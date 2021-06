07:20

Die US-Tochter Genentech des Basler Pharmakonzerns Roche hat von der US-Behörde FDA eine Notfallzulassung für das Covid-Mittel Actemra erhalten.

06:20

Am Freitag vor einem Jahr hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die SwissCovid-App in Umlauf gebracht, um die Infektionsketten des Coronavirus schneller unterbrechen zu können. Rund 3,18 Millionen Menschen haben die App seither installiert, rund zwei Millionen nutzen sie heute aktiv.

06:10

Der Bundesrat gab am Mittwoch bekannt, dass die Maskenpflicht im Freien ab dem 26. Juni fällt. Auch im Büro und in der Sekundarschule II gilt sie dann nicht mehr. Die Maskenpflicht im Flugzeug wird aber vermutlich Bestand haben. Swiss-Chef Dieter Vranckx sagt im Gespräch mit dem "Blick": "Die Maskenpflicht wird noch jahrelang bleiben - sowohl bei den Passagieren als auch beim Personal. Das ist wichtig und Teil unseres Schutzkonzepts." Man wisse bislang von keiner Person, die sich an Bord eines Swiss-Flugzeuges angesteckt habe.

06:05

Die Lebenserwartung der US-Bevölkerung ist einer Studie zufolge im Corona-Jahr 2020 um fast zwei Jahre gesunken. Das Forscherteam der Virginia Commonwealth Universität stellte dabei eine Ungleichheit zwischen Afroamerikanerinnen, Latinos und Weissen fest.

So fiel die Lebenserwartung von Afroamerikanern demnach auf knapp 68 Jahre - der geringste Wert seit 1998. Weisse Männer liegen demgegenüber bei knapp 75 Jahren. Insgesamt sank die Lebenserwartung in den USA von 2018 bis 2020 den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zufolge insgesamt um 1,87 auf 76,9 Jahre. Der Artikel des US-Forschungsteams wurde im "British Medical Journal" veröffentlicht.

As Spain starts loosening restrictions and vaccinations gather steam, Catalonia’s famous festival of human towers ‘Castellers’ returns to Blat square in the Catalan city of Valls https://t.co/fOwjn4xaEX pic.twitter.com/nT0sDoF2mk — Reuters (@Reuters) June 25, 2021

05:55

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, empfiehlt, die Test- und Maskenpflicht in Schulen noch bis zum nächsten Frühjahr aufrecht zu erhalten. "Zum einen wollen wir ja das Infektionsgeschehen niedrig halten, weil auch Kinder schwer erkranken können. Und zum anderen haben wir natürlich das Ziel, dass die Schulen offen bleiben", sagte Wieler der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) einem Vorabbericht zufolge. Er rechne mit einem steigenden Infektionsgeschehen an Schulen, denn man würde dort schon jetzt grössere Ausbrüche der Delta-Variante sehen.

04:35

Die Innenstadt von Sydney sowie die östlichen Vororte der Stadt werden ab Freitag um Mitternacht für eine Woche in den Lockdown gehen. Wie die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, mitteilt, versuche man so einen Ausbruch des hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus in der Stadt einzudämmen. Anwohner dürften ihre Häuser nur verlassen, wenn sie einen systemrelevanten Beruf hätten, für Lebensmitteleinkäufe, oder um Sport im Freien zu treiben. Am Freitag wurden in Sydney 22 Coronavirus-Fälle gemeldet, der höchste Anstiegt seit dem ersten Fall mit der Delta-Variante am vergangenen Mittwoch.

Downtown Sydney, beach suburbs to enter lockdown after spike in Delta variant cases https://t.co/FKxg1nT6Gq pic.twitter.com/V86Z9oaYYe — Reuters (@Reuters) June 25, 2021

04:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 774 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 302 weniger als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 6,2 von 6,6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 62 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 90'678. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,73 Millionen Corona-Tests positiv aus.

00:30

Der Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech ist nach Angaben des mexikanischen Gesundheitsministeriums im Land nun auch für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Wie der stellvertretende Gesundheitsminister Hugo López-Gatell twittert, handle es sich dabei um den ersten Corona-Impfstoff, der für diese Altergruppe in Mexiko von den Behörden genehmigt worden sei.

18:35

Italiens Regierung wird Insidern zufolge ihr Entlassungsverbot für besonders von der Pandemie betroffene Branchen verlängern. Ministerpräsident Mario Draghi werde in der kommenden Woche unter anderem für die Textil-Industrie die Frist von Ende Juni bis Oktober erweitern, wie die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren Regierungsvertretern und aus politischen Kreisen erfährt.

