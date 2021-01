13:55

Der Bund will am Dienstag seine erste nationale Corona-Impfstatistik vorlegen. Über diese und die aktuelle Lage informieren die Fachleute des Bundes an einer Medienkonferenz. cash überträgt live ab 14 Uhr.

Folgende Experten treten vor die Medien:

Nora Kronig , Vizedirektorin und Leiterin der Abteilung Internationales im Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Patrick Mathys , Leiter der Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit im BAG

Linda Nartey , Kantonsärztin Bern und Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte

Christoph Berger , Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen

Philippe Girard, stellvertretender Direktor von Swissmedic und Leiter Bereich Bewilligungen

Die Medienkonferenz im Live-Stream:

BAG-Mann Patrick Mathys kann bezüglich Corona-Situation immer noch keine guten Nachrichten überbringen. "Die Situation hat sich nicht so entwickelt, wie wir uns das wünschen", sagt er. Die aktuell tieferen Fallzahlen seien noch mit Vorsicht zu geniessen. "Die Fallzahlen stagnieren auf zu hohem Niveau", sagt Mathys. Der R-Wert liege mit 1,02 weiterhin über 1. Deshalb sei mit einer weiteren Zunahme zu rechnen. Zudem bereite ihm das neue Mutanten-Virus Sorge.

Immerhin sei, so Mathys weiter, bei den Hospitalisationen ein Trend nach unten erkennbar. Doch drei Viertel der Intensivbetten seien noch immer belegt. "Auch bei den Todesfällen ist ein Trend nach unten sichtbar", sagt Mathys. Mit 98 Fällen befinden sie sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die Anzahl der Virusmutationen hat laut Mathys weiter zugenommen. Bisher wurden 127 Mutationsfälle in der Schweiz erkannt. 86 mit der Grossbritannien-Variante, 5 aus Südafrika. Bei 36 Fällen wurde eine Mutation gesehen, die allerdings noch keiner der beiden Varianten zugerechnet werden konnte.

Mittlerweile breiten sich die Mutationen in der Schweiz aus ohne Bezug zu Grossbritannien. Man müsse alles tun, diese Ausbreitung zu verlangsamen, sagt Mathys.

Sorge bereitet Mathys, dass der Anteil bei den Analysen zunimmt, er ist nach offiziellen Zahlen auf 1,4 Prozent gestiegen. Mittlerweile dürfte der Anteil in der Realität deutlich höher sein. "Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 5 bis 6 Prozent der Proben einer der beiden Varianten zugeordnet werden können", sagt Mathys. Das würde bedeuten, dass jeder 20. Corona-Fall das Mutanten-Virus betrifft.

13:55

Eine erste Lieferung von 200'000 Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna für die Schweiz wird bis Mittwoch eintreffen. Dies teilte Gesundheitsminister Alain Berset am Dienstag auf Twitter mit.

Der Impfstoff geht an die Armeeapotheke, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte. Die Armeeapotheke verteilt das Vakzin an die Kantone.

Zusammen mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech, den Swissmedic am 19. Dezember 2020 zugelassen hat, stünden in der Schweiz im Januar rund eine halbe Million Impfstoffdosen bereit, so das BAG.

13:35

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 2'851 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 3'054. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 3'221, vor einer Woche bei 3'357.

Zudem wurden 147 neue Spitaleinweisungen und 98 neue Todesfälle gemeldet.

13:20

Die Arzneimittelbehörde Swissmedic hat einen zweiten Corona-Impfstoff für die Schweiz zugelassen. Sie gab am Dienstag grünes Licht für den Wirkstoff des US-Herstellers Moderna. Er wird auch im Wallis bei Lonza produziert. Die Schweiz sicherte sich 7,5 Millionen Dosen.

