Seit einem Jahr gilt in der Schweiz eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Der Grossteil der Bevölkerung trägt ohne Begeisterung, aber pflichtbewusst Gesichtsmasken. Abgelehnt wird der Mund-Nasen-Schutz lediglich von einigen Kritikern der Corona-Massnahmen.

Das BAG begründet die Maskentragpflicht im öV derzeit damit, dass dort viele Menschen auf engem Raum aufeinander treffen. Trotz fortschreitender Durchimpfungsrate müsse weiterhin von einer beträchtlichen Zahl ungeimpfter Personen ausgegangen werden, heisst es auf Anfrage. Solange im öV Personen, die sich impfen lassen wollten aber (noch) nicht konnten, anzutreffen seien, sollte die Maskentragpflicht beibehalten werden.

Russland wird es nach Angaben des Kreml nicht schaffen, wie bislang geplant bis zum Herbst 60 Prozent der Bevölkerung gegen Corona zu impfen. Grund sei eine niedrige Inanspruchnahme von Impfungen. Die Impf-Ziele müssten daher nach hinten verschoben werden, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow in einer Telefonschalte mit Journalisten.

Virenproben aus dem Abwasser warnen schnell vor neuen Corona-Ansteckungswellen. Auch der Delta-Mutante sind Forscher auf der Spur. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verfolgt seit einiger Zeit ein Projekt mit Abwasserproben und will dieses auch zeitlich verlängern.

Experten des ETH-Instituts Eawag nehmen Proben aus sechs Kläranlagen der Schweiz. Ein "Frühwarnsystem" ist dieser Prozess zwar nur bedingt. Doch den klassischen PCR-Tests ist die Eawag um zwei bis drei Tage voraus.

Die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Frankreich immer stärker aus. Sie mache inzwischen etwa 20 Prozent der Fälle aus und werde allmählich dominant, sagt der französische Gesundheitsminister Olivier Veran dem Radiosender France Info. In der vergangenen Woche machte die Mutante nach Schätzungen der Behörden noch neun bis zehn Prozent aus. Insgesamt sinken die Infektionszahlen aber ähnlich wie in der Schweiz auch. Am Montag wurden 509 Neuinfektionen registriert.

In Indonesien warnt das Rote Kreuz wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus vor einem Kollaps des Gesundheitssystems. "Jeden Tag sehen wir, wie diese Delta-Variante Indonesien näher an den Rand einer Covid-19-Katastrophe treibt", sagte Jan Gelfand, Leiter der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) in dem südostasiatischen Land. Daher müsse der Zugang zu Impfstoffen verbessert werden. Krankenhäuser in mehreren besonders betroffenen Regionen melden bereits eine Überlastung, auch in der Hauptstadt Jakarta ist die Lage kritisch. In den vergangenen Tagen verzeichneten die Behörden tägliche Rekordzahlen von mehr als 20'000 Neuinfektionen.

“Every day we are seeing this Delta variant driving Indonesia closer to the edge of a COVID-19 catastrophe,” said Jan Gelfand, head of @ifrc in Indonesia. https://t.co/Azs6co0rNF — Matthew Tostevin (@TostevinM) June 29, 2021

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek fordert angesichts der sich ausbreitenden Corona-Delta-Variante eine Einhaltung der Maskenpflicht bei den Spielen der Fussball-Europameisterschaft. "Die Maske ist wichtig", sagt der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Daher würden der DFB und die UEFA aufgefordert, die Maskenpflicht durchzusetzen. Er sei vor besorgt, dass etwa im Wembley-Stadion in London beim Spiel England gegen Deutschland 45.000 Zuschauer zugelassen seien. Für Reiserückkehrer fordert Holetschek zudem "konsequente" Kontrollen von Testergebnissen und Quarantänen ein. Um die Ausbreitung der sich rasch ausbreitenden Corona-Variante einzudämmen, sei aber der vollständige Impfschutz das geeigneteste Mittel.

Der Lockdown in Australien wird wegen mehrerer Cluster der hochansteckenden Delta-Variante ausgeweitet. Ab heute Abend gelten auch im Südosten des Bundesstaates Queensland rund um die Hauptstadt Brisbane zunächst für drei Tage die strengeren Vorschriften, teilt Queenslands Premierministerin Annastacia Palaszczuk mit. Betroffen seien auch die beliebten Urlaubsgebiete Sunshine Coast und Gold Coast. Von den Lockdowns in den Regionen um Sydney, Perth, Darwin und nun Brisbane sind mehr als 20 Millionen Australier - rund 80 Prozent der Landesbevölkerung - betroffen.

Breaking: Parts of Queensland will enter a snap three-day lockdown after the state recorded two more local cases overnight. Follow our live coverage: https://t.co/eK4U6ddFRW pic.twitter.com/2Y4W6kju8S — The Sydney Morning Herald (@smh) June 29, 2021

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 404 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 51 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 5,4 von 5,6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 57 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 90.819 Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Neuseeland hebt die Corona-Restriktionen in Wellington auf und nimmt den quarantänefreien Reiseverkehr mit Teilen Australiens wieder auf. Die sogenannte Reise-Blase ("Travel-Bubble") werde mit Südaustralien, Australisches Hauptstadtterritorium (ACT), Tasmanien und Victoria ab dem 5. Juli wieder aufgenommen, erklärt die neuseeländische Regierung. Die Coronavirus-Beschränkungen in Wellington werden ab Dienstag Mitternacht gelockert.

Der Ministerpräsident des deutschen Bundeslands Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, warnt angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante eindringlich vor einer weiteren Lockerung der Corona-Regeln für die Fussball-Europameisterschaft (EM). "Die UEFA und der DFB müssen dringend dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Der Plan, jetzt noch mehr Leute in die Stadien zu lassen, wie in Wembley, ist unverfroren", sagt Kretschmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag).

Schon die bisherigen Bilder von der Fussball-EM vermittelten den Eindruck, dass die Pandemie vorbei sei. "Das ist ein absolut falsches Signal." Bei den Spielen in Ungarn oder Dänemark seien die Stadien "knallvoll" gewesen, die Zuschauer hätten weder Abstand zueinander gehalten, noch Masken getragen. Das sei verantwortungslos, denn jedes dieser Spiele könne so zum Superspreader-Event werden. "Dieser Leichtsinn macht mich fassungslos." Eigentlich sei es nicht zu verantworten, die Halbfinal-Spiele und das Endspiel der EM in Grossbritannien stattfinden zu lassen, wo sich die Delta-Variante des Corona-Virus verbreitet. "Wenn sie stattfinden, geht das nur mit harter Einhaltung der Regeln und der Abstände."

Der Unterhaltungs- und Freizeitkonzern Disney muss seine erste Probe-Kreuzfahrt verschieben. Die "Disney Dream" sollte am Dienstag mit 300 Personen an Bord in See stechen. Doch wegen unklarer Corona-Testergebnisse bei einigen Crew-Mitgliedern habe der Start verschoben werden müssen, teilte das US-Unternehmen mit. Die zuständige Behörde CDC wertete die Tests als positiv. Wann das Schiff nun ablegen kann, wurde nicht bekannt. In den USA planen mehrere Unternehmen wieder erste Kreuzfahrten. Vergangene Woche war bereits ein Schiff von Royal Caribbean Cruises gestartet.

Cruise stocks fell after industry-leader Carnival announced an additional stock sale and Disney delayed a trial sailing https://t.co/3YOW7s1KBO — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) June 28, 2021

In den USA sind inzwischen fast 154 Millionen Menschen vollständig geimpft, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Insgesamt seien über 324 Millionen Dosen verabreicht worden. Über 179 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben 328 Millionen Menschen.

