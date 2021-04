10:05

In Indien türmt sich die zweite Corona-Welle immer bedrohlicher auf. Das Gesundheitsministerium meldete am Donnerstag mit 379.257 Neuinfektionen erneut einen weltweiten Höchstwert und mit 3645 weiteren Todesfällen so viele wie nie zuvor an einem Tag. Damit sind unter Indiens rund 1,3 Milliarden Einwohnern mehr als 18 Millionen Infektionen festgestellt worden. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus, was auch für die Zahl der Todesopfer gilt.

Angesichts der Überlastung des Gesundheitssystems in dem Schwellenland traf in der Hauptstadt Neu-Delhi weitere Hilfe aus dem Ausland ein. Aus Russland brachten zwei Flugzeuge 20 Sauerstoffkonzentratoren, 75 Beatmungsgeräten und weitere medizinische Ausrüstung. Auch eine US-Hilfslieferung sollte noch im Tagesverlauf ankommen. Auch Deutschland hat Hilfe angekündigt.

09:20

Der Mainzer Biotechkonzern Biontech rechnet mit einer baldigen Zulassung seines Corona-Impfstoffes für Kinder. "Wir haben die Studiendaten für die 12- bis 15-Jährigen in den USA für die bedingte Zulassung eingereicht, in Europa sind wir in den letzten Zügen vor der Einreichung", sagte Biontech-Gründer und -Chef Ugur Sahin dem "Spiegel". Am kommenden Mittwoch solle bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA eine Zulassung für Kinder ab zwölf Jahren beantragt werden. Bei den bereits in der EU zugelassenen Corona-Vakzinen vergingen zwischen Antrag und Zulassung einige Wochen. Anfang April hatten die Impfstoffpartner Biontech und Pfizer die Notfallzulassung für diese Altersgruppe in den USA eingereicht. Sowohl in den USA als auch in der EU ist der Impfstoff bisher für Menschen ab 16 Jahren zugelassen.

Die Mainzer und der US-Konzern testen inzwischen das Vakzin auch bei Kindern ab dem sechsten Lebensmonat bis zum 11. Lebensjahr, im März wurden die ersten Kinder in dieser Studie geimpft. "Im Juli könnten erste Ergebnisse für die Fünf- bis Zwölfjährigen, im September für die jüngeren Kinder vorliegen, die Auswertung dauert etwa vier bis sechs Wochen", sagte Sahin. "Wenn alles gut geht, können wir, sobald die Daten ausgewertet sind, in verschiedenen Ländern den Antrag auf Zulassung des Impfstoffs für alle Kinder der jeweiligen Altersgruppe einreichen."

07:00

China lockert die Beschränkungen für internationale Flüge. Bislang mussten Airlines ihre Flüge nach China für zwei Wochen aussetzen, wenn zwischen fünf und zehn Passagiere nach Ankunft positiv getestet wurden. Jetzt dürfen die Fluglinien in solchen Fällen weiterhin China anfliegen, teilt die Flugaufsicht mit. Allerdings darf dann die Maschine für eine Vier-Wochen-Frist zu höchstens 40 Prozent ausgelastet werden.

06:40

Ein Stelldichein tausender Menschen bei einem Massen-Rave in einem Club in Grossbritannien in dieser Woche gilt als wichtiger Test, ob Live-Veranstaltungen, die während der Pandemie nicht stattfinden durften, wie geplant ab Ende Juni wieder mit voller Kapazität an den Start gehen können.

Die zweitägige Veranstaltung in Liverpool im Nordwesten Englands ist Teil eines nationalen Forschungsprogramms, das bisher zu zeigen scheint, dass sich die Menschen gerne auf das Coronavirus testen lassen, wenn sie dadurch Zutritt zu Grossveranstaltungen erhalten.

Laut dem in Regierungsdiensten stehenden Wissenschaftler Paul Monks gibt es bislang auch keine Anzeichen dafür, dass Live-Events die Krankheit verbreiten. Das Programm soll im nächsten Monat in die zweite Phase gehen - mit Live-Events, die das volle Spektrum von Veranstaltungsorten innen und aussen in unterschiedlicher Grösse abbilden.

Zur ausführlichen Meldung.

06:30

Indien meldet mit 379'257 Fällen einen neuen Höchstwert bei der täglichen Zählung neuer Infektionen. Damit übersteigt die Gesamtzahl der Fälle die Schwelle von 18 Millionen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 3645 Todesfälle registriert.

06:05

In Zürich ist das Impftempo zurückgegangen. Im Vergleich zum Rest der Schweiz hinkt der Kanton deutlich hinterher. Anfang letzter Woche wurden pro Tag ungefähr 10’000 Impfdosen verabreicht. Danach gingen die Impfungen jedoch stark zurück. Übers Wochenende wurde wenig geimpft, am Dienstag waren es nur noch 5700 Personen, obwohl im Kanton Zürich gemäss Daten aus dem Bundesamt für Gesundheit noch rund 130’000 Impfdosen vorrätig wären. Das schreibt der "Tages-Anzeiger".

Der Kanton Zürich belegt im schweizweiten Vergleich der Gesamtzahl gemeldeter Impfungen gegen das Coronavirus je 100 Einwohner mit aktuell 23,3 Impfungen den letzten Platz. Am meisten geimpft haben die Kantone Basel-Landschaft (35,5 Impfungen), Schaffhausen (33,5) und Genf (33,2).

05:45

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 24'736 neue Positiv-Tests in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 154,9 von 160,6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 264 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 82.544. Insgesamt wurden seit dem Ausbruch des Virus bislang in Deutschland mehr als 3,35 Millionen positiv getestet.

22:00

Die Corona-Krise verändert einer Umfrage des "Handelsblattes" zufolge die Reiseaktivitäten der Fach- und Führungskräfte in Deutschland nachhaltig. Die Unternehmen haben Dienstreisen nicht nur während der Pandemie auf ein Minimum reduziert. Sie planen auch dauerhaft mit deutlich weniger Reisen. Zu diesem Ergebnis kommt die "Handelsblatt-Erhebung" unter den 30 Dax-Unternehmen. Besonders ehrgeizig sei Bayer: Der Pharma- und Chemiekonzern will demnach die konzernweiten Reiseaktivitäten künftig um die Hälfte reduzieren – verglichen mit dem Niveau vor der Krise. Die Deutsche Wohnen wolle die Zahl der Geschäftsreisen um mindestens 30 Prozent senken. Die Befragung zeige, dass Videokonferenzen zum Standard in der Geschäftswelt werden sollten und Unternehmen damit Geld sparen könnten.

21:30

Die US-Seuchenbehörde CDC gibt die Auslieferung von mehr als 300 Millionen Impfdosen bekannt. Davon seien knapp 235 Millionen von ihr verimpft worden. Mehr als 142 Millionen US-Bürger hätten mindestens eine Dosis erhalten, bei 98 Millionen sei die Impfung abgeschlossen.

20:45

In Frankreich wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang rund 20,9 Millionen Impfungen verabreicht. 22,2 Prozent der Gesamtbevölkerung hätten nun ihre erste Impfung bekommen und 28,3 Prozent der Erwachsenen.

