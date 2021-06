11:20

Beim Verkehrshaus der Schweiz in Luzern hat die Coronapandemie 2020 rote Zahlen hinterlassen. Die Zahl der verkauften Eintritte für die verschiedenen Angebote im Museum ging um 43 Prozent zurück. Der Nettoerlös sank um 35 Prozent auf 12,6 Millionen Franken. Es verblieb ein Verlust von 386'763 Franken. Auch die Zahl der Mitgliedschaften sank um über 2000.

11:00

Der Foxconn-Milliardär Terry Gou will für Taiwan den Covid-19-Impfstoff des deutschen Biotechunternehmens BioNTech kaufen. Der Gründer des taiwanischen Apple-Zulieferers beantragte bei der Regierung angesichts steigender Infektionen auf der Insel den Kauf von fünf Millionen Dosen, nachdem diese auf Druck der Opposition den Import über Unternehmen, religiöse Gruppen und auf kommunaler Ebene erlaubt hatte. Die taiwanische Regierung will den Antrag nach Angaben von Gesundheitsminister Chen Shih-chung nun prüfen. Biontech wollte sich am Dienstag dazu nicht äußern.

Gou hatte am Wochenende erklärt, er hoffe, die Dosen ohne Zwischenhändler von Deutschland nach Taiwan transportieren zu können. Ein eigener Vertrag zwischen dem Inselstaat und Biontech scheiterte zu Jahresbeginn nach Angaben der taiwanischen Regierung auf Druck von China - was die Volksrepublik zurückweist. Seit langem schwelt der Konflikt zwischen Taiwan und der Volksrepublik, die Taiwan als Teil ihres Territoriums betrachtet.

10:00

Japan will für die Bekämpfung des Coronavirus die Einreiseregeln veschärfen. Menschen aus Nationen wie Afghanistan, Vietnam, Malaysia und auch Deutschland müssten zunächst für einige Tage in Quarantäne, kündigt Regierungssprecher Katsunobu Kato an.

08:45

Schweden ist in der Corona-Krise einen viel beachteten Sonderweg gegangen, hat aber dennoch einige Beschränkungen im Kampf gegen die Pandemie eingeführt - nun werden diese Massnahmen schrittweise gelockert. Seit Dienstag sind unter anderem wieder mehr als acht Teilnehmer bei Zusammenkünften und Veranstaltungen erlaubt. In Innenräumen mit festen Sitzplätzen wie zum Beispiel im Kino dürfen jetzt 50 Menschen dabei sein, bei Veranstaltungen unter freiem Himmel wie Fussballspielen im Stadion bis zu 500. Bei Läufen und anderen draussen stattfindenden sportlichen Wettkämpfen sind 150 Teilnehmer erlaubt.

06:30

Es ist vor allem der private Konsum, der die Wirtschaft in der Schweiz mit zunehmenden Lockerungschritten antreiben wird. Im Jahr 2021 wird der Privatkonsum laut ETH Zürich um drei Prozentpunkte zulegen, im Jahr 2022 um 5,7 Prozentpunkte. "Zu Beginn, wenn die Öffnungen neu und aufregend sind, wird sich ein Nachholbedarf zeigen", sagt Jan-Egbert Sturm, Professor für Wirtschaftsforschung an der ETH Zürich und Taskforce-Mitglied, zu 20 Minuten. Die meisten hätten dafür auch entsprechend Geld gespart, das sie nun ausgeben. Sturm rechnet dann aber mit einer Normalisierung des Konsumverhaltens. "Den verpassten Restaurantbesuch vom Februar werden die meisten Leute nicht nachholen, sie werden einfach wieder zu ihrer Routine zurückkehren." Daneben werde es auch Konsumentinnen und Konsumenten geben, die sich an weniger Ausgaben gewöhnt hätten. Sturm geht aber davon aus, dass die Mehrheit dieser Gruppe ihren Konsum langsam wieder auf Vorkrisenniveau hochfahren wird.

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet 1785 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 126 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 35,2. Am Tag zuvor betrug der Wert 35,1. 153 weitere Menschen starben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 88'595.

05:00

Die Varianten des Corona-Virus bekommen neue Namen. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekanntgab, sollen die Mutationen künftig nach griechischen Buchstaben benannt werden - und zwar in der Reihenfolge ihrer Entdeckung: So wird aus der britischen Variante "Alpha", aus der südafrikanischen "Beta", aus der brasilianischen "Gamma" und aus der indischen "Delta". "Kein Land soll für die Entdeckung und die Meldung von Varianten stigmatisiert werden", erklärte WHO-Epidemiologin Maria Van Kerkhove. Auch für Buchstaben-Zahlen-Kombinationen wie B.1.351 ist laut WHO das Spiel aus. "Diese wissenschaftlichen Bezeichnungen haben ihre Vorteile, aber sie sind schwer auszusprechen und zu behalten", so Van Kerkhove.

Der Entscheidung für das griechische Alphabet waren monatelange Überlegungen vorausgegangen, wie der daran beteiligte Bakteriologe Mark Pallen berichtet. Dabei hätten die Experten zunächst auch griechische Götter oder pseudo-klassische Wortschöpfungen in Betracht gezogen. Doch die Ideen seien verworfen worden, weil viele der Namen bereits genutzt würden - für Marken, Unternehmen und Außerirdische. Er selbst habe den Vorschlag gestoppt, die Varianten als VOC1, VOC2 und so weiter zu bezeichnen, so Pallen: Ausgesprochen ähnelten sie doch zu sehr einem englischen Schimpfwort.

