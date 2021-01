07:45

Politiker aller Parteien fordern in einem Brief an den Bundesrat, an den Landesgrenzen ein umfassendes Testsystem und dabei verbunden Regeln für die Quarantäne einzuführen. Das soll für Einreisende und Rückkehrer gelten, wie die "SonntagsZeitung" berichtet.

Einreisende sollen entweder einen PCR-Test vorlegen müssen oder sich vor Ort einem Schnelltest auf das Coronavirus unterziehen müssen. Das soll grundsätzlich für Menschen aus allen Ländern gelten, zitiert das Blatt GLP-Präsident Jürg Grossen, den Initiator des Briefes. Selbst bei einem negativen Test sollten die Einreisenden eine Quarantäne auf sich nehmen müssen. Damit brechen die Parteien ein Tabu. Bisher hatte nur die SVP ein hartes Grenzregime gefordert.

Die Corona-Pandemie in der Schweiz hat sich nach leichtem Abflauen Mitte Januar wieder verstärkt. Nachdem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag für den 12. Januar einen Reproduktionswert (R-Wert) von 0,79 gemeldet hatte, gab es am Samstag einen Wert von 0,84 für den 13. Januar bekannt.

07:40

Das Bundesamt für Gesundheit fordert in einem Verordnungsentwurf die Kantone auf, regelmässige breitflächige Tests in Altersheimen, Schulen und Unternehmen durchzuführen. Der Bundesrat wird sich am Mittwoch mit dem Entwurf beschäftigen. Wird die Vorlage angenommen, vollzieht der Bund eine Wende in der Corona-Strategie, wie der "SonntagsBlick" schreibt.

Vorreiter Graubünden: Die Schweiz spuckt auf die Pandemie https://t.co/KJHNkzD7cg — BLICK (@Blickch) January 24, 2021

Das Vorbild ist der Kanton Graubünden, der ab kommenden Mittwoch solche Tests breitflächig durchführt. Geplant sind 20'000 Test pro Woche. Das Ziel ist es, aus der Lockdown-Spirale auszusteigen. Wenn es gelänge, 30 Prozent der mobilen Bevölkerung regelmässig zu testen, so könnten die Positivitätsrate und der R-Wert nachhaltig tief gehalten werden. Die Kantone dürften diese Neuordnung mittragen.

07:30

Die Impfung des südafrikanischen Millionärs Johann Rupert gegen Covid-19 im Kanton Thurgau hat in der Schweiz vielerorts für Unverständnis gesorgt. Wie Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren, gegenüber dem "SonntagsBlick" sagte, sei die Empörung nachvollziehbar.

Für die Impfkampagne sei entscheidend, dass Vertrauen der Bevölkerung zu schützen und sicherzustellen, dass die Prioritätenfolge bei den Impfungen eingehalten werde. Die politischen Verantwortungsträger seien dafür verantwortlich, dass die Impfregeln eingehalten würden. Die Impfung Ruperts im Thurgau sei jedoch wohl ein Einzelfall.

Wer sich bei der Corona-Impfung vordrängeln möchte (was wir nicht empfehlen!), hat Möglichkeiten, das zeigt auch der Fall Rupert. Es geht, wie so oft, um das «Vitamin B». (Abo) https://t.co/uIGsUNo7T9 — tagesanzeiger (@tagesanzeiger) January 23, 2021

07:15

Die seit knapp einem Jahr dauernde Corona-Krise lässt die Fälle von häuslicher Gewalt in die Höhe schnellen. Allein im Kanton Aargau nahmen die Interventionen laut der Kantonspolizei im letzten Jahr um 12 Prozent zu, wie die "SonntagsZeitung" schreibt. Auch in Bern und Zürich seien die Fallzahlen gestiegen.

