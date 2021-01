09:30

Für Philippe Luchsinger, Präsident des Verbandes der Haus- und Kinderärzte Schweiz, ist fraglich, ob mit den Impfungen die Spitäler entlastet werden können. "Derzeit sind die meisten Patienten in Intensivpflege zwischen 50 und 60 Jahre alt und hatten nicht immer Vorerkrankungen. Mit der Impfung von Risikogruppen und der über 75-Jährigen verhindert man zwar Todesfälle, nicht aber alle schweren Krankheitsverläufe", sagt Luchsinger bei nzz.ch.

Nicht erstaunt ist Luchsinger über den Ansturm der Leute auf die Impfmöglichkeiten und die daraus entstehende Enttäuschung, dass es nicht schneller vorwärts geht. "Nun rächt sich, dass der Bevölkerung suggeriert wurde, mit dem Impfstoff sei man gerettet. Die Behörden haben zu wenig betont, dass es zu Beginn nur eine begrenzte Anzahl Impfdosen geben wird."

08:00

Ryanair, Europas grösster Billigflieger, hat wegen der Lockdowns in Grossbritannien und Irland ab Ende Januar geplante Flüge abgesagt. Nur noch wenige Flüge wären möglich wegen der "drakonischen Reisebeschränkungen", mit denen die Regierungen die Pandemie bekämpfen. Die neuen Flugstreichungen sollten den Nettoverlust aber nicht vergrößern, da sie ohnehin defizitär gewesen wären, erklärte Ryanair.

06:30

Laut Manfred Kopf, Professor für molekulare Biomedizin an der ETH Zürich, kann eine Zweitimpfung wegen der knappen Anzahl Impfdosen in der Schweiz verschoben werden. "Aus immunologischer Sicht sehe ich überhaupt kein Problem, die Zweitimpfung zeitlich nach hinten zu verschieben", sagt er bei blick.ch. Die Wirkung sei auch lange nach den drei Wochen der Erstimpfung gegeben. Gleicher Meinung ist auch Christian Münz, Professor an der Uni Zürich. "Man sollte jetzt möglichst viele Leute mit einer ersten Dosis impfen", sagt er bei der Rundschau von SRF. Der Professor an der Universität Zürich leitet die Expertengruppe Immunologie innerhalb der Covid-Taskforce. Studien hätten gezeigt, dass der Grundschutz der ersten Impfung bis zu drei Monate bestehen bleibe, sagt Münz. "Man kann somit das Risiko eingehen, die zweite Impfdosis um bis zu drei Monate zu verzögern".

Das Bundesamt für Gesundheit BAG empfiehlt die zweite Impfung rund vier Wochen nach der ersten Dosis. Auch Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF), hält am bisherigen Plan fest.

06:00

In Deutschland steigt die Zahl der bestätigten Infektionen um 26'391 auf 1'835'038 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 1070 auf 37'607 zu.

03:40

China meldet den höchsten Anstieg von Neuinfektionen seit mehr als fünf Monaten. Sie treten insbesondere in der Provinz Hebei auf, die die Hauptstadt Peking umfasst: Dort werden 51 der 52 neuen Fälle verzeichnet nach 20 in der Provinz am Vortag.

02:00

Die japanische Regierung schlägt die Ausrufung des Notstandes für Tokio und drei benachbarte Präfekturen vor. Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura spricht vor einem Treffen mit Beratern von Maßnahmen, die vom 08. Januar bis zum 07. Februar gelten sollen. Dabei solle insbesondere eine Übertragung in Gaststätten und Bars verhindert werden.

01:30

Der Corona-Impfstoffentwickler Curevac und der Pharmariese Bayer vereinbaren laut "Bild" eine globale Partnerschaft. Demnach soll Bayer in der Allianz dabei helfen, für den Curevac-Impfstoff schnellstmöglich internationale Zulassungen zu beantragen, um ihn weltweit zur Verfügung stellen zu können. Dazu werde Bayer sein internationales Pharma-Netzwerk in die Partnerschaft einbringen, Lieferketten sicherstellen und bei der Verteilung des Impfstoffs in den Ländern helfen. Geplant sei die Produktion von mehreren Hundert Millionen Dosen des Impfstoffs, sobald die Arzneimittelbehörden die Zulassung erteilt hätten. Das Modell ähnele der Allianz zwischen dem Mainzer Impfstoffentwickler Biontech und dem US-Pharmaunternehmen Pfizer.

00:30

In Irland werden die meisten Schulen sowie Baustellen für mindestens drei Wochen geschlossen. Um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, werden die Beschränkungen weiter verschärft, teilt Ministerpräsident Micheal Martin mit.

00:00

Grossbritannien meldet den zweiten Tag in Folge einen Rekord bei der Anzahl neuer Corona-Fälle. Die Behörden zählen 62'322 Positiv-Tests. Am Dienstag waren 60'916 Fällen gemeldet worden. Weitere 1041 Menschen starben, die positiv getestet wurden.

