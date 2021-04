08:00

Für den Abend des Ostersonntag war im Krawall-Hotspot St. Gallen in sozialen Medien erneut zu Gewalt aufgerufen worden. In der Ostschweizer Stadt blieb es allerdings ruhig. Die Polizei zog ein Grossaufgebot auf und griff durch. Die Stadtpolizei St. Gallen zieht eine "positive Bilanz" der Nacht. Etwa 500 Personen seien weggewiesen worden. Angesichts von Vorwürfen, das vorgehen sei willkürlich, verteidigte sich die Polizei mit dem Hinweis, das Vorgehen sei "verhältnismässig" gewesen.

Am Sonntag schrieb die "SonntagsZeitung", die Akzeptanz der Corona-Einschränkungen sinke bei Jugendlichen und jungen Menschen. Mehr als die Hälfte zeigten sich in einer Umfrage unzufrieden.

Viele von ihnen seien nicht mehr bereit, die Hauptlast der Krise zu tragen. Die Krawalle in St. Gallen seien nur die Spitze des Eisbergs. Das sei wenig erstaunlich, habe eine Infektion mit dem Coronavirus für Jugendliche doch meist keine gravierenden Folgen. Sie treffe die jungen Erwachsenen jedoch hart. Die Jugendlichen würden um ihre Erfahrungen gebracht: im Ausgang, an Hochschulen, im Austauschjahr, beim Sport, beim Berufseinstieg, bei der Partnersuche und beim Reisen.

07:35

Der deutsche Virologe Christian Drosten sieht als Mittel gegen steigende Fallzahlen nur einen "ernsthaften Lockdown". In der Zeitung "Bild am Sonntag" schrieb nannte er die Mittel dazu: Eine deutliche Reduktion von Kontakten, um Infektionsketten zu brechen. Gezieltere Methoden würde es derzeit nicht geben, obwohl es von der Wissenschaft "viele gute Vorschläge gegeben habe".

Das Problem ist laut Drosten die als "britisch" bezeichnete Virusvariante B117: "Dass gegen diese aggressivere Variante ein Teillockdown mit abgestuftem Massnahmenkatalog nicht durchgreift, haben wir in Paris und London gesehen. Die Inzidenz ist dort immer weiter gestiegen wie auch die Zahl der schweren und oft auch tödlichen Krankheitsverläufe."

Drosten bezog sich bei seinem Kommentar auf die Lage in Deutschland, wo die Fallzahlen ansteigen und von einer dritten Welle die Rede ist. Auch in der Schweiz steigen die Zahlen, wobei von Bundesrat und Behörden immer noch von "möglichen" Beginn einer dritten Welle gesprochen wird. In Deutschland sind die Corona-Massnahmen in den vergangen Monaten strenger angeordnet worden als in der Schweiz, allerdings wird derzeit zwischen der Regierung und den Bundesländern über weitere Verschärfungen gestritten.

07:00

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut (RKI) 8497 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Das sind 1375 weniger als vor einer Woche. 50 weitere Menschen seien gestorben, teilte das RKI am Montag auf seiner Internet-Seite mit. Vor einer Woche waren es 43 Todesfälle. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 128,0 von 127,0 am Sonntag. Der Wert gibt ab, wie viele Menschen pro 100'000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Das Robert-Koch-Institut weist darauf hin, dass über die Osterfeiertage weniger Menschen einen Arzt aufsuchten und weniger Tests gemacht würden. Daher würden auch weniger Fälle an die Gesundheitsämter gemeldet. Zudem könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden ihre Fallzahlen an das RKI übermittelten. Das schlägt sich in geringeren Ansteckungszahlen nieder.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Deutschland mehr als 2,89 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen, 77.013 Menschen starben mit oder an dem Virus.

Mit 227,2 weist Thüringen die höchste Sieben-Tage-Inzidenz unter den 16 Bundesländern auf. In Schleswig-Holstein ist der Wert mit 67,7 am niedrigsten.

06:15

In Indien steigt die Zahl der Neuinfektionen erstmals über 100'000 an einem Tag. Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden binnen 24 Stunden 103'558 Ansteckungsfälle nachgewiesen. Seit Ausbruch der Pandemie sind es damit mehr als 12,59 Millionen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um 478 auf 165'101.

Beim Klick auf die Grafik erscheint die Übersicht zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung der Johns Hopkins University.

05:15

Der indische Arzneimittelhersteller Cadila Healthcare beantragt eigenen Angaben zufolge die Genehmigung für ein bereits zugelassenes Hepatitis C Medikament zur Behandlung von Covid-19. Zwischenergebnisse einer Spätstudie seien vielversprechend, teilt das Unternehmen mit.

03:15

China meldet binnen 24 Stunden den grössten Anstieg an neuen Corona-Infektionen seit mehr als zwei Monaten. 32 weitere bestätigte Fälle seien aufgetreten, davon 15 in der Provinz Yunnan, die auf ein Cluster in der Stadt Ruili an der Grenze zu Myanmar zurückzuführen seien, erklärt die nationale Gesundheitskommission. Die Zahl der neuen asymptomatischen Fälle, die China nicht als bestätigte Fälle einstuft, wird mit 18 angegeben. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf dem chinesischen Festland steigt demnach offiziellen Angaben zufolge auf 90.305, während die Zahl der Todesfälle unverändert bei 4636 liegt.

01:20

Weltweit haben sich bislang mehr als 131,11 Millionen Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. 2'989'217 ​Menschen starben nach einer Infektion mit dem Virus, ergibt eine Auswertung der offiziellen Behördenangaben durch die Nachrichtenagentur Reuters.

18:40

Die Zahl der Neuinfektionen in Italien geht leicht zurück. Zuletzt habe es 18'025 neue Fälle binnen 24 Stunden gegeben, nach 21.261 am Vortag, teilt das Gesundheitsministerium mit. 326 Menschen starben zudem binnen eines Tages an oder mit dem Virus, am Samstag hatte die Zahl bei 376 gelegen. Seit Beginn der Pandemie starben damit in Italien 111'030 Menschen an Covid-19. Das ist amtlichen Angaben zufolge die zweithöchste Zahl in Europa nach Grossbritannien.