Zugenommen haben auch die Anfragen bei der Jugendberatung. Eine wachsende Zahl von Jugendlichen will wegen Streitereien mit den Eltern von Zuhause ausziehen. Jugendpsychologen führen die Not der Teenager auf teilweise prekäre Wohn- und Familiensituationen zurück, die sich während der Corona-Pandemie noch verschlechtert hätten.

07:00

Auf Schweizerdeutsch nennt man es eine "Chropfleerete": Nach den heftigen Vorwürfen der SVP an die Adresse von Bundesrat Alain Berset haben sich SVP-Präsident Marco Chiesa und Berset an einen Tisch gesetzt und ihre Differenzen besprochen. Es sei ein sehr aufrichtiges Gespräch zwischen einem Bundesrat und einem Parteipräsidenten gewesen, die nicht die gleiche Meinung hätten, sagte Chiesa gegenüber dem "SonntagsBlick".

Wenige Tage zuvor hatte SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi Berset in der Gesundheitskommission frontal angegriffen. Aeschi warf Berset vor, der Bundesrat übergehe das Parlament. Für die SVP habe Berset im mehrheitlich bürgerlichen Bundesrat zu viel Einfluss. Der SP-Bundesrat lege die Anträge seines Departements häufig erst sehr spät auf den Tisch.

06:50

Im von der Pandemie wenig betroffenen Inselstaat Neuseeland gibt es möglicherweise den ersten lokalen Ansteckungsfall seit November. Es handle sich um eine 56-jährige Frau, die nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland zwei Wochen Quarantäne absolviert und dabei zwei negative Covid-Tests gemacht hatte, teilten die Behörden mit. Wie sich die Frau angesteckt habe, sei unbekannt, aber möglicherweise sei das im Land passiert.

Zuletzt war nach Angaben des Gesundheitsministeriums am 18. November ein lokaler Ansteckungsfall gemeldet worden. Daneben meldeten die Behörden am Sonntag acht weitere Infektionsfälle bei Reiserückkehrern in Quarantäne.

06:15

Für Deutschland hat das Robert-Koch-Institut am Sonntag niedrigere Corona-Zahlen gemeldet. Die Zahl der Infizierten wuchs demnach um 12'257 auf 2,134 Millionen bei 349 neuen Todesfällen. Damit wuchs die Zahl der Menschen, die nach einer Ansteckung gestorben sind, auf 51'870. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 111,1 (113).

Die Übersicht zur den weltweiten Fallzahlen der Johns Hopkins University findet sich hier.

21:05

Die US-Seuchenbehörde CDC gibt die Auslieferung von bislang insgesamt 41,4 Millionen Impfdosen bekannt. Davon seien 20,5 Millionen verabreicht worden, dabei hätten drei Millionen Menschen auch die zweite Impfung erhalten. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

20:50

Zum ersten Mal seit zwei Wochen sinkt in Frankreich die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Der Rückgang betrage 16 auf 2896, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der Neuinfektionen stieg dagegen auf 23'924 nach 23'292 am Freitag und 21.406 vor einer Woche.

Pour vacciner plus, la France pourrait espacer les deux doses de six semaines https://t.co/SLi8mZ9BS4 pic.twitter.com/W4vrJ1Gud5 — Libération (@libe) January 23, 2021

20:22

In Ägypten sollen am Sonntag die Impfungen beginnen. Das kündigt Präsident Abdel-Fattah al-Sissi an. Ägypten erhielt im Dezember die erste Ladung Impfstoffe des chinesischen Herstellers Sinopharm.

19:30

Skandal im spanischen Militär: Der Chef von Spaniens Generalstab, General Miguel Angel Villarroya, reicht seinen Rücktritt ein nach Vorwürfen, er sei vor den eingeteilten Risikogruppen geimpft worden. Das Verteidigungsministerium gibt den Schritt bekannt, ohne ausdrücklich die Anschuldigung zu bestätigen. In Spanien haben mehrere Bürgermeister eingestanden, vorzeitig eine Impfung erhalten zu haben.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)