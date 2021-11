10:50

Das Pharmaunternehmen Pfizer hat in den USA eine Notfallzulassung für sein Covid-19-Medikament Paxlovid beantragt. Die entsprechenden Unterlagen wurden bei der Arzneimittelbehörde FDA eingereicht, wie Pfizer mitteilte. Die in einer jüngsten Studie erzielte "überwältigende Wirksamkeit" des Medikaments verdeutliche, dass oral einzunehmende antivirale Therapien eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Covid-19 spielen könnten, sagte Konzernchef Albert Bourla. Nach Angaben des Unternehmens von Anfang November verhindert die Corona-Pille sehr erfolgreich schwere Krankheitsverläufe bei Hochrisikopatienten.

10:30

Ungeimpfte Reisende müssen an der österreichischen Grenze künftig einen PCR-Test vorweisen. Antigen-Schnelltests werden bei der Einreise ab Montag nicht mehr akzeptiert. Nur noch für Grenzpendler sind diese ungenaueren Tests gültig, wie aus einer Verordnung hervorging, die am Dienstagabend öffentlich gemacht wurde.

Ungeimpfte Pendler müssen negative PCR-Testergebnisse vorweisen, die nur noch für 72 Stunden gelten (bisher eine Woche). Schnelltests sind für Pendler nur noch 24 statt 48 Stunden lang gültig. Wer nach Österreich will, muss auch strengere Kriterien laut der neuen 2,5G-Regel (Geimpft, Genesen oder PCR-Getestet) erfüllen. Impfzertifikate sind nicht mehr ein Jahr lang, sondern nur noch neun Monate gültig.

09:45

Tschechiens Gesundheitsministerium meldet 22'479 neue Corona-Fälle und damit einen neuen Rekord. Es handle sich um zur Vorwoche um einen Anstieg von 54 Prozent. Der bisherige Höchstwert wurde mit 17'778 Fällen im Januar verzeichnet. In dem Land mit einer Bevölkerung von 10,7 Millionen Menschen gab es bisher 31'709 Tote im Zusammenhang mit der Virus-Pandemie.

08:15

Stephan Weil, Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Niedersachsen, will Ungeimpfte stärker einschränken. "Überall da, wo Menschen zusammenkommen bei öffentlichen Angeboten, da werden wir nur noch mit 2G arbeiten können, das heisst nur noch Zugang für Menschen, die entweder geimpft sind oder genesen sind", sagte der SPD-Politiker im ZDF Morgenmagazin. In den Krankenhäusern lägen in grosser Mehrzahl ungeimpfte Menschen. Zudem seien Impfdurchbrüche häufig nur möglich, weil es noch eine zu grosse Gruppe Ungeimpfter gebe, die das Leben der Geimpften unsicherer mache. "Deswegen müssen wir uns darauf konzentrieren, die Kontaktmöglichkeiten für ungeimpfte Menschen zu reduzieren."

06:30

Rund zehn Tage vor dem Urnengang zeichnet sich ein Ja zum Covid-19-Gesetz in der Schweiz ab. Das besagen zwei Umfragen. Laut der Umfrage von 20 Minuten/Tamedia wollen 69 Prozent der Befragten ein Ja zum Covid-19-Gesetz einlegen. Bei der SRG-Umfrage des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag der SRG SSR befürworten 61 Prozent das Covid-Gesetz. Am 28. November entscheidet das Stimmvolk über drei eidgenössische Vorlagen, darunter das Covid-Gesetz.

06:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 52'826 neuen Positiv-Tests einen neuen höchsten Tageswert in der Pandemie für Deutschland. Das sind 13'150 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 39'676 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut auf einen Rekordwert von 319,5 von 312,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 294 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 98.274. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,1 Millionen Corona-Tests positiv aus.

06:00

Der ehemalige Finanzminister von Brandenburg und heutige Linken-Bundestagsabgeordnete Christian Görke fordert erstmals eine Geldprämie für alle Impfwilligen. Der Staat solle 300 Euro für den ersten vollständigen Impfschutz zahlen und 200 Euro für die Auffrischung, den sogenannten Booster, zitiert das Nachrichtenportal "t-online" Görke. Die Zahlung solle auch nachträglich jedem zukommen, der sich bereits impfen liess. "500 Euro sind angemessen, sie sind verfügbar und sie sind nötig." Das Gesamtvolumen der Maßnahme bezifferte Görke laut Bericht auf 37,5 Milliarden Euro.

03:00

Der oberste US-Seuchenschutzexperte Anthony Fauci bezeichnet es als denkbar, dass sich das Corona-Infektionsgeschehen im nächsten Jahr in den USA zu einer endemischen Krankheit abschwächt - und dann nicht mehr als Pandemie betrachtet würde. Das Ansteckungsniveau müsste dann so gering sein, dass es "keine Auswirkung auf die Gesellschaft, auf unser Leben, auf unsere Wirtschaft" gebe, sagt Fauci in einem Interview im Rahmen der Reuters Total Health Conference.

02:00

In Irland werden drei Monate nach Einstellung fast aller Einschränkungen die Zügel wieder angezogen. Von Donnerstag an müssen Gaststätten und Bars wieder ab Mitternacht schliessen, teilt die Partei von Ministerpräsident Micheal Martin per Tweet mit. Angestellten wird geraten, wo immer möglich von zu Hause aus zu arbeiten. Obwohl fast 90 Prozent aller Iren geimpft sind, nähert sich die Zahl der registrierten Infizierten wieder dem Allzeit-Hoch vom vergangenen Januar.

