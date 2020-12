10:40

Forschende der Universität Bern haben in der Kulturschale einen Treffer für einen virushemmenden Wirkstoff gegen Sars-CoV gelandet. Der Weg für ein Medikament mit dem Wirkstoff ist laut dem Virologen Ronald Dijkman aber noch weit.

Weltweit suchen Wissenschaftler nach einem Heilmittel gegen Covid-19. Der grosse Durchbruch blieb bisher aus. Eine vielversprechende Idee ist, Wirkstoffe zu untersuchen, die bereits gegen andere Krankheiten zugelassen wurden oder in klinischen oder Laborstudien erforscht werden. Der Vorteil dabei ist, dass sie Corona-Patienten theoretisch schneller zu Verfügung stehen würden. Doch dafür müssen sie wirksam sein.

09:45

Die Notfallzulassung des Impfstoffes von Biontech und Pfizer in Grossbritannien erfüllt den Gesundheitsminister des Landes nach eigenen Worten mit Stolz. "Ich bin natürlich absolut begeistert von den Nachrichten", sagt Matt Hancock der BBC. "Ich bin sehr stolz darauf, dass Grossbritannien das erste Land auf der Welt ist, in dem ein klinisch zugelassener Impfstoff einsatzbereit ist."

