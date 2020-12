13:50

Auf die Innerschweiz und Zürich folgen nun auch die Ostschweizer Kantone: Nach Appenzell Innerrhoden hat am Samstag auch die St. Galler Regierung beschlossen, den Skigebieten ab dem 22. Dezember keine Bewilligung mehr zu erteilen.

Die epidemiologische Lage erlaube den Betrieb nicht länger und in den Spitälern könnten ausreichende Kapazitäten nicht sichergestellt werden, sagte der St. Galler Gesundheitschef Bruno Damann am Samstag vor den Medien.

13:25

Der Gesundheitszustand des mit Covid-19 infizierten französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist nach Angaben seines Büros stabil. Die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung seien ermutigend, heißt es zudem. Die Symptome seien ähnlich wie die am Freitag und hinderten Macron nicht daran, seine Pflichten zu erfüllen. Das Büro hatte am Donnerstag mitgeteilt, der Präsident sei positiv getestet worden.

Trump wishes Macron a "speedy recovery" following coronavirus diagnosis https://t.co/GRJiwJJPOZ pic.twitter.com/abJSPdL3Hd — The Hill (@thehill) December 18, 2020

13:05

In Russland ist die Zahl der Corona-Toten nach offiziellen Angaben über die Marke von 50 000 gestiegen. Nach 585 neuen Todesfällen lag die Zahl am Samstag bei 50 347, wie Regierungsbehörden in Moskau mitteilten. Zudem habe es 28 209 Neuinfektionen gegeben. Die Sterbezahlen des nationalen russischen Statistikamtes lagen nach Medienberichten allerdings deutlich über den Angaben der Regierung. Demnach weist die Regierung in ihren Zahlen weiter nur jene Fälle aus, in denen Covid-19 als Todesursache genannt wird.

12:30

Gesundheitsminister Alain Berset hat erfreut auf die Zulassung des ersten Impfstoffs gegen das Coronavirus in der Schweiz reagiert.

"Das ist eine sehr gute Nachricht", sagte der Bundesrat in einem am Samstag veröffentlichten Video im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Impfstoff sei wirksam und sicher, sagte Berset. Er sei ebenso streng geprüft worden wie bislang jeder andere Impfstoff, der in der Schweiz auf den Markt gekommen sei. Nach Zulassungsentscheiden in anderen Ländern wie etwa den USA, Grossbritannien und der EU standen die Schweizer Behörden allerdings stark unter Druck.

Gute Nachricht: @Swissmedic_ hat den ersten #COVID19-Impfstoff zugelassen. Er hat sich als wirksam, sicher und qualitativ einwandfrei erwiesen. In den nächsten Tagen wird mit dem Impfen begonnen. Die #Impfung ist kostenlos – und wird sehr empfohlen. #CoronaInfoCH @BAG_OFSP_UFSP pic.twitter.com/COn4ypvYew — Alain Berset (@alain_berset) December 19, 2020

Weiter sagte Berset, mit den Impfungen werde "in den nächsten Tagen begonnen". Erste Priorität hätten ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen. Der Bundesrat bekräftigte, dass die Impfungen nicht obligatorisch seien, alle Bürger erhielten sie aber gratis.

10:40

Die Zulassungsbehörde Swissmedic hat in der Schweiz den ersten Covid-19-Impfstoff zugelassen. Es handelt sich um den Wirkstoff des US-Unternehmens Pfizer und der deutschen Firma Biontech. Der Impfschutz liege sieben Tage nach der zweiten Impfung bei über 90 Prozent.

Damit ist die Schweiz ist das erste Land Europas, dass die Zulassung des Impfstoffs ohne Ausnahmen erteilt. "Es handelt sich um die weltweit erste Zulassung in einem ordentlichen Verfahren", sagt ein Sprecher von Swissmedic.

Swissmedic erteilt Zulassung für den ersten Covid-19-Impfstoff in der Schweiz:

Der Impfstoff von Pfizer/BioNTech wurde nach sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiken in der rollenden Begutachtung zugelassen.https://t.co/pKpglseX2B — Swissmedic (@Swissmedic_) December 19, 2020

09:15

Die Behörden in Südkorea melden 1053 neue Corona-Infektionen. Inzwischen werden die Krankenhausbetten knapp. Im Grossraum der Hauptstadt Seoul mit fast 26 Millionen Einwohnern waren am Freitag Daten zufolge nur noch vier Intensivbetten verfügbar. Laut Medien und Behördenvertretern können Hunderte Patienten nicht aufgenommen werden, da Plätze in den Hospitälern fehlen.

Südkorea galt in der Bekämpfung der Corona-Pandemie lange als mustergültig: Die Sterblichkeit war niedrig, durch die strikte Kontaktverfolgung und viele Tests konnten lokale Ausbrüche schnell eingegrenzt werden. Dieses Vorgehen hatte die Belastung für die Krankenhäuser in Grenzen gehalten, sie konnten sich auf die schwerkranken Patienten konzentrieren. Inzwischen handelt es sich aber nicht mehr um einzelne grössere Ausbrüche, sondern um weiter verbreitete Infektionen, deren Nachverfolgung schwieriger ist.

07:10

In den USA sind einer Reuters-Zählung zufolge mehr als 260.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Mindestens 261.887 Menschen wurden demnach am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet, damit stieg die Zahl der Infektionen insgesamt auf 17,42 Millionen. Weitere 2947 Menschen starben der Zählung zufolge. Insgesamt stieg die Zahl der Todesfälle in den USA auf 314.049.

In den USA will sich einer Umfrage zufolge nur die Hälfte der Bevölkerung schnell gegen #Corona impfen lassen. Um die Sicherheit des #Impfstoff​s zu demonstrieren, hat sich Vizepräsident Mike Pence jetzt live im Fernsehen impfen lassen. https://t.co/Ln9VeqtdDt — WDR aktuell (@WDRaktuell) December 18, 2020

06:05

In Deutschland wurden in 31.300 (Vortag: 33.777) neuen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit steigt die Gesamtzahl auf 1.471.238 Positiv-Tests. Weitere 702 (813) Menschen starben, die positiv getestet wurden. Insgesamt werden nun 25.640 Todesfälle registriert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 189,6 (184,8). Bund und Länder streben das Ziel von 50 an. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in betrug gestern 31.300. ➡️ zweiter Tag in Folge mit >30.000 Fällen ➡️ plus 10% gegenüber Vorwoche ➡️ mit einem Anteil von 13,2% ist die Altersklasse ü80 weit überrepräsentiert @welt pic.twitter.com/LXemmFmpfS — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) December 19, 2020

05:45

Weil die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter steigt, hat die schwedische Regierung am Freitag strengere Regeln angekündigt. In den Restaurants dürfen ab Heiligabend nur maximal vier Personen an einem Tisch sitzen und nach 20 Uhr darf kein Alkohol ausgeschenkt werden.

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie forderte Ministerpräsident Stefan Löfven die Schweden auf, in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mundschutz zu tragen. Das Nichtbefolgen werde aber nicht unter Strafe gestellt. Johan Carlson von der Gesundheitsbehörde warnte: "Ein Mundschutz sollte niemals als Ersatz oder Alternative zur Distanzierung angesehen werden."

05:20

China will alle "wesentlichen Gruppen" im Winter und Frühjahr impfen, wie ein hochrangiger Vertreter der Gesundheitsbehörden ankündigt. Er nennt in diesem Zusammenhang die Beschäftigten der Kühltechnikindustrie, der Zollbehörden, des Gesundheitswesens, der Märkte und der öffentlichen Verkehrsbetriebe. Ziel sei ein "Gruppen-Schutzschirm", mit dem die Öffentlichkeit immunisiert werden solle.

05:00

Der Bundesrat hat am gestrigen Freitag über neue Corona-Massnahmen entschieden. Ab Dienstag, den 22. Dezember, bis zum 22. Januar 2021 gilt folgendes:

Die Menschen sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte auf ein Minimum beschränken. Auf nicht notwendige Reisen und Ausflüge soll verzichtet werden. Der Bundesrat sei sich bewusst, dass viele Menschen einsam sein werden, sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga an der Medienkonferenz. "Ich wünsche mir deshalb besonders für die Weihnachtszeit, dass wir füreinander da sind."

sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben und soziale auf ein Minimum beschränken. Auf nicht notwendige Reisen und Ausflüge soll verzichtet werden. Der Bundesrat sei sich bewusst, dass viele Menschen einsam sein werden, sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga an der Medienkonferenz. "Ich wünsche mir deshalb besonders für die Weihnachtszeit, dass wir füreinander da sind." Gastronomiebetriebe werden geschlossen, auch an den Festtagen. Öffnen dürfen nur Take-aways, Schul- und Betriebskantinen sowie Hotelrestaurants für Hotelgäste. Auch Lieferdienste bleiben erlaubt.

werden geschlossen, auch an den Festtagen. Öffnen dürfen nur Take-aways, Schul- und Betriebskantinen sowie Hotelrestaurants für Hotelgäste. Auch Lieferdienste bleiben erlaubt. Sportbetriebe werden geschlossen. Im Freien dürfen bis zu fünf Personen zusammen Sport treiben. Profispiele ohne Zuschauer sind weiterhin erlaubt. Kinder bis 16 Jahre dürfen zusammen Sport treiben, aber keine Wettkämpfe austragen.

werden geschlossen. Im Freien dürfen bis zu fünf Personen zusammen Sport treiben. Profispiele ohne Zuschauer sind weiterhin erlaubt. Kinder bis 16 Jahre dürfen zusammen Sport treiben, aber keine Wettkämpfe austragen. Sämtliche Kultur- und Freizeiteinrichtungen werden geschlossen, etwa Museen, Kinos, Bibliotheken, Casinos, botanische Gärten und Zoos. Kulturelle Aktivitäten in Kleingruppen und von unter 16-jährigen Kindern und Jugendlichen bleiben möglich, Anlässe mit Publikum sind weiterhin verboten.

werden geschlossen, etwa Museen, Kinos, Bibliotheken, Casinos, botanische Gärten und Zoos. Kulturelle Aktivitäten in Kleingruppen und von unter 16-jährigen Kindern und Jugendlichen bleiben möglich, Anlässe mit Publikum sind weiterhin verboten. In Läden dürfen sich noch weniger Menschen als bisher aufhalten. Massgebend ist die freie Fläche. Die Geschäfte müssen weiterhin Schutzkonzepte einhalten und wie bisher zwischen 19:00 Uhr und 06:00 Uhr schliessen. An Sonn- und Feiertagen müssen Läden geschlossen bleiben.

dürfen sich noch weniger Menschen als bisher aufhalten. Massgebend ist die freie Fläche. Die Geschäfte müssen weiterhin Schutzkonzepte einhalten und wie bisher zwischen 19:00 Uhr und 06:00 Uhr schliessen. An Sonn- und Feiertagen müssen Läden geschlossen bleiben. Über Skigebiete entscheiden weiterhin die Kantone. Sie dürfen die Öffnung nur erlauben, wenn die epidemiologische Lage es zulässt und bei genügend Kapazitäten von Tests, Contact Tracing und Spitälern. Es müssen strenge Schutzkonzepte eingehalten werden.

entscheiden weiterhin die Kantone. Sie dürfen die Öffnung nur erlauben, wenn die epidemiologische Lage es zulässt und bei genügend Kapazitäten von Tests, Contact Tracing und Spitälern. Es müssen strenge Schutzkonzepte eingehalten werden. Kantone mit tiefen Fallzahlen dürfen wie bisher abweichende Erleichterungen erlassen und beispielsweise Restaurants oder Sporteinrichtungen öffnen. Massgebend sind hier insbesondere eine Reproduktionszahl, die unter 1 liegen muss, sowie eine 7-Tages-Inzidenz, die unter dem schweizerischen Durchschnitt liegen muss.

mit tiefen Fallzahlen dürfen wie bisher abweichende erlassen und beispielsweise Restaurants oder Sporteinrichtungen öffnen. Massgebend sind hier insbesondere eine Reproduktionszahl, die unter 1 liegen muss, sowie eine 7-Tages-Inzidenz, die unter dem schweizerischen Durchschnitt liegen muss. Der Einsatz von Schnelltests wird erweitert. Sie können neu auch ohne Symptome durchgeführt werden, etwa in Heimen oder am Arbeitsplatz. Wer einen Schnelltest ausserhalb der Testkriterien durchführt, muss ihn aber selbst bezahlen. Apotheken, Spitälern, Arztpraxen und Testzentren dürfen neu alle Arten von Schnelltests durchführen, die den Kriterien des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) entsprechen. Bisher waren nur Antigen-Schnelltests mittels Nasen-Rachen-Abstrich zulässig.

wird erweitert. Sie können neu auch ohne Symptome durchgeführt werden, etwa in Heimen oder am Arbeitsplatz. Wer einen Schnelltest ausserhalb der Testkriterien durchführt, muss ihn aber selbst bezahlen. Apotheken, Spitälern, Arztpraxen und Testzentren dürfen neu alle Arten von Schnelltests durchführen, die den Kriterien des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) entsprechen. Bisher waren nur Antigen-Schnelltests mittels Nasen-Rachen-Abstrich zulässig. Der Bundesrat verlängert das sogenannte summarische Verfahren für die Kurzarbeitsentschädigung bis am 31. März 2020. Die Arbeitslosenkassen können dadurch schneller über die Anträge von Unternehmen für Kurzarbeitsentschädigung entscheiden. Die entsprechenden Änderungen der Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung treten am 1. Januar 2021 in Kraft. Einen ausführlichen Bericht finden Sie hier.

#CoronaInfoCH #BREntscheid Der Bundesrat verschärft die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus per 22. Dezember noch einmal. Restaurants sowie Kultur- und Sportbetriebe müssen schliessen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, zu Hause zu bleiben. (BK) pic.twitter.com/CIQAVHuUij — André Simonazzi (@BR_Sprecher) December 18, 2020

Die Medienkonferenz mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und den Bundesräten Alain Berset und Guy Parmelin kann in der Wiederholung angeschaut werden:

03:45

In Hongkong fahnden die Behörden nach einem Corona-Patienten, der die Quarantänestation eines Grosskrankenhauses unbefugt verlassen hat. Nach Auskunft eines Kliniksprechers befand sich der 63-jährige Mann dort zur Behandlung, nachdem er am Montag positiv getestet worden war. Er sei durch ein Treppenhaus weggelaufen. Das Pflegepersonal habe ihn vergeblich verfolgt. Es handelt sich um den ersten bekannten Fall, in dem ein Corona-Patient aus einem Krankenhaus flieht.

