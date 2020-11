07:20

Die Frühlingsferien fielen während des Lockdowns sprichwörtlich ins Wasser. Im Sommer und Herbst verhinderten die Quarantäneregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) Badeferien im Ausland. Nun strich das BAG die Liste weitestgehend zusammen. Statt im Winter mit Maske und Schutzkonzept in den Bergen Ski zu fahren, sehnen sich viele Schweizer, wie blick.ch berichtet, offenbar nach Badeferien.

"Aktuell sehen wir eine starke Zunahme bei den Buchungen auf die Kanaren", bestätigt Tui-Sprecherin Bianca Schmidt. Und das, obwohl ab nächster Woche die Einreise nur noch mit negativem Corona-Test möglich ist. Die Kanaren sind trotzdem beliebt. "Es gibt viele Schweizer, die jedes Jahr auf die Kanaren reisen und dort für längere Zeit verweilen", so Schmidt.

In England tritt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie am Donnerstag ein Teil-Lockdown mit ähnlichen Regeln wie in Deutschland in Kraft. Gastronomie, Kulturstätten, Sportzentren und Freizeiteinrichtungen müssen schliessen, Schulen und Unis bleiben geöffnet. Anders als in Deutschland wird jedoch auch der Handel - abgesehen von Supermärkten und einer Reihe anderer als notwendig eingestufte Geschäfte - für einen Monat lang zu bleiben.

Die Engländer sollen ihre Wohnungen bis zum 2. Dezember nur noch aus triftigem Grund verlassen - etwa zur Arbeit, zum Sport, zur Erholung oder zur Pflege Angehöriger. Schottland, Wales und Nordirland machen ihre eigenen Regeln zur Virus-Bekämpfung.

Die Anzahl der Corona-Todesfälle stieg in Grossbritannien mit seinen rund 68 Millionen Einwohnern in dieser Woche mit knapp 400 Toten an einem Tag auf den höchsten Stand seit Mai. In den vergangenen zwei Wochen zählte das Land laut European Centre for Disease Prevention and Control rund 470 Fälle pro 100 000 Einwohner.

Für den staatlichen Gesundheitsdienst NHS gilt ab Donnerstag zudem die höchste Warnstufe. Man steuere auf eine "ernste Situation" zu, sagte NHS-Chef Simon Stevens am Mittwoch.

Das Robert-Koch-Institut meldet mit 19'990 Neuinfektionen erneut einen Höchstwert für Deutschland. Damit steigt die Zahl der bestätigten Ansteckungen auf 597'583, wie das RKI mitteilt. Der bisherige Rekord war am Samstag mit 19.059 neuen Fällen registriert worden. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 118 auf 10'930. 391'600 Menschen gelten als genesen.

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mit mindestens 102'591 Neuinfektionen einen Tag nach der Präsidentschaftswahl einen neuen Höchstwert. Damit steigt die Zahl der bestätigten Ansteckungen binnen 24 Stunden auf grob 9,5 Millionen. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Der bisherige US-Rekord wurde am 30. Oktober mit 100'233 Neuinfektionen registriert, dem bislang höchsten Wert weltweit. Zudem wurden zuletzt erstmals seit drei Monaten wieder mehr als 50'000 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt. Der Anteil der positiven Tests liegt in South Dakota bei über 50 Prozent und in Iowa und Wyoming bei über 40 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet Positivtestraten von über fünf Prozent als besorgniserregend, weil sie auf eine unentdeckte Übertragung hinwiesen. Die USA sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 47,7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Über 1,218 Millionen Menschen sind demnach nach einer Infektion gestorben. Die USA bleiben mit über 9,424 Millionen bestätigten Fällen und mehr als 232'000 Toten das am stärksten von der Pandemie betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 23'976 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 5,590 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 610 auf 161'106 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen auf.

Frankreich meldet 40'558 Neuinfektionen. Das teilt das Gesundheitsministerium des Landes mit. Allerdings sei dies nur eine Mindestzahl an Neuinfektionen, da es Probleme bei der Datenerfassung gegeben habe. Für Montag hatten die Behörden eine Rekordzahl von 52'518 Neuinfektionen bekanntgegeben. Die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen beträgt nun über 1,543 Millionen. Weitere 394 Personen seien an oder mit dem Virus gestorben, so das Ministerium. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona betrage 38'674.