Swissmedic gibt dem Moderna mRNA Impfstoff das grüne Licht - damit sollte die Impfgeschwindigkeit in der Schweiz stark beschleunigt werden können.https://t.co/aUJtGBkLpN — Marcel Salathé (@marcelsalathe_d) January 12, 2021

Swissmedic habe den auf einer mRNA-Plattform basierenden Impfstoff von Moderna (Covid-19 mRNA Vaccine Moderna) "nach sorgfältiger Prüfung aller eingereichten Daten zur Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität in der Schweiz befristet zugelassen", schrieb Swissmedic am Dienstag.

Dies sei geschehen, nachdem zusätzlich zur internen Begutachtung das unabhängige Expertengremium HMEC (Human Medicines Expert Committee) an einer ausserordentlichen Sitzung die Einschätzung von Swissmedic zum Nutzen-Risiko-Verhältnis gestützt habe.

Zur ausführlichen Meldung.

12:55

Der Verein "Freunde der Verfassung" hat am Dienstag das Referendum gegen das Covid-19-Gesetz bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht. Es seien knapp 90'000 Unterschriften zusammengekommen, sagte der Sprecher des Vereins, Christoph Pfluger. Das Referendum will verhindern, dass notrechtliche Kompetenzen des Bundesrates während der Pandemie nachträglich legitimiert und bis Ende 2021 verlängert werden. Das Covid-19-Gesetz ist bereits in Kraft.

Vor einem Jahr gab es den Verein noch gar nicht. Jetzt hat er knapp 90'000 Unterschriften für das #Referendum gegen das #Covid19-Gesetz eingereicht. Die "Freunde der Verfassung" sind ein neues Schweizer Politphänomen. — Philipp Burkhardt (@BurkhardtPhilip) January 12, 2021

Das Covid-19-Gesetz sei unnötig, finden die Urheber des Referendums. Der grösste Teil des Gesetzes befasse sich nämlich mit Finanzierungsleistungen, die der Bundesrat auch ohne notrechtliche Kompetenzen mit Bundesbeschlüssen regeln könnte. Ausserdem könnte der Bundesrat bei einem erneuten Aufflammen der Pandemie wieder Notverordnungen erlassen.

Ein Kernelement des Covid-19-Gesetzes sei die verkürzte Prüfung neuer Medikamente, sagte Christoph Pfluger am Dienstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der deutliche Erfolg des Referendums sei eine unmissverständliche Aufforderung an die Behörden, die Impfkampagne mit grösster Vorsicht durchzuführen oder gar ein Moratorium zu erlassen, bis zuverlässigere Daten über die Wirkung der Impfstoffe vorlägen.

12:15

Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline und die US-Firma Vir Biotechnology wollen ein zweites Antikörper-Mittel zu Behandlung von Covid-19-Patienten testen. Die neue Studie, in der das Mittel zur Behandlung von milden bis moderaten Covid-19-Erkrankungen erprobt werden soll, solle im ersten Quartal beginnen, teilten die beiden Unternehmen am Dienstag mit.

Es wäre damit der zweite Antikörper aus der Kooperation der beiden Arzneimittelhersteller, der zum Einsatz bei Covid-19 getestet wird. Der erste befindet sich gegenwärtig in zwei fortgeschrittenen klinischen Studien. Auch andere Unternehmen testen Antikörper zur Covid-19-Behandlung, darunter Regeneron, Eli Lilly, Roche und AstraZeneca.

11:10

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hält nach Informationen von "Bild" einen längeren Lockdown für unvermeidbar. "Wir brauchen noch acht bis zehn Wochen harte Maßnahmen", zitiert Bild online die Kanzlerin und beruft sich dabei auf Angaben von Teilnehmern einer Sitzung der Arbeitsgruppe Innen der Unionsfraktion. "Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine 10-fache Inzidenz", wird die Kanzlerin weiter zitiert.

Kanzlerin Angela Merkel gerade in der Arbeitsgruppe Innen der Unionsfraktion: „Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine 10-fache Inzidenz. Wir brauchen noch 8-10 Wochen harte Maßnahmen.“ @BILD_Politik — Ralf Schuler (@drumheadberlin) January 12, 2021

10:35

Der schwedisch-britische Pharmakonzern Astrazeneca hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragt. Die Bewertung des Vakzins werde "in einem beschleunigten Zeitrahmen" erfolgen, teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam mit. Der Impfstoff könnte nach Einschätzung der EU-Kommission Ende Januar zugelassen werden. Die Kommission hat bis zu 400 Millionen Dosen des Mittels für die 27 EU-Staaten bestellt.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüsste die Ankündigung als gute Nachricht. Die EMA werde die Sicherheit und Wirksamkeit beurteilen. "Sobald der Impfstoff eine positive wissenschaftliche Beurteilung erhält, werden wir mit vollem Tempo daran arbeiten, die Nutzung in Europa zuzulassen", schrieb von der Leyen auf Twitter.

Good news! @AstraZeneca has applied to @EMA_News to have its vaccine authorised in the EU. @EMA_News will assess the vaccine’s safety & efficacy. Once the vaccine receives a positive scientific opinion, we will work full speed to authorise its use in Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 12, 2021

09:55

Die Diskussion über eine Impfpflicht kommt nach Einschätzung des Deutschen Städtetages zu früh. Er verstehe, dass man auf die Idee komme, sagt Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy im SWR. Gerade in Pflegeheimen gebe es eine ausgeprägte Impfzurückhaltung. Teilweise seien dort nur 30 Prozent der Beschäftigten bereit, sich impfen zu lassen. Dennoch komme der Gedanke zur falschen Zeit. "Wir haben noch nicht alles ausgereizt, was Überzeugungsarbeit angeht. Und jetzt zu sagen, wir können euch nicht überzeugen, also zwingen wir euch, das kommt mir etwas zu früh. Ich fürchte, dass die Geschichte auch nach hinten losgehen kann."

09:35

In Russland registrieren die Behörden 22.934 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Allein 5000 entfallen auf die Hauptstadt Moskau. Seit Ausbruch des Coronavirus in Russland haben sich mehr als 3,4 Millionen Menschen nachweislich angesteckt. Das ist weltweit die vierthöchste Zahl. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um 531 auf 62.804.

08:40

Die britische Polizei wird härter gegen Verstösse gegen die Lockdown-Auflagen vorgehen. Zudem könnten die Beschränkungen des öffentlichen Lebens verschärft werden, wenn sich dies als notwendig erweise, sagt Polizeiminister Kit Malthouse. Die Chefin der Londoner Polizei und ranghöchste Polizeibeamtin des Landes, Cressida Dick, schreibt in einem Gastbeitrag für die "Times", es sei klar, dass diejenigen, die gegen die Auflagen verstiessen, verstärkt mit Geldstrafen rechnen müssen.

08:05

Ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) reist am Donnerstag von Singapur ins chinesische Wuhan. Das teilt der Sprecher des chinesischen Aussenministeriums mit. Die WHO-Fachleute wollen den Ursprung der Pandemie untersuchen. Vor gut einem Jahr wurden die ersten Corona-Fälle in Wuhan nachgewiesen. Am Montag hatte China mitgeteilt, dass die Einreiseerlaubnis nach einiger Verzögerung erteilt wurde.

WHO's Covid mission to Wuhan: 'It's not about finding China guilty' https://t.co/dj6aaLXpwj — Guardian World (@guardianworld) January 12, 2021

07:10

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den USA ist binnen 24 Stunden um mindestens 221.410 auf 22,46 Millionen gestiegen. Das geht aus einer Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten hervor. Mindestens 2031 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 376.188. Die USA weisen weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus von der Johns Hopkins University findet sich hier.

06:50

Die verschärften Massnahmen, die der Bundesrat am Freitag bei den Kantonen in die Konsultation gegeben hat, sind einschneidend. Offenbar wollen viele Kantonsregierungen nicht mehr die Hauptverantwortung dafür tragen, berichtet der "Tagesanzeiger". So wünschten laut Recherchen der Zeitung bereits im Dezember 12 der 26 Kantone eine Rückkehr in die ausserordentliche Lage. Damals hatte Konferenz der Kantonsregierungen (KDK) die Kantone dazu befragt.

