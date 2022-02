10:00

Die Deutschen haben im vergangenen Jahr weniger Bier getrunken. Im Vergleich zu 2020 sank der Absatz der in Deutschland ansässigen Bierlager und Brauereien im Heimatland um 3,4 Prozent auf 7,0 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte. Weltweit verkauften sie mit 8,5 Milliarden Litern gut zwei Prozent weniger Bier.

Vor allem im Januar (minus 27,0 Prozent) und Februar (minus 19,1 Prozent) gingen die Umsätze mit dem Getränk stark zurück, wie die Statistiker erklärten. Damals waren wegen der Corona-Pandemie Restaurants, Bars und Hotels überwiegend geschlossen und Grossveranstaltungen sind ausgefallen. Im Frühjahr wurde die Gastronomie schrittweise geöffnet und der Bierabsatz erholte sich wieder. Bei den Biermischungen – Bier mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen – war im vergangenen Jahr dagegen ein leichter Anstieg von 0,8 Prozent auf 441 Millionen Litern zu verzeichnen.

09:00

Infolge der Corona-Pandemie haben sich nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen weltweit mehr als als 200'000 Tonnen medizinischen Abfalls angehäuft - vieles davon Plastikmüll. Die UN-Organisation mit Sitz in Genf forderte am Dienstag Strategien, um Mensch und Umwelt vor schlecht entsorgten Schutzanzügen, Test-Kits und Impf-Utensilien zu schützen.

Nach Angaben der WHO fielen durch die Milliarden Impfungen seit Beginn der Pandemie mindestens 144'000 Tonnen an gebrauchten Nadeln, Spritzen und Sammelbehältern an. Hinzu kommen 87'000 Tonnen Schutzbekleidung, die allein von den Vereinten Nationen zwischen März 2020 und November 2021 ausgeliefert wurden. In Coronatests stecken bis zu 2600 weitere Tonnen an Müll und 731'000 Liter an chemischen Abfällen. Schutzmasken für den Privatgebrauch sind in den Schätzungen nicht eingerechnet.

07:30

Zivilgesellschaftliche Organisationen in der Schweiz rufen mit einem offenen Brief an den Bundesrat zu einer nachhaltigeren, menschlicheren Strategie in der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf. So sei es nicht akzetptabel, weitgehend ungeschützte Kinder und Jugendliche ungefragt mit dem Coronavirus zu durchseuchen, verletzliche Personen zu gefährden und Hunderte neue Long-Covid-Fälle in Kauf zu nehmen, wie "SRF" aus dem Brief zitiert. Auch wenn die Pandemie nicht unter Kontrolle zu halten sei, sollten nicht alle Vorsichtsmassnahmen fallen gelassen werden.

Trotz explodierender Fallzahlen an den Schulen habe der Bundesrat darauf verzichtet, seine Kompetenzen im Epidemiengesetz wahrzunehmen und für einen einheitlichen Mindestschutz an den Schulen zu sorgen. Sieben Organisationen haben den offenen Brief unterzeichnet, die sich vor allem für den Schutz der Kinder sowie Themen rund um die Schule einsetzen.

04:15

Das Robert-Koch-Institut(RKI) meldet 162'613 Positiv-Tests binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 35'658 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 126'955 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen Höchstwert von 1206,2 von 1176,8 am Vortag. 188 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 117'974. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 9,97 Millionen Corona-Tests positiv aus.

03:05

Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer könnte einem Zeitungsbericht zufolge in den USA für Kinder unter fünf Jahren noch im Februar zur Verfügung stehen. Es werde erwartet, dass die Pharmaunternehmen am Dienstag einen Antrag auf eine Notfallzulassung für die Zweifachimpfung für Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren bei der Zulassungsbehörde FDA einreichen werden, berichtet die "Washington Post". Dieser könnte dann bereits Ende Februar zur Verfügung stehen, schreibt das Blatt unter Berufung auf mit dem Zulassungsprozess vertraute Personen. Pfizer, BioNTech und die FDA reagierten nicht sofort auf Anfragen von Reuters nach einer Stellungnahme.

02:00

Die Gesundheitsämter in Deutschland sehen sich nicht in der Lage, die zum 15. März geplante einrichtungsbezogene Impfpflicht zu kontrollieren. "Die Gesundheitsämter gehen momentan davon aus, dass im Schnitt bei fünf bis zehn Prozent der Beschäftigten kein eindeutiger Impf- oder/und Genesenen-Nachweis beziehungsweise kein vollständiger Impfschutz vorliegt und eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgt. Das ist eine erhebliche Belastung mit der Prüfung jedes Einzelfalls, wie es jetzt vorgesehen ist, die die Gesundheitsämter nicht zeitnah bewältigen können", sagt Elke Bruns-Philipps, stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), der Zeitung "Rheinische Post".

00:30

Eine Trendwende bei den Infektionszahlen könnte laut dem gesundheitspolitischen Sprecher der Grünen, Janosch Dahmen, wegen der Verbreitung des Omikron-SubTyps BA.2 deutlich später erreicht werden als erwartet. "Es ist möglich, dass sich die Trendwende um mehrere Wochen verzögern könnte", sagt Dahmen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Verbreitung des Subtyps werde den Höhepunkt der aktuellen Welle voraussichtlich weiter nach hinten verschieben. Alles, was bislang über BA.2 bekannt sei, lege nahe, dass die Infektionszahlen möglicherweise noch nicht im Februar zurückgehen würden. Unklar sei, wie gut Personen, die eine Infektion mit dem Omikron-Subtyp BA.1 überstanden haben, auch gegen BA.2 immunisiert sind. "Angesichts von BA.2 sind umfassende Lockerungen in den nächsten vier Wochen eher unrealistisch."

22:00

Die britische Regierung peilt ein Ende der Impfpflicht für Mitarbeiter im englischen Gesundheitswesen an. Man werde prüfen, ob die im November ausgerufe Vorschrift noch benötigt werde, sagt Gesundheitsminister Sajid Javid vor dem Parlament in London. "Nach meiner Ansicht ist es nicht mehr verhältnismässig, die Impfung als Bedingung für einen Einsatz gesetzlich vorzuschreiben." Die Impfung sei jedoch weiter der beste Schutz gegen Covid-19.

21:10

Südafrika lockert seine Corona-Restriktionen weiter. Die Regierung hat beschlossen, dass positiv getestete Personen ohne Symptome nicht mehr in Quarantäne müssen. Für solche mit Symptomen wurde die Dauer der Isolierung von zehn Tagen auf sieben Tage verkürzt. Wer Infizierten nahegekommen ist, muss nur noch in Quarantäne, falls Symptome bestehen.

20:20

Die Biotech-Firma Novavax stellt ihren lang erwarteten Antrag auf US-Notfallzulassung ihres Impfstoffes. Dieser weise in klinischen Studien eine Effektivität von etwa 90 Prozent auf, teilt das Unternehmen mit. Der Antrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA war mehrfach verschoben worden.

18:00

Finnland will im Februar sämtliche Corona-Massnahmen aufheben, dies berichtet das SRF und beruft sich auf Aussagen von Ministerpräsidentin Sanna Marin. Über den genauen Ausstiegsplan soll die Koalition am Mittwoch entscheiden. Bereits ab Morgen fallen die Grenzkontrollen zu anderen EU- und Schengenländer weg.

