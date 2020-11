08:20

Der Pharmakonzern AstraZeneca und die Universität Oxford melden einen Durchbruch bei der gemeinsamen Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Nach Angaben des Unternehmens zeigt der Impfstoff im Durchschnitt eine 70-prozentige Wirksamkeit gegen das Virus. Dies sei in zwei unterschiedlichen Studienabschnitten belegt worden.

07:15

Die Schweiz hat in absoluten prozentualen Zahlen mehr Corona-Infektionen und mehr Corona-Tote als die USA. Während die Schweiz pro Million Einwohner derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 550 aufweist und Amerika 507, ist der Unterschied bei Todesfällen weit grösser: die Schweiz weisst 10,09 Covid-Tote pro einer Million Menschen, Amerika 4,35. Das berichtet blick.ch.

Die Infektions- und Todesfälle in den USA sind die höchsten weltweit. Doch im Verhältnis zur Bevölkerungsgrösse liegt Amerika im Mittelfeld. Die Schweiz weist im Verhältnis höhere Fallzahlen auf.

07:05

Die USA verzeichnen binnen eines Tages mindestens 167.288 Corona-Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Ansteckungen steigt damit auf 12,27 Millionen, wie aus einer Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis amtlicher Daten hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion mit dem Virus erhöhte sich um mindestens 1230 auf 257.088. Die USA weisen weltweit die meisten Corona-Infektionen und Todesfälle auf.

06:45

Der Corona-Impfstoff des Mainzer Biotechunternehmens BioNTech und des US-Pharmakonzerns Pfizer könnte einem Medienbericht zufolge bereits in den kommenden Tagen eine Zulassung in Grossbritannien erhalten. Die britischen Aufsichtsbehörden seien kurz davor, mit einer offiziellen Bewertung des Mittels zu beginnen, berichtete der "Telegraph" am Sonntag unter Berufung auf Regierungskreise. Der Nationale Gesundheitsdienst NHS sei angewiesen worden, sich für eine Verabreichung ab dem 1. Dezember bereitzuhalten. Das Gesundheitsministerium in London äusserte sich nicht dazu, ab wann mit ersten Impfungen begonnen werden könne.

Am Freitag hatten die beiden Unternehmen bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt. Die FDA will am 10. Dezember darüber beraten, ob sie grünes Licht für den Impfstoff gibt.

06:00

Indien meldet 44.059 bestätige Coronavirus-Fälle binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der Ansteckungen beläuft sich damit auf über 9,14 Millionen, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Die Zahl der Todesfälle steigt um 511 auf 133.738. Indien weist nach den USA weltweit die zweitmeisten bestätigten Ansteckungen auf, verzeichnet aber seit September einen Abwärtstrend bei den Neuinfektionen.

05:35

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 10.864 auf 929.133, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 90 auf 14.112 zu. Am Montag fallen die Zahlen in der Regel niedriger aus, da die Gesundheitsämter am Wochenende häufig nicht alle Daten übermitteln. Vergangenen Montag wurden 10.824 bestätigten Fälle gemeldet.

05:00

Die Gastronomie in Deutschland fordert mit der Verlängerung des Lockdowns auch eine Verlängerung der Hilfen. "Wenn die Politik am Mittwoch eine weitere Schliessung von Hotels und Restaurants beschliesst, muss es zeitgleich auch eine Zusage zur Fortführung dieser Hilfen geben. Aus der Novemberhilfe muss eine Winterhilfe werden", sagt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Dehoga-Bundesverbands, der Zeitung "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Für die meisten Betriebe habe das Weihnachtsgeschäft eine hohe Relevanz.

03:05

Die beiden bevölkerungsreichsten Staaten Australiens öffnen am Montag nach vier Monaten wieder ihre Grenzen. "Heute werden einige Leute, die seit März nicht mehr gearbeitet haben, zum ersten Mal wieder ein Flugzeug besteigen", sagt Alan Joyce, Chef der australischen Fluglinie Qantas dem lokalen Fernsehsender Seven News. New South Wales und Victoria hatten Anfang Juli - zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Spanischen Grippe 1919 - ihre Grenzen zur Eindämmung der zweiten Welle in Melbourne geschlossen. Victoria verzeichnet den 24. Tag in Folge ohne Ansteckungen.

02:15

Die britische Regierung will einem Medienbericht zufolge rechtzeitig zum Weihnachtsfest die allgemeinen Quarantänebeschränkungen lockern. Reiserückkehrer aus Hochrisikoländern müssten anstatt den bislang 14 Tagen nur fünf Tage in Selbstisolation und ein negatives Testergebnis vorweisen, berichtet die Zeitung Telegraph. Die Regelung trete voraussichtlich am 15. oder 16. Dezember in Kraft.

01:00

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass noch in diesem Jahr die ersten Bürgerinnen und Bürger in Impfzentren gegen das Corona-Virus immunisiert werden können.

"Es gibt Anlass zum Optimismus, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für einen Impfstoff in Europa geben wird. Und dann können wir mit den Impfungen sofort loslegen", sagte Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montagsausgabe).

Er habe die Bundesländer gebeten, dass die Impfzentren bereits Mitte Dezember einsatzbereit seien, sagte der Minister. Dies scheine zu klappen. Er habe lieber ein startbereites Impfzentrum, das noch ein paar Tage ausser Betrieb sei, als einen zugelassenen Impfstoff, der nicht gleich genutzt werde, sagte Spahn.

00:15

Die Europäische Zentralbank wird nach Angaben ihres Chefökonoms Philip Lane ihr Notfall-Anleihekaufprogramm fortsetzen, so lange die Corona-Pandemie für Störungen bei der normalen Wirtschaftsaktivität sorgt. "Wir werden das Programm nicht beenden, bis bestimmte Bedingungen erfüllt sind", zitiert die französische Zeitung "Les Echos" Lane.

23:30

Brasiliens Gesundheitsministerium meldet 18.615 Neuinfektionen und 194 weitere Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden. Insgesamt hat das Land somit bislang 6.071.401 Infektionen und 169.183 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie verzeichnet. Die Zahlen am Sonntag sind etwas niedriger als die der vergangenen Tage. Das Ministerium warnt jedoch, dass es wegen technischer Probleme zu Verzögerungen bei den Aktualisierungen der Daten kommen könne.