03:05

Nach der Verabreichung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer sind in dieser Woche in fünf Fällen allergische Reaktionen aufgetreten, wie die US-Arzneimittelbehörde FDA mitteilt. FDA-Experte Peter Marks sagt, der Übeltäter sei womöglich die Chemikalie Polyethylenglycol. Sie sei Bestandteil der Impfstoffe sowohl von Biontech/Pfizer als auch von Moderna.

01:45

In den USA ist ein zweiter Corona-Impfstoff zugelassen. Die Arzneimittelbehörde FDA erteilt nach eigenen Angaben eine Notfallgenehmigung für das Vakzin des heimischen Biotechkonzerns Moderna. Dafür hatte sich bereits tags zuvor der unabhängige Beratungsausschuss der FDA ausgesprochen. Vor einer Woche hatte der Impfstoff der Mainzer Biotechfirma Biontech und ihres US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung erhalten.

Video: WSJ’s @Loftus explains how Moderna’s vaccine may boost scarce supplies and sidestep some of the logistical issues encountered by Pfizer’s vaccine https://t.co/hFaPaTVaL8 — The Wall Street Journal (@WSJ) December 19, 2020

00:50

In Chile muss Präsident Sebastian Pinera 3500 Dollar Strafe zahlen. Er hatte sich Anfang Dezember mit einer Passantin fotografieren lassen, beide trugen keine Maske. Chile schreibt diese aber in der Öffentlichkeit strikt vor. Pinera hat sich inzwischen entschuldigt und erklärt, er sei ohne Maske in der Nähe seines Privathauses spazieren gegangen, als ihn eine Passantin erkannt und nach einem Selfie gefragt habe. Das Bild, auf dem beide dicht an dicht stehen, war anschliessend online gestellt worden

In #Chile muss Präsident @sebastianpinera eine Strafe von umgerechnet 2800€ zahlen, weil er in der Öffentlichkeit keinen Mundschutz trug. Nach einem Spaziergang in #Zapallar hagelte es Kritik, daraufhin zeigte sich der umstrittene #Piñera selbst an. https://t.co/IpGHxHZkNs — Viktor Coco (@coco_viktor) December 19, 2020

22:55

Der Verband der Flughafenbetreiber (ACI) rät seinen Mitgliedern zu verstärkten Sicherheitsmassnahmen angesichts der Impfstoff-Lieferungen. "Die Empfindlichkeit der Impfstoffe, die hohe Nachfrage und die anfänglich geringe verfügbare Menge könnten bei Personen oder Gruppen mit böswilligen Absichten Aufmerksamkeit erregen", heisst es in einer Mitteilung.

21:45

Die Zahl der Todesfälle in Frankreich übersteigt die Marke von 60.000. Das Gesundheitsamt gibt 610 weitere Tote bekannt und damit insgesamt 60.229. Die Zahl der Neuinfektionen steigt um 15.674 nach 18.254 am Vortag.

Zur Übersicht der weltweiten Verbreitung des Coronavirus von der Johns Hopkins University geht es hier.

20:30

Südafrika meldet eine neue Variante des Coronavirus, die für eine zweite Infektionswelle im Land verantwortlich sein dürfte. Gesundheitsminister Zweli Mkhize erklärt auf Twitter, die Genetiker seines Landes hätten den als "501.V2" bezeichneten Strang isoliert. Die vorliegenden Daten deuteten stark darauf hin, dass "die aktuelle zweite Welle von dieser neuen Variante angetrieben wird".

Mkhize warnte vor Spekulationen, es gebe keinen Grund, die Empfehlungen für Schutzmassnahmen zu ändern. Der WHO-Expertin Maria Van Kerkhove zufolge steht die Weltgesundheitsorganisation mit den Forschern in Kontakt. Bislang gebe es keine Anzeichen, dass die Variante sich anders verhalte als die bereits beschriebenen, sagt sie.

We have convened this public briefing today to announce that a variant of the SARS-COV-2 Virus- currently termed 501.V2 Variant has been identified by our genomics scientists here in South Africa.#SARSCOV2MediaBriefing — Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) December 18, 2020

20:00

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden gegenwärtig drei Viertel der weltweiten Fälle in Nord-, Mittel- und Südamerika gezählt. Die kommenden drei bis sechs Monate dürften schwer werden, sagt der WHO-Experte Mike Ryan.

