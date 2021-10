#BRSitzung Zum 15. Mal extra muros. Heute in der Musikhochschule Luzern, anschliessend Treffen mit der Bevölkerung und dem Regierungsrat @KantonLuzern. Heute ausnahmsweise mit 6 Mitgliedern des Bundesrates - BR Maurer vertritt dieam #G20 Finanzministertreffen in Washington. /BK pic.twitter.com/EThE55qwox — André Simonazzi (@BR_Sprecher) October 13, 2021

+++

09:10

Die Mehrheit der Hotel- und Gastrobetriebe stehen der Covid-Zertifikatspflicht kritisch gegenüber: 58 Prozent haben die Konsequenzen als negativ bis sehr negativ bezeichnet, wie aus einer Umfrage unter 201 KMU hervorgeht. Insgesamt empfanden die befragten kleinen und mittleren Unternehmen aus der Deutschschweiz die Zertifikatspflicht aber nicht als Nachteil.

39 Prozent der Befragten beurteilen den Nachweis für Geimpfte, Genesene und Getestete als positiv bis sehr positiv. 36 Prozent schätzten die Auswirkungen für den eigenen Betrieb als weder gut noch schlecht ein, wie die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Mittwoch mitteilte.

+++

06:30

Der Bundesrat verzichtet darauf, 50-Franken-Gutscheine an jene auszugeben, die andere zum Impfen bewegen. Verantwortlich für diese Aktien wären die Kantone gewesen. Diese aber kritisierten den Plan. Definitiv kommen soll aber die geplante nationale Impfwoche. Zur Debatte stehen auch weiter mobile Impfteams und Impfberater.

Die Landesregierung will um 12.30 im Verkehrshaus im Luzern einen "Besuch in der Öffentlichkeit" vornehmen.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag 923 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 910. Am Montag lag dieser Schnitt noch bei 924, vor einer Woche bei 1064.

Bislang sind 60,73 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 12.10.

39 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 264 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 70,5%

923 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (01.10.2021): 0,89https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/yCTF2Nh8XE — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) October 12, 2021

+++

04:40

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 11'903 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 356 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche als 11'547 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt leicht auf 65,4 von 65,8 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 92 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 94'389. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,3 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

04:30

Die USA öffnen ihre Grenzen zu Kanada und Mexiko für Geimpfte wieder. Ab Anfang November werden nach 19 Monaten die Beschränkung für geimpfte Reisende aus Kanada aufgehoben, teilt das Büro des Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer, mit. Auch die Grenze zu Mexiko werde dann für vollständig Geimpfte geöffnet, erklärt das Büro der demokratischen Senatorin Kirsten Gillibrand.

+++

02:35

Der US-Flugzeugbauer Boeing führt im Rahmen einer von Präsident Joe Biden erlassenen Anordnung für Auftragnehmer von US-Bundesbehörden eine Impfpflicht ein. "Bis zum 8. Dezember müssen die rund 125'000 US-Mitarbeiter entweder einen Impfnachweis vorlegen oder infolge einer Behinderung oder einer aufrichtigen religiösen Überzeugung anerkannte, zumutbare Schutzmassnahmen treffen", teilt Boeing mit.

Auch die US-Fluggesellschaften American Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways und Alaska Airlines sowie der Flugzeugteilehersteller Spirit AeroSystems erklären, dass sie sich an die von Biden vorgeschriebene Frist halten werden.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)