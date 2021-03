06:30

Knapp die Hälfte der Kantone will die Homeoffice-Pflicht in der Schweiz abschaffen und beantragen vor dem Entscheid des Bundesrats über die nächsten Lockerungen vom kommenden Freitag, die Pflicht zu einer Empfehlung abzuschwächen. Die Kantone Zürich, St. Gallen, Basel-Landschaft oder Uri halten angesichts der angekündigten Massentests das Festhalten am Obligatorium für unverständlich. Einige Kantone argumentieren auch mit der Gesundheit der Arbeitnehmenden, die Homeoffice-Pflicht sei in psychischer Hinsicht teilweise eine grosse Belastung.

+++

Wirtschaftswissenschaften - Monika Bütler: «Die konjunkturelle Lage ist deutlich robuster als die epidemiologische» https://t.co/UtcFTrlty2 pic.twitter.com/BnpgV8reuk — cash (@cashch) March 17, 2021

+++

06:00

Menschen, die älter als 65 sind, haben ein höheres Risiko, sich nach einer Infektion noch einmal mit dem Coronavirus zu infizieren, berichtet blick.ch. Das zeigt eine Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht wurde.

Von den 11'068 Personen, die während der ersten Corona-Welle positiv getestet wurden, wurden zwar nur 72 während der zweiten Welle erneut positiv getestet. Es fällt jedoch auf, dass die ältere Altersgruppe nur etwa 47 Prozent Schutz vor einer erneuten Infektion hatte – Im Vergleich zu jüngeren Menschen, die etwa 80 Prozent Schutz vor einer erneuten Infektion zu haben scheint.

+++

+++

03:00

Die japanische Regierung hebt wie geplant den Corona-Ausnahmezustand im Raum Tokio zum 21. März auf. "Wir bitten unsere Bürger, weiterhin die grundlegenden Vorsichtsmassnahmen zu treffen, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern", sagt Wirtschaftsminister Yasuhisa Nishimura. Der Ausnahmezustand gilt in der Hauptstadt Tokio und den benachbarten Präfekturen Kanagawa, Chiba und Saitama seit Anfang Januar.

+++

+++

23:30

Weltweit haben sich über 120,82 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,79 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 29,58 Millionen Infektionen und 536'729 Toten.

+++

22:45

Brasilien meldet 90'303 Neuinfektionen und damit so viele wie nie zuvor. Die Zahl der Toten stieg um 2648, der zweithöchste Wert nach dem Rekord des Vortages. In dem Land mit 211 Millionen Einwohnern sind damit 11,7 Millionen Infektionen und 284'775 Todesfälle verzeichnet.

+++

20:15

Nach Angaben der Seuchenbehörde CDC sind in den USA inzwischen knapp 40 Millionen Menschen komplett durchgeimpft. Bislang seien 147,6 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

+++

+++

(Reuters)