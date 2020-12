07:20

Auch Polen setzt wegen der in Grossbritannien aufgetretenen Variante des Coronavirus die Flüge aus dem Vereinigten Königreich aus. Das gelte ab Montag um Mitternacht, teilt ein Sprecher der Regierung in Warschau mit. Unter anderem die Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und Belgien haben die Flüge aus Grossbritannien bereits beschränkt.

+++

06:50

In den USA ist die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen um mindestens 174.288 auf rund 17,78 Millionen gestiegen. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus legt demnach um mindestens 1514 auf 317.878 zu.

+++

06:20

In Indien verzeichnet das Gesundheitsministerium 24.337 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle auf rund 10,06 Millionen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus legt um 333 auf 145.810 zu. Indien ist eines der Länder weltweit mit den meisten registrierten Ansteckungsfällen.

+++

05:30

In Deutschland wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 16.643 weitere Menschen (Vortag: 22.771) positiv auf das Coronavirus getestet. Damit steigt die Gesamtzahl auf 1.510.652 Positiv-Tests. Weitere 226 (409) Menschen starben an oder mit dem Virus. Insgesamt sind nun 26.275 Todesfälle registriert. Die Zahlen fallen am Sonntag in der Regel niedriger aus, da nicht alle Daten an das RKI übermittelt werden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 197,1 (192,2 ). Bund und Länder streben das Ziel von 50 an. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in betrug gestern 16.643. ➡️ Höchster ausgewiesener Sonntagswert. ➡️ Plus 2% gegenüber Vorwoche. ➡️ Frauenanteil steigt von erhöhtem Niveau weiter. Gestern lag er bei 56%.@welt @welt pic.twitter.com/EXMhHdmkAz — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) December 21, 2020

+++

04:15

Der Bundesstaat New South Wales in Australien bestätigt, dass der sich schnell ausbreitenden neue Coronavirus-Stamm aus Grossbritannien bei einem Cluster im Norden Sydneys entdeckt wurde. Die Zahl der Fälle im Zusammenhang mit dem Ausbruch in der Region "Northern Beaches" steigt nach Angaben der Regierung in Australien auf 83.

+++

+++

03:10

Auch Argentinien und Chile stellen den Flugbetrieb von und nach Grossbritannien aufgrund einer neuen Variante des Corona-Virus zunächst ein, teilen die Regierungen beider südamerikanischer Länder in separaten Erklärungen mit.

+++

02:45

Ein schnelles Vordringen der britischen Corona-Mutation nach Deutschland würde nach den Worten von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach eine Katastrophe auslösen. "Wenn es jetzt käme, wo wir mitten in der zweiten Welle sind, wo wir so hohe Fallzahlen haben, wäre das eine Katastrophe. Das ist so ähnlich, als wenn ich ein Feuer habe und giesse noch einmal Benzin nach", sagt er im Politik-Talk der Zeitung "Bild".

Die Wahrscheinlichkeit, dass die neue, angeblich deutlich ansteckendere Corona-Variante über kurz oder lang nach Deutschland kommt, beziffert Lauterbach mit 100 Prozent. Dies sei "ein weiterer Grund, warum wir den harten Lockdown rigoros durchführen müssen", bis die Fallzahlen deutlich unter 50 oder besser unter 25 liegen. Dann könne man "selbst wenn die neue Mutation da ist, jedes neue Cluster sofort entdecken und beenden und kommt wieder vor die Welle".

„Wenn es sich bestätigt, dass sich die neue Variante stärker überträgt, werden sich die Einreise-Verbote um Wochen, wenn nicht Monate, verlängern.“ @Karl_Lauterbach über das mutierte #Coronavirus. #DieRichtigenFragen #Grossbritannien pic.twitter.com/KNBsxi5MQB — BILD (@BILD) December 20, 2020

+++

02:30

Auch Kanada verhängt wegen einer neuen Variante des Corona-Virus ein Verbot von Flügen aus Grossbritannien. Der Schritt sei "für die Flugsicherheit und den Schutz der Öffentlichkeit notwendig", schreiben die zuständigen Behörden in einer Mitteilung an die Fluggesellschaften. Die Beschränkungen gelten nicht für Frachtflugzeuge.

+++

23:50

Keine Flüge mehr zwischen der Schweiz, Grossbritannien und Südafrika: Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) stellte wegen der neuen hochansteckenden Coronavirus-Mutation in Grossbritannien und Südafrika die Flugverkehrs-Verbindungen per Sonntagmitternacht ein.

Damit reagiere die Schweiz auf das Auftauchen einer neuen Variante des Coronavirus, die nach ersten Erkenntnissen deutlich ansteckender sei als die bekannte Form, heisst es in einer Mitteilung des Bazl vom Sonntagabend. Mit dem Flugverbot solle eine weitere Ausbreitung der neuen Virus-Variante verhindert werden.

Covid-19 - Neue Corona-Variante breitet sich aus: BAG beobachtet die Situation https://t.co/rnpzboeQeT pic.twitter.com/AyT3E4O3W0 — cash (@cashch) December 20, 2020

Das Bazl informierte am Sonntagabend die betroffenen Flughäfen und Airlines sowie die Geschäftsluftfahrt über die Sofortmassnahme, wie es weiter heisst.

Mehrere Länder, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich, hatten am Sonntag bereits Einreisebeschränkungen über Grossbritannien verhängt. Am Sonntagabend dann meldete das Gesundheitsministerium in Rom eine erste Infektion eines aus Grossbritannien zurückgekehrten Italieners mit der neuartigen Coronavirus-Mutation.

+++

23:30

Weltweit haben sich über 76,39 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 1,688 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit mehr als 17,610 Millionen Infektionen und 316.364 Todesfällen.

+++

+++

21:45

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA steigt nach Angaben des Zentrums zur Seuchenbekämpfung (CDC) um 20.490 auf rund 17,592 Millionen. Die Zahl der Toten erhöht sich um 2624 auf 315.260. Die Zahlen der CDC können von den aus den einzelnen Bundesstaaten gemeldeten Fällen abweichen.

+++

20:55

Die neue Corona-Variante hat Italien erreicht. Das Gesundheitsministerium des südeuropäischen Landes teilt mit, dass die Mutation bei einem Patienten nachgewiesen worden sei. Der Patient sei zusammen mit einer weiteren Person in den vergangenen Tagen aus Grossbritannien zurückgekehrt und mit dem Flugzeug in Rom gelandet. Der Patient befinde sich nun in Quarantäne.

+++

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)