Die Begründungen der Befürworter gehen dabei auseinander. So argumentieren die St. Galler, dass schon die geltenden Massnahmen weit über den Rahmen der besonderen Lage hinaus gingen. Kantone, die die Lage anders beurteilten als der Bund, würden regelmässig übersteuert und müssten dennoch die Verantwortung für die Massnahmen tragen – einschliesslich der Folgekosten.

"Wenn der Bundesrat aufgrund seiner epidemiologischen Lagebeurteilung zur Auffassung gelangt, dass für wesentliche Teile des gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens einheitliche und weitreichende Massnahmen angezeigt sind, ist aus unserer Sicht die ausserordentliche Lage auszurufen", zitiert der "Tagesanzeiger" den St. Galler Staatssekretär Benedikt van Spyk.

06:30

Nach dem grössten Ausbruch des Coronavirus in China seit Monaten haben die Behörden die Ausgangssperren für Millionen von Menschen vor den Toren Pekings ausgeweitet. Nach den 18 Millionen Einwohnern der Metropolen Shijiazhuang und Xingtai sollen auch die fünf Millionen Bewohner des Verwaltungsbezirks von Langfang südlich der chinesischen Hauptstadt für sieben Tage nicht vor die Tür, wie die Stadtregierung am Montag verkündete.

Nachdem China das Virus seit dem Sommer nach offiziellen Angaben weitgehend im Griff und das Leben sich längst normalisiert hatte, sind die Behörden höchst alarmiert. Bisher wurden rund 500 Infektionen in der Provinz Hebei nachgewiesen, die Peking umschliesst. Die Gesundheitskommission berichtete dort am Dienstag von 40 neuen Fällen. Am Vortag waren es 82 Infektionen in Hebei gewesen und 103 landesweit - die höchste Tageszahl in China seit Juli.

#Coronavirus latest

-Global cases top 90.8 million, deaths surpass 1.94 million

-Malaysia declares a state of emergency

-Singapore to open vaccination centers, report says

-WHO team looking into the origins of the pandemic set to arrive in China on Jan. 14https://t.co/lUsM2R88vg — Bloomberg Next China (@next_china) January 12, 2021

05:45

Das Robert-Koch-Institut meldet 12.802 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind rund 900 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Allerdings sind die Zahlen derzeit nur bedingt vergleichbar, weil über Weihnachten und rund um den Jahreswechsel weniger getestet und übermittelt wurde. 891 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, wie das RKI weiter mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt leicht auf 164,5 von zuletzt 167. Bund und Länder streben an, den Wert der binnen sieben Tagen gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner auf unter 50 zu drücken, um das Virus unter Kontrolle zu bringen und das Gesundheitssystem zu entlasten.

Insgesamt sind nun über 1,933 Millionen Ansteckungen bestätigt und 41.577 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert. Als genesen gelten rund 1,570 Millionen Menschen.

7-Tage-#Corona-Inzidenz laut RKI

gestern: 166,6

heute: 164,5 ➡️ deutliche Anstiege nur und ausgerechnet in den Inzidenz-Hochburgen Brandenburg (295), Sachsen-Anhalt (238) und Thüringen (326) pic.twitter.com/39WEJTpQXg — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) January 12, 2021

04:15

Mexiko erwägt den Kauf des russischen Impfstoffs Sputnik V. "Wir denken, dass wir bis zu 24 Millionen Dosen des Impfstoffs brauchen könnten, für zwölf Millionen Menschen", sagt der stellvertretende Gesundheitsminister Hugo Lopez-Gatell. Das Mittel muss pro Person zwei Mal gespritzt werden. Ausserdem rechne Mexiko, das stark unter der Pandemie leidet, spätestens am Dienstag mit ersten Lieferungen des Astrazeneca-Impfstoffs, der in Argentinien hergestellt werde.

04:00