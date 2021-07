04:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 2768 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 565 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 2203 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 15,0 von 14,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 21 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'586. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,76 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

„Meilenstein“ - Warum Bhutans Impf-Wunder wichtig für die Welt ist https://t.co/yTi3XhaWCZ — BILD (@BILD) July 27, 2021

+++

01:50

In einer Verschärfung der Anfang des Monats herausgegebenen Richtlinien empfiehlt die US-Gesundheitsbehörde CDC künftig auch für vollständig Geimpfte das Maskentragen in geschlossenen Räumen. Hintergrund sei die Ausbreitung der Delta-Variante, teilt die Behörde mit. Ausserdem sollten nach Ansicht der CDC alle Schüler, Lehrer und Angestellte in Kindergärten und Schulen Masken tragen, unabhängig davon, ob sie geimpft sind. Die CDC-Empfehlungen sind Richtlinien, die Umsetzung obliegt den Bundesstaaten. Mindestens acht verbieten derzeit sogar das Tragen von Masken an Schulen.

US-Präsident Joe Biden will einem Medienbericht zufolge Bundesbedienstete und Auftragnehmer der Regierung verpflichten, sich impfen oder regelmässig testen zu lassen. Biden werde die Anforderung am Donnerstag bekanntgeben, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

+++

21:00

Der britische Premierminister Boris Johnson will einer Zeitung zufolge vollständig geimpfte Reisende aus der EU und den USA wieder ins Land lassen. Die Regelung könnte ab kommende Woche gelten, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf Insider. Minister hätten Johnson zu dem Schritt gedrängt.

Britain is to drop restrictions for fully vaccinated people and reopen its borders to European and American travellers from next month https://t.co/Pq2wicfxYX — The Telegraph (@Telegraph) July 27, 2021

+++

20:10

Iran meldet als Teil einer fünften Welle 34'951 Neuinfektionen am Tag und damit den zweiten Rekordstand in Folge. Gesundheitsminister Said Namaki kritisiert im staatlichen Fernsehen eine mangelnde Umsetzung der Vorschriften: "Wenn die Gesundheitsvorgaben weiter so eingehalten wie jetzt, besteht wenig Hoffnung, dass wir aus der 'roten' Lage herauskommen." Den Behörden zufolge befolgen weniger als 40 Prozent der Bevölkerung die Vorschriften etwa zur Maskenpflicht. In dem Land mit 83 Millionen Menschen sind bislang nur 2,5 Millionen vollständig geimpft.

+++

13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 853 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 718. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 697, vor einer Woche bei 571. Zudem wurden 14 neue Spitaleinweisungen und 2 neue Todesfälle gemeldet.

Momentan ist einer der vier Richtwerte des Bundesrates für eine mögliche Verschärfung der Massnahmen überschritten. Die aktuellen Richtwerte gelten für die sogenannte Stabilisierungsphase, bis die gesamte impfwillige erwachsene Bevölkerung vollständig geimpft ist. Dies dürfte laut Bundesrat etwa Ende Juli der Fall sein.

#CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19

27.07. Aktueller Stand sind 715 267 laborbestätigte Fälle, 853 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 19 271 in den letzten 24 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 16.07.2021: 1,26 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/geQhegzFWB — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) July 27, 2021

Der gesellschaftliche Druck, sich impfen zu lassen, hat in den vergangenen Monaten in der Schweiz deutlich zugenommen. Eine ZHAW-Studie zeigt, dass jüngere Altersgruppen dabei mehr Druck verspüren als ältere.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Ohne Covid-Gesetz keine Reisen: Bund will Corona- Zertifikat nicht rasch ersetzen https://t.co/0jAvT3PhKv — Blick (@Blickch) July 26, 2021

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)