06:45

Die Kantone Bern und Zürich forderten gestern, dass es das Covid-Zertifikat nur noch mit dem Nasen-Rachen-Test gibt. Bei Lorenz Schmid, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Apothekerverbandes Pharmasuisse, stösst diese Forderung auf offene Ohren. Qualität stehe im Vordergrund und diese könne nur gewährleistet werden, wenn der sensibelste Schnelltest gemacht wird – und das sei der Nasen-Rachen-Abstrich und nicht nur der nasale Abstrich.

Doch auch diese Schnelltests mit einem Nasen-Rachen-Abstrich seien unpräzise, kritisiert Labormediziner Michael Nagler, der zur Verlässlichkeit von Schnelltests kürzlich eine Studie veröffentlicht hat. "Gegenüber der PCR-Untersuchung wurden in unserer Studie nur 66 Prozent der Infizierten erkannt. Bei den asymptomatischen Patienten, die ja viel häufiger getestet werden, war die Sensitivität gar nur 44 Prozent. Das heisst, dass mehr als die Hälfte der Infizierten in der täglichen Praxis verpasst werden."

+++

+++

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 4971 neue Positiv-Tests für Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 65,8 von 66,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 88 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 94'297. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,3 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

01:00

Nach Angaben der deutschen Bundesregierung ist der Anteil der geimpften Corona-Patienten auf Intensivstationen angestiegen. Auf Grundlage der Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) registriert das Bundesgesundheitsministerium in den Wochen von Mitte August bis Anfang September 1186 Corona-Fälle, die "intensivmedizinisch versorgt" werden mussten, berichten die Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Dienstagausgaben). Von den Patienten waren 119 Personen geimpft, in 10,03 Prozent der Fälle kam es demnach offenbar zu einem Impfdurchbruch, teilt das Ministerium in einer Antwort auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag mit, aus der die Zeitungen zitieren.

In einem längeren Zeitraum von Anfang Februar bis Anfang September habe der Anteil der geimpften Intensiv-Corona-Patienten noch bei 1,84 Prozent gelegen. "Dass im Laufe der Zeit mehr Impfdurchbrüche verzeichnet werden, ist erwartbar, da generell immer mehr Menschen geimpft sind und sich SARS-CoV-2 derzeit wieder vermehrt ausbreitet. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, als vollständig geimpfte Person mit dem Virus in Kontakt zu kommen", erklