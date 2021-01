Angesichts fallender registrierter Infektionen in der Schweiz sagt Patrick Mathys, Leiter Krisenbewältigung beim BAG: "Die Richtung stimmt, beim Tempo aber hapert es." Ein Grund, sich zurückzulehnen, gebe es nicht. Grund zur Sorge seien die Infektionen mit neuen Virusvarianten wie jenen, die zuerst in England beziehungsweise Südafrika beobachtet worden sind. Glücklicherweise sei die brasilianische Variante im Land nicht nachgewiesen worden, so Mathys.

Positiv sei aber zu bewerten, dass die Spitaleinlieferungen wegen Corona-Ansteckungen deutlich zurückgingen. Auch die Übersterblichkeit bei über 64-jährigen sei rückläufig.

Die Medienkonferenz der Bundesstellen und anderer Organisationen:

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 1'884 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1'899. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1'953, vor einer Woche bei 2'119. Zudem wurden 92 neue Spitaleinweisungen und 57 neue Todesfälle gemeldet.

Den R-Wert für den 26. Januar gibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit 0,94 an. Der zuletzt gemeldete Wert lag bei 0,93.

Der Pharmakonzern Astrazeneca bietet nach Informationen aus EU-Kreisen an, die Staatengemeinschaft eine Woche früher als bislang geplant mit seinem Impfstoff zu beliefern. Die Lieferungen sollten am 7. Februar beginnen und nicht erst am 15. Februar, sagen EU-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Keine Klarheit gebe es in der Frage, ob Impfstoff aus Großbritannien in die EU umgleitet werden könne, um hier mehr Vakzin verfügbar zu haben.

Mögliche Verzögerungen bei der Lieferung des Corona-Impfstoffs des britischen Herstellers würden nach den Worten des französischen Gesundheitsministers Olivier Veran alle Länder Europas treffen.

NEW: The German Health Ministry has DENIED the Handelsblatt report claiming the AstraZeneca vaccine had only 8% efficacy for over-65s

They say there has been confusion and 8% actually refers to the number of people in the study between 56 and 69 years old

Oh my word...

— Alex Wickham (@alexwickham) January 26, 2021