In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 1'253 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Freitag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1'265. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1'312, vor einer Woche bei 1'508.

Zudem wurden 93 neue Spitaleinweisungen und 31 neue Todesfälle gemeldet.

Auf der Jahresmedienkonferenz der Ems-Gruppe, bei der die Geschäftszahlen des Spezialchemiekonzerns vorgestellt wurden, nutze Ems-Chefin und SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher das Podium, um deutliche Kritik an der der Corona-Politik des Bundes zu äussern. Sie stellte der Schweizer Regierung ein miserables Zeugnis aus und forderte eine schnelle Öffnung.

Die Geschäftszahlen der Ems-Gruppe fielen gemischt aus. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben beim Spezialchemiekonzern deutliche Spuren hinterlassen. Umsatz und Gewinn sind im Geschäftsjahr 2020 deutlich eingebrochen. Die hohen Margen konnte das Unternehmen aber verteidigen. Die Aktie fällt aktuell leicht um 0,4 Prozent.

Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA hat das schnelle Prüfverfahren für den Impfstoff des Tübinger Herstellers Curevac gestartet. Das teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit. Die Entscheidung beruhe auf den vorläufigen Ergebnissen von Labortests und klinischen Studien. Daraus wird nach Angaben der EMA deutlich, dass der Impfstoff die Produktion von Antikörpern gegen das Coronavirus anregt.

Die Behörde bewertet die Daten nach dem sogenannten Rolling-Review-Verfahren. Dabei werden Daten und Ergebnisse laufend geprüft, auch wenn die Testreihen noch nicht abgeschlossen sind und auch kein Antrag auf Zulassung in der EU gestellt wurde. Das Verfahren ist schneller als herkömmliche Prüfungen, aber ebenso sorgfältig, wie die EMA mitteilte. Wie lange die Prüfung dauern werde, ist unklar.

Die Nationale Ethikkommission spricht sich gegen eine Impfpflicht aus. Und das sowohl in Form einer allgemeinen Verpflichtung für alle als auch als Obligatorium für bestimmte Gruppen wie etwa das Gesundheitspersonal. Ein Obligatorium greife auf unverhältnismässige Weise in wesentliche Grundrechte ein, so die Begründung. Derzeit ist ledigich nachgewiesen, dass die Impfung als Selbstschutz der betroffenen Person wirkt. Daher sei es paternalistisch, einen solchen Selbstschutz für bestimmte Personengruppen allgemein zu verordnen, so die Ethikkommission.

Die Corona-Testpflicht bei der Ausreise aus dem österreichischen Bundesland Tirol wird nach Angaben der Polizei praktisch von allen Autofahrern eingehalten. "Bisher mussten nur ganz wenige Menschen zurückgewiesen werden", sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Tirol am Freitag. An manchen Übergängen seien Teststationen verfügbar, in denen die Zurückgewiesenen einen Antigen-Schnelltest noch nachholen könnten. Das Verkehrsaufkommen sei mit dem zu normalen Zeiten vergleichbar, hiess es.

"Wir wollen kein zweites Ischgl", sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und zweifelte, ob man in Tirol die Mutationen ernst nehme.

Die deutschen Spediteure warnen wegen der beschlossenen Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol vor Liefer-Engpässen. "Wir sind stinkesauer", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Güterverkehr und Logistik (BGL), Dirk Engelhardt, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Bund habe die Kontrollen und verpflichtende Tests für Lkw-Fahrer ohne eine praktikable Strategie beschlossen. "Wer ohne Ausnahme für den Güterverkehr negative Corona-Tests vor der Einreise fordert, muss auch dazu sagen, wo man diese Tests machen kann", forderte Engelhardt.

Entweder müssten unverzüglich Testzentren an den Grenzen errichtet oder Schnelltests von Lkw-Fahrern ohne ärztliche Bescheinigung akzeptiert werden. "Anderenfalls bleiben nicht nur viele Supermarkt-Regale leer, weil uns die Lkw-Fahrer fehlen, sondern die Laufbänder vor allem auch in der Automobilindustrie stehen still, weil sie nicht mehr beliefert werden können."

Sobald genügend Impfstoffe vorhanden ist, sollen im Kanton Zürich auch Apotheken die Covid-Impfung verabreichen dürfen. Der Regierungsrat hat die dafür nötigen rechtlichen Grundlagen geschaffen. Der Regierungsrat habe die in einer Verordnung festgehaltene Liste mit den Impfungen, die in Apotheken verabreicht werden dürfen, entsprechend erweitert, wie er am Freitag mitteilte.

Um eine möglichst hohe Impfquote zu erreichen, wolle man der Bevölkerung den Zugang zur Impfung so einfach wie möglich machen, wird die stellvertretende Kantonsärztin Bettina Bally in der Mitteilung zitiert. Nach dem aktuellen Stand der Planung dürfte die Impfung in den Apotheken im Verlauf des zweiten Quartals des Jahres möglich sein. Ebenfalls angeboten werden soll die Impfung dann in den elf Impfzentren im Kanton sowie in Hausarzt- Praxen.

Die im brasilianischen Amazonasgebiet entdeckte Variante des Coronavirus ist Brasiliens Gesundheitsminister zufolge dreimal ansteckender als die ursprüngliche. Erste Analysen hätten aber ergeben, dass die Impfstoffe auch gegen diese Mutation wirken, sagte Eduardo Pazuello am Donnerstag. Belege dafür legte er allerdings nicht vor.

Die Infektionen in den Dschungelstadt Manaus seien in den vergangenen Monaten unerwartet gestiegen, würden aber unter Kontrolle gebracht, sagte Pazuello in einer Anhörung im Senat.

Die Infektionen in den Dschungelstadt Manaus seien in den vergangenen Monaten unerwartet gestiegen, würden aber unter Kontrolle gebracht, sagte Pazuello in einer Anhörung im Senat. Die Hälfte der impfberechtigten Bevölkerung in Brasilien solle bis Juni und der Rest bis zum Ende des Jahres geimpft werden. Allerdings hat das Land aktuell nur Impfdosen gesichert, um die Hälfte seiner Bevölkerung zu versorgen.

Bundesrat Alain Berset ruft die Schweizer Bevölkerung zur Geduld in der Corona-Pandemie auf. Kritik am strikten Kurs bei den Massnahmen zur Eindämmung des Virus weist Berset zurück. Dennoch deutete er in Interviews mit Westschweizer Zeitungen Lockerungen der Corona-Massnahmen an.

Der Bundesrat werde an seiner Sitzung von kommender Woche seine Linie festlegen und anschliessend die Kantone konsultieren. Die Landesregierung verstehe die Frustrationen in der Schweizer Bevölkerung und wünsche sich ebenfalls Lockerungen.

Die wichtigsten Indikatoren der Schweiz in der Corona-Pandemie deuteten auf eine Entspannung hin. Dennoch gelte es im Hinblick auf die Entwicklung der neuen Virus-Mutationen, vorsichtig zu bleiben. Die FDP und die SVP hatten zuletzt vehement Lockerungen gefordert.

Die Berner Kantonspolizei musste am Mittwoch und Donnerstag zuletzt zwei Mal innerhalb von 48 Stunden ins Bundesamt für Gesundheit (BAG) ausrücken, wie die "Berner Zeitung" berichtet. Der Grund: Eine "unbekannte, ungefährliche Substanz", erfährt die Zeitung von der Kapo-Medienstelle. Ausserdem sei am Mittwoch ein "Brief mit weissem Pulver" gefunden worden. Das berichtet "Tele Bärn". Dieser wurde laut dem Bericht dem BAG per Post zugestellt. Die Polizei kommentiert den Inhalt nicht.

Der Hauptsitz des BAG steht seit Dezember unter Polizeischutz, berichtete "20 Minuten" bereits Anfang der Woche. Grund: Drohungen gegenüber dem Amt hätten zugenommen, so das Online-Medium.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschand ist gesunken. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 9860 neue Fälle binnen eines Tages. Am Vortag waren es noch 10.237. Außerdem wurden 556 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, nachdem es tags zuvor noch 666 waren, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - sank dem RKI zufolge auf 62,2, nachdem es am Vortag noch 64,2 waren.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten Corona-Fälle in betrug gestern 9860.

Venezolanische Regierungsbeamte und Oppositionsführer besprechen gemeinsam den Kauf von Impfstoffen. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten am Donnerstag (Ortszeit), für den Kauf solle Bargeld verwendet werden, das derzeit in den Vereinigten Staaten aufgrund von Wirtschaftssanktionen eingefroren ist. Das Geld wird benötigt, um an dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geleiteten COVAX-Programm teilzunehmen. Damit hilft die WHO dabei, weltweit Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Die Regierung von Präsident Nicolas Maduro hatte sich dafür angemeldet, bisher die damit verbundenen Zahlungen aber nicht geleistet. Das Treffen zwischen Regierung und Opposition wird als erster Schritt gesehen, um die Zustimmung der US-Behörden zur Verwendung der Gelder zu erwirken und einen Impfplan zu erstellen.

Das mexikanische Gesundheitsministerium meldet am Donnerstag (Ortszeit) 10.677 Coronavirus-Neuinfektionen. Außerdem bestätigte es weitere 1474 Todesfälle. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt damit auf fast 1,969 Millionen und die der Todesfälle auf 171.234. Die Regierung betont, dass die tatsächliche Zahl der infizierten Menschen sowie der Todesfälle in Mexiko vermutlich höher ist.

Weltweit haben sich über 107,5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,35 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 27,36 Millionen Infektionen und 471.927 Toten.

21:45

Neuseeland erhält den Pfizer/BioNTech-Impfstoff früher als erwartet. Die erste Lieferung dürfte kommende Woche ankommen, kündigt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern an. Ursprünglich sei sie bis Ende des ersten Quartals erwartet worden. Mit ersten Impfungen etwa von Grenzbeamten werde nun am 20. Februar gerechnet. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Neuseeland weniger als 2000 Infektionen sowie 25 Todesfälle verzeichnet. Dort leben knapp fünf Millionen Menschen.

Die US-Seuchenbehörde CDC hat in den USA nach eigenen Angaben bislang 46,4 Millionen Impfdosen verabreicht. Insgesamt seien 68,3 Millionen Dosen ausgeliefert worden.

Die EU hat nach eigenen Angaben bislang alle Anträge auf Impfstoff-Exporte genehmigt, unter anderem in die USA, nach Großbritannien, Japan und China. Zwischen dem 30. Januar und dem 10. Februar seien insgesamt 37 Genehmigungen für Ausfuhren in 21 Länder erteilt worden, erklärt eine Kommissionssprecherin. Eine Angabe zur Zahl der Impfdosen macht sie nicht. Die EU führte das Genehmigungsverfahren am 30. Januar ein. Im Ausland wurde befürchtet, der Schritt könne zu Ausfuhrbeschränkungen führen angesichts der Impf-Probleme innerhalb der EU.

