05:45

In der Schweiz wird derzeit intensiv darüber diskutiert, ob eine dritte Impfung, die sogenannte Booster-Impfung, für ältere Menschen über 60 Jahren sinnvoll und notwendig sei. Andere Länder wie Deutschland, Frankreich oder Italien bieten bereits eine Booster-Impfung an.

Seit Anfang September sind in der Schweiz 52 Personen trotz doppelter Impfung im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Politiker und Experten bemängeln die zögerliche Haltung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und der eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF). Das eheamlige Taskforce-Mitglied Dominique de Quervain schrieb am Sonntag auf Twitter: "Für viele der heute gesunden älteren Personen dürfte es belastend sein zu befürchten, bald Teil der klaren Zunahme von schweren Fällen zu werden, welche die Schweiz verlangt, um mit den Booster-Impfungen zu beginnen."

"Ein Teil, der 52 seit Anfang verstorbenen doppelt geimpften Personen, könnte wohl heute noch leben, wenn das BAG frühzeitig eine Empfehlung für Booster-Impfungen für über 65-Jährige veröffentlicht hätte", moniert zudem GLP-Nationalrat Martin Bäumle.

+++

05:05

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird voraussichtlich um 13:30 Uhr die Zahl der Corona-Ansteckungen, Spitaleinweisungen und Todesfälle des Wochenendes publizieren. Seit mehreren Wochen sinken die täglich gemeldeten Zahlen.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Freitag 952 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert.

Damit lag der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 882. Zudem sind bislang 61,52 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 15.10.

22 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 239 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 74%

952 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (01.10.2021): 0,89https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/r1StV9svOq — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) October 15, 2021

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

21:05

Die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Infektionen in Deutschland ist auf 4'375'664 gestiegen. Wie aus den von ntv.de ausgewerteten Angaben der Landesbehörden hervorgeht, kamen damit 7048 neue Fälle hinzu. Das sind 1001 neu gemeldete Fälle mehr als am Sonntag der Vorwoche (+16,6 Prozent). Damals (am 10.10.) waren es insgesamt 6047 neu registrierte Fälle gewesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion stieg um 15 auf 94'611. Am Sonntag der Vorwoche waren es insgesamt 21 neu registrierte Todesfälle gewesen. Als aktuell infiziert gelten rund 138'006 Personen.

Die Ansteckungsrate wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 1,09 angegeben (Vortag: 1,12). Laut Divi-Register werden in Deutschland derzeit 1420 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, das sind 10 Patienten mehr als am Vortag gemeldet worden waren. 790 von ihnen werden beatmet. Rund 4007 Intensivbetten sind in den deutschen Kliniken derzeit noch frei.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)