteten Ergebnissen der Studie des Imperial College London zeigten, dass sich die Sterblichkeitsrate dank der die körpereigene Abwehr unterdrückenden Arzneien um 8,5 Prozentpunkte reduzierte.

+++

+++

04:45

Der Impfstoff der Partner Biontech und Pfizer scheint laut einer vom US-Arzneimittelhersteller durchgeführten Studie gegen die in Grossbritannien und Südafrika entdeckten Virus-Varianten zu wirken. "Wir haben jetzt 16 verschiedene Mutationen getestet, von denen keine wirklich signifikante Auswirkungen hatte. Das sind die guten Nachrichten", sagt einer der führenden Wissenschaftler für virale Impfstoffe bei Pfizer.

"Das heisst aber nicht, dass die 17. keine Auswirkungen haben wird." Die noch nicht von Fachleuten begutachtete Studie von Pfizer und Wissenschaftlern der medizinischen Abteilung der Universität Texas zeigt, dass der Impfstoff das Virus auch bei einer Veränderung am sogenannten Spike-Protein wirksam neutralisiere

+++

+++

23:10

Weltweit haben sich über 87,34 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 1,888 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 21,22 Millionen Infektionen und 361'143 Todesfällen.

+++

23:05

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 87'843 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf knapp acht Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 1524 auf 200'498 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

+++

21:50

Deutschland wird über EU-Verträge nun mehr Impfdosen der Firma BioNTech bekommen. War bisher von rund 55 Millionen Impfdosen ausgegangen worden, so rechnet das Gesundheitsministerium nun mit gut 60 Millionen Impfdosen. Grund dafür ist, dass nicht alle anderen EU-Partner den ihnen zustehenden Anteil abnehmen wollen.

Zusammen mit den 30 Millionen Dosen aus bilateralen Vereinbarungen beziehe Deutschland nun rund 90 Millionen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. "Die bilaterale Vereinbarung beeinflusst weder die Vertragsgestaltung der EU mit Biontech noch verzögert sie die Auslieferung des Impfstoffs an die Mitgliedstaaten", betonte er.

+++

19:20

Spanien hat die Schwelle von zwei Millionen bestätigten Coronavirus-Fällen überschritten. Die Zahl der Ansteckungen sei seit Dienstag um 42'360 auf über 2,024 Millionen gestiegen, teilt das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Am Mittwoch waren feiertagsbedingt keine Daten übermittelt worden.

Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus erhöhte sich um 245 to 51'675. Die Behörden in der nördlichen Region Kastilien und Leon kündigten an, Einkaufszentren und Fitnessstudios zu schliessen, und verlängerten ein Verbot für nicht unbedingt notwendige überregionale Reisen bis Mai.

+++

18:50

Frankreichs Regierungschef Jean Castex erklärt, Restaurants, Kinos und Museen würden den ganzen Januar geschlossen bleiben. Eine landesweite nächtliche Ausgangssperre werde mindestens bis zum 20. Januar gelten. Es sei zudem denkbar, dass die Skigebiete nicht während der Februar-Ferien geöffnet werden. Er könne nicht ausschliessen, dass die Einschränkungen angesichts der Belastung der Krankenhäuser noch einmal verschärft würden, sagt Castex weiter.

