07:00

Die USA verzeichnen mit 142'279 Corona-Neuinfektionen den zweiten Tag in Folge einen Rekordwert. Zudem liegt die Zahl den achten Tag in Folge über der Schwelle von 100'000, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Insgesamt sind demnach in den USA etwa 10,4 Millionen Ansteckungen nachgewiesen. Auch die Zahl der Menschen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden, stieg sprunghaft an und erreichte am Mittwochabend mit mindestens 64'939 ebenfalls einen neuen Höchstwert. Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion erhöhte sich um 1464 auf 241'809.

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut verzeichnet binnen 24 Stunden 21'866 Neuinfektionen in Deutschland. Damit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Ansteckungen bei 727'553. Die Zahl der Todesfälle steigt nach Angaben des RKI um 215 auf 11'982.

+++

05:30

Die italienische Regierung arbeitet an neuen Schutznahmen, die das Weihnachtsfest direkt betreffen werden. Demnach sollen die Italiener Weihnachten dieses Jahr nur im kleinen Kreis feiern dürfen. Nur die engsten Verwandten werden am Tisch sitzen dürfen, sagt Sandra Zampa, Beraterin des Gesundheitsministeriums, im Gespräch mit der Zeitung "La Stampa", woraus der "Blick" zitiert. "Die neue Regeln für das Weihnachtsfest werden bald bekannt gemacht", sagt sie. Ein einsames Fest sei nicht die Absicht der Regierung, stellt sie im Interview klar. Aber: Die Italiener dürfen sich nur im kleinsten Kreis treffen, das heisst mit Verwandten ersten Grades.

+++

04:00

Eine mutige Aussage, die sicher zu Diskussionen führen wird: Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident des Basler Pharmakonzerns Roche, sagt im Interview mit der "Handelszeitung": Ich persönlich bin für Impfobligatorien. Obwohl ich weiss, dass das eine umstrittene Position ist." Der Herdenschutz in einer Bevölkerung sei sehr wichtig. Denn eine Impfung sei nicht nur eine Schutzmassnahme für einen selber. "Mit einer Impfung trägt jeder, jede auch dazu bei, dass die ganze Bevölkerung geschützt ist." Und damit auf Einschränkungen verzichtet werden könne.

Bundesrat Alain Berset sagte dagegen an einer Medienkonferenz, eine Impfpflicht sei nicht vorgesehen. Jede Person könne selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen wolle.

+++

03:00

Wegen steigender Infektionszahlen bei Schülern und Lehrern müssen immer mehr Schulen in Deutschland den Regelbetrieb aufgeben. Das zeigen Daten aus 14 Bundesländern, die den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" vorliegen. Danach findet der Präsenzunterricht an 3240 Schulen nicht mehr vollständig statt. Im Gegensatz zum Frühjahr sind die Schulen vom Teil-Shutdown im November ausgenommen und sollen den Regelbetrieb mit Präsenzunterricht aufrechterhalten.

+++

02:00

Die Nachricht, dass der in der Entwicklung befindliche Impfstoff der Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer das Risiko einer Corona-Infektion um 90 Prozent verringere, hatte am Montag ein Kursfeuerwerk an den Börsen weltweit ausgelöst. Einer Analyse von Reuters zufolge belief sich das Handelsvolumen auf fast zwei Billionen Dollar. Damit gehörte der Montag zu den geschäftigsten Handelstagen seit März, als die Angst vor den Folgen der Pandemie die Finanzmärkte erschüttert hatte. Investoren setzten bei Aktien, Devisen und Anleihen auf risikoreichere Anlagen.

+++

01:30

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 48'331 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 5,748 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 544 auf 163'373 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

+++

01:00

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 51,81 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Über 1,278 Millionen Menschen sind demnach nach einer Infektion gestorben. Die USA bleiben mit mehr als 10,2 Millionen bestätigten Fällen und fast 240.000 Toten das am stärksten von der Pandemie betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

+++

Die Türkei verbietet das Rauchen an belebten Orten in der Öffentlichkeit. Hintergrund seien das Absetzen von Masken zum Rauchen, teilt das Innenministerium mit. Am Mittwoch verzeichnete die Türkei 2693 Neuinfektionen. Dabei werden nur solche Fälle in die Statistik aufgenommen, bei denen Symptome vorliegen.

+++

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)