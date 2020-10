09:15

Weltweit melden Länder neue Rekordstände an Covid-19-Infektion:

Indien meldet 55.839 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Insgesamt haben sich damit mehr als 7,7 Millionen Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Das ist weltweit der zweithöchste Wert nach den USA (über 8,3 Millionen). Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 702 auf 116.616. Die Zahl der registrierten täglichen Neuinfektionen in Indien ist seit dem Höhepunkt im September rückläufig. Allerdings warnen Experten, dies könne sich während der anstehenden Feiertage ändern.

Eine Übersicht zu den Infektionen weltweit von der Johns Hopkins University findet sich hier.

07:25

In Grossbritannien sind innerhalb von 24 Stunden fast 27 000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 789 000 und die Zahl der Todesfälle auf über 44 000, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte.

Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer wegen Mangel an Tests aus. Jeder Landesteil in Grossbritannien entscheidet über seine eigenen Massnahmen im Kampf gegen die zweite Ausbruchswelle. Besonders stark betroffen ist der Norden Englands, Teile von Wales, Schottland und Nordirland. In europäischen Statistiken zählt Grossbritannien mit seinen knapp 67 Millionen Einwohnern zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern.

Boris Johnson and many other British politicians believe common sense is the answer to fighting coronavirus. So far, no good https://t.co/W42OGujFt1 — Businessweek (@BW) October 21, 2020

06:45

Vier Wochen soll es gemäss Wissenschaftlern der Schweizer Covid-Taskforce noch gehen, bis der Schweiz die Betten auf der Intensivstation ausgehen. Dann, ungefähr Mitte November, sei Schluss und die Kapazitätsgrenzen erreicht. Jedes der rund 1600 Intensivbetten werde dann belegt sein, wenn die Corona-Zahlen weiter so schnell weiter steigen, wie sie es derzeit tun. Die Mitglieder der Taskforce zum Coronavirus präsentierten dem Bundesrat ihre Hochrechnung schriftlich. Das berichtet der Tages-Anzeiger.

Trotzdem will der Bundesrat momentan noch zuwarten - trotz den rasant ansteigenden Zahlen . Alain Berset argumentierte in der gestrigen Medienkonferenz, dass sich die Ergebnisse neuer Massnahmen immer erst mit einer Verzögerung von zehn Tagen zeigten. Der Bundesrat will frühestens am kommenden Mittwoch neue Regeln beschliessen.

06:30

Angesichts sprunghaft steigender Corona-Zahlen greifen Tschechien und Irland zu drastischen Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Sie gleichen fast landesweiten Lockdown-Massnahmen. In Tschechien müssen von Donnerstagmorgen (06.00 Uhr) an fast alle Geschäfte schliessen, wie Gesundheitsminister Roman Prymula am Mittwoch bekanntgab.

Ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. Zudem werden Ausgangsbeschränkungen verhängt: Die Regierung ordnete an, dass Leute ihre Kontakte mit anderen Menschen auf die "absolut notwendige Zeit" begrenzen müssen. Spaziergänge in der Natur sind erlaubt. In Tschechien gilt bereits seit dem 5. Oktober der Notstand.

06:00

In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals über 10.000 Neuinfektionen registriert. In den vergangenen 24 Stunden haben nach Daten des Instituts 11.287 Menschen positiv auf das Virus gestestet. Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland war am Samstag mit 7830 Neuinfektionen erreicht worden. Am Vortag waren es 7.830. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle steigt demnach auf 392.049. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus steigt um 30 auf 9905.

Mit Blick auf stetig steigenden Fallzahlen will das Robert-Koch-Institut am Donnerstag in einem Presse-Briefing im Online-Format zur Entwicklung der Pandemie in Deutschland informieren. RKI-Präsident Lothar Wieler hatte zuletzt den Ernst der aktuellen Lage betont.

11.287 #Corona-Fälle! Die Zahl der dem RKI gemeldeten Fälle in betrug gestern 11.287. ➡️ erstmals ein 5-stelliger Tageswert ➡️ der 7-Tage-Schnitt steigt auf 7261 - ebenfalls ein neuer Rekord@welt pic.twitter.com/XjiqfEKp7D — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 22, 2020

05:15

Die Ausbrietung des Coronavirus nimmt hierzulande weiter rasant zu: In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am gestrigen Mittwoch innert 24 Stunden 5596 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das ist mit Abstand ein neuer Rekord. Am Vortag waren es noch 3008. 115 Covid-Patienten mussten ins Krankenhaus, elf starben in Zusammenhang mit dem Virus.

In der Schweiz ist die Zahl der Neuinfektionen gemessen an der Bevölkerungszahl von rund 8,5 Millionen in den vergangenen Tagen schneller gestiegen als in den meisten anderen europäischen Ländern.

Gestiegen sind die Zahlen insbesondere im bevölkerungsstarken Kanton Zürich. 989 Personen sind in 24 Stunden positiv aufs Coronavirus getestet worden. Am Dienstag waren es noch 328 gewesen, am Montag 206.

An einer Medienkonferenz nahm Bundesrat Alain Berset gestern zu den drastisch gestiegenen Fallzahlen in der Schweiz Stellung. Wenn die Zahlen nicht sinken, werde der Bundesrat am nächsten Mittwoch weitere Massnahmen treffen, sagte Berset. Das betreffe öffentliche Gebäude, Ansammlungen und Veranstaltungen. Grundsätzlich seien alle Massnahmen möglich, auch zum Beispiel kurzer Lockdown etwa von zwei Wochen. Ziel sei aber, eine Schliessung der Gesellschaft zu verhindern. "Ich hoffe schwer, dass es nicht in eine solche Richtung geht", sagte Berset auf eine Frage, ob es auch eine Ausgangssperre in der Schweiz geben könnte.

Die Medienkonferenz als Video (Corona-Thematik beginnt nach 11:40 Minuten):

02:15

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters steigt in den USA die Zahl der Coronavirus-Patienten in Krankenhäusern erstmalig seit August wieder auf über 40.000. Die Kliniken melden 40.264 Erkrankte, die stationär behandelt werden müssen. Das entspricht einem Anstieg der Patientenzahlen in den vergangenen vier Wochen um 36 Prozent. Im Oktober meldeten 16 US-Bundesstaaten Rekordwerte an Krankenhauseinlieferungen wegen Covid-19, darunter Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, North und South Dakota sowie Wisconsin. Zur Bewertung des Pandemiegeschehens ist die Zahl der Krankenhausaufenthalte eine feste Messgrösse, da sie unabhängig von der Anzahl der Corona-Test ist.

In den USA haben sich nach Angaben der Seuchenschutzbehörden CDC 8,249 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 220.362. Die Zahlen der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) spiegeln nicht unbedingt die Daten wider, die die einzelnen Bundesstaaten melden.

00:30

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 24.818 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf fast 5,3 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 566 auf 155.403 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

In the past 7 days, 7 countries — Argentina, Brazil, Britain, France, India, Russia and the United States — have each reported at least 100,000 new cases of the coronavirus. Follow our updates on the pandemic. https://t.co/kekjdicfSz — New York Times World (@nytimesworld) October 21, 2020

22:45

Die USA werden nach Einschätzung des amerikanischen Gesundheitsministers bis zum Jahresende über ausreichend Impfstoff gegen das Coronavirus verfügen, um die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen damit versorgen zu können. Die Regierung sei vorsichtig optimistisch, dass bis dahin eine oder zwei Vakzine bereitstehen sollten, die sicher und effektiv seien, sagte Alex Azar. Alle Senioren und Mitarbeiter im Gesundheitswesen sollten die Impfung ab Januar erhalten, der Rest der Amerikaner bis April.

19:30

In Rom und der gesamten Region Lazio soll eine Ausgangssperre zwischen Mitternacht und 05.00 Uhr morgens verhängt werden. Die Ausgangssperre soll Freitag in Kraft treten, heisst es in Kreisen der Regionalregierung.

