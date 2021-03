07:35

In Österreich berät die Regierung am Montag mit Experten und den Ministerpräsidenten über die weitere Corona-Strategie. Der ursprüngliche Plan der Koalition von konservativer ÖVP und Grünen, zu Ostern landesweit zumindest die Aussengastronomie zu öffnen, scheint wegen der deutlich gestiegenen Infektionszahlen vom Tisch. Vielmehr könnte es angepasst an die Infektionslage zu regional unterschiedlichen Massnahmen kommen.

06:40

In der Schweiz werden am Montag Nachmittag neue Corona-Statistiken veröffentlicht. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) fasst, wie seit einigen Monaten üblich, am Montag die Zahlen für die letzten 72 Stunden zusammen. Letzte Woche meldete das BAG am Montag 3170 neue Corona-Virus-Infektionen, am vorletzten Montag waren es 2744 neue Ansteckungen.

05:45

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag 7709 Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 1105 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 107,3 nach 103,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 50 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 74.714. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,667 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Mit den 50 #Corona-Toten von gestern sind dem RKI in der vergangenen Woche insgesamt 1296 Verstorbene in gemeldet worden. Im Kalenderwochenvergleich war die vergangene Woche damit die 10. in Folge werden, in der die Zahl der Corona-Toten zurückgegangen ist. @welt pic.twitter.com/TODERFvTj8 — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) March 22, 2021

04:15

Das Vertrauen in die Sicherheit des Impfstoffs von AstraZeneca ist in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien einer Umfrage zufolge weiter gesunken. Rund 55 Prozent der Deutschen halten das Vakzin für unsicher, weniger als ein Drittel für sicher, heißt es in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Bereits Ende Februar hätten die Europäer dem Impfstoff zögerlicher gegenübergestanden als denen von BioNTech/Pfizer und Moderna. Der Stopp der Impfungen mit dem Vakzin des schwedisch-britischen Herstellers wegen Bedenken über Blutgerinnsel habe die öffentliche Wahrnehmung über die Sicherheit weiter beschädigt.

Trust in AstraZeneca's coronavirus vaccine in many European countries plunges as the continent grapples with resurgent infections and thousands of protesters angry at Covid-19 restrictions rally in cities across Europe https://t.co/w2MNLUNMyl pic.twitter.com/QkEX7XZCWG — AFP News Agency (@AFP) March 22, 2021

02:45

Die deutschen Intensivmediziner pochen vor den Beratungen der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einen strengeren Lockdown mit Verschärfungen des Kontaktverbots. "Ich erwarte von den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, dass sie sich an diesem Montag auf bundesweit einheitliche und ganz einfache Verschärfungen einigen", sagt Christian Karagiannidis, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (Divi), laut Vorabbericht der Zeitung "Rheinische Post (Montagausgabe). Es sei entscheidend, dass alle Länder dieselben Maßnahmen umsetzen und diese leicht zu verstehen sind. Er fordert eine Rückkehr zu einem strengeren Lockdown wie Anfang März und die Schließung von Schulen und Kitas bis ausreichende Testmöglichkeiten vorliegen sowie Kontaktmöglichkeiten "massiv" zu beschränken. Das derzeitige Tempo der Ansteckungen werde ansonsten "im April bis Mai für eine Überlastung der Intensivstationen sorgen".

23:15

Die EU hat nach den Worten ihres Binnenmarkt-Kommissars Thierry Breton "absolut keinen Bedarf" für den russischen Impfstoff Sputnik V. Man könne bis Mitte Juli eine eu-weite Immunisierung mit Vakzinen aus europäischer Produktion erreichen, sagt Breton dem Sender TF1.

EU has 'absolutely no need' of Sputnik V vaccine, commissioner says https://t.co/WZWetCUnNU pic.twitter.com/lJazh7v6We — Reuters (@Reuters) March 21, 2021

21:00

Der Lockdown in Deutschland soll bis zum 18. April verlängert werden. Das wird in einem Entwurf für die Bund-Länder-Runde am Montag vorgeschlagen, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Zugleich wird gefordert, dass die vereinbarte "Notbremse" bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 "konsequent umgesetzt werden soll", heißt es.

