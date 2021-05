10:25

In den USA geht die Zahl der täglich gemeldeten Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus leicht zurück. Zuletzt gab es einer Reuters-Zählung zufolge binnen 24 Stunden 647 Tote. Nach 675 am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt von 30'766 auf 30'367. Insgesamt sind damit der Zählung zufolge in den USA seit Beginn der Pandemie 588'256 Menschen mit oder an dem Virus gestorben, 33,22 Millionen wurden positiv getestet.

09:40

In Indien geht die Zahl der Neuinfektionen nach Angaben des Gesundheitsministeriums zurück. Zuletzt gab es demnach binnen 24 Stunden 259'555 neue Fälle, nach 276'110 am Vortag. Vor knapp zwei Wochen hatte es noch über 400'000 pro Tag gegeben. Experten gehen aber davon aus, dass die tatsächliche Zahl um das fünf- bis zehnfache über den offiziellen Angaben liegt.

09:35

Die Universität Zürich hat zum dritten Mal 2500 Zürcher Schulkinder aus 275 Klassen und 55 Schulen getestet. Jedes fünfte Schulkind hatte schon Corona. Seit Juni 2020 stieg der Anteil Kinder, die eine Infektion durchgemacht und Antikörper entwickelt haben, von 2 auf 19 Prozent. Zwei Drittel der infizierten Kinder und Jugendlichen bleiben symptomlos. Zwei Prozent der Infizierten berichten über Symptome, die mit Long-COVID vereinbar sind.

09:15

Der Kanton Zürich lockert die Corona-Massnahmen an den Schulen. Auf Ende Mai wird die Maskentragpflicht im Freien aufgehoben. In Innenräumen wird sie hingegen bis zu den Sommerferien verlängert. Das schreibt die Zürcher Bildungsdirektion in einer Mitteilung. Schwimmunterricht ab der 4. Klasse und Klassenlager sind wieder möglich.

Zum Ende des Schuljahres lockert die Bildungsdirektion einige der aktuell geltenden Massnahmen an Zürcher Schulen. #bizh #CoronaInfoCHhttps://t.co/2h6dFQSTiw — Kanton Zürich (@KantonZuerich) May 21, 2021

06:35

Gesundheitsminister Alain Berset hat in einem SRF-Interview persönliche Fehler in der Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeräumt. "Ich habe am Anfang die Wissenschaft zu wenig hinterfragt", sagte er am Donnerstagabend in einem Interview bei der SRF-Sendung "Gredig direkt".

Es sei im vergangenen Jahr zu Beginn der Pandemie "sehr angenehm gewesen", als der Bundesrat einfach die Position der Wissenschaft angehört – und diese umgesetzt habe. "Dies hat dazu geführt, dass wir behauptet haben, das Masken sogar schädlich sein könnten", sagte der SP-Politiker.

Die offizielle Position von vielen Experten aus der Wissenschaft habe damals gelautet, dass man in der Bevölkerung die korrekte Anwendung der Hygienemasken nicht einfach voraussetzen könne, und eine falsche Handhabung sogar schädlich sein könnte. "Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich das mehr hätte hinterfragen müssen", sagte Berset.

06:30

Gute Nachricht für Mallorca-Fans: Auf der spanischen Urlaubsinsel und auch auf den anderen Balearen darf die Innengastronomie ab Sonntag im Zuge der guten Corona-Lage erstmals seit März wieder öffnen. Restaurants, Bars und Cafés werden ihre Gäste allerdings zumindest bis zum 5. Juni nur bis 18 Uhr in den Innenbereichen bewirten dürfen, wie die Regionalregierung am Donnerstagabend in Palma mitteilte. Die Aussenbereiche dürfen unterdessen auf den Balearen bis 23 Uhr offen bleiben.

06:00

Das Robert-Koch-Institut meldet 8769 Corona-Neuinfektionen für Deutschland. Das sind 2567 weniger als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel dem RKI zufolge weiter auf 67,3 von 68 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 226 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus binnen 24 Stunden auf 87'128. Seit Ausbruch des Virus wurden mehr als 3,63 Millionen Menschen positiv getestet.

05:20

Nachdem die Gesundheitsbehörden bereits grünes Licht gegeben haben, will Japan nun auch die Impfstoffe von Moderna und AstraZeneca zulassen. Das Land begann seine Impfkampagne Mitte Februar mit dem Impfstoff von Pfizer Inc., hat aber bisher nur 3,9 Prozent seiner Bevölkerung geimpft. Medienberichten zufolge will die japanische Regierung, trotz der erwarteten Zulassung der beiden zusätzlichen Impfstoffe, mit der Verwendung von AstraZeneca warten.

Japan to approve more COVID-19 vaccines as state of emergency set to widen https://t.co/U6bkJ88KUm pic.twitter.com/XmsmhSVbPF — Reuters (@Reuters) May 21, 2021

02:30

Grossbritannien will mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeiten, um ein "Pandemie-Radar"-System zu entwickeln. Mit dem System sollen neue Coronavirus-Varianten schneller identifiziert und aufkommende Krankheiten global besser verfolgt werden können. "Die Welt darf nie wieder von einem Virus überrascht werden, das sich unkontrolliert unter uns ausbreitet. Wir müssen ein System der Krankheitsüberwachung aufbauen, das für das 21. Jahrhundert geeignet ist", sagte Premierminister Boris Johnson. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, er freue sich über die Zusammenarbeit, denn Grossbritannien gelte als starkes Beispiel für die Überwachung und Sequenzierung von Krankheitserregern.

00:30

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit mehr als 165,17 Millionen Menschen bereits mit dem Corona-Virus infiziert, etwa 3,56 Millionen Infizierte sind bereits an Covid-19 gestorben. Die Infektionen wurden in mehr als 210 Ländern und Territorien gemeldet, seit die ersten Fälle im Dezember 2019 in China identifiziert wurden.

21:00

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer dürfte BioNTech-Chef Ugur Sahin zufolge eine Wirksamkeit von 70 bis 75 Prozent haben gegen die zuerst in Indien nachgewiesene Variante des Virus. Die Tests in dieser Woche hätten sich auf diese Variante konzentriert, sagt Sahin im türkischen Fernsehen.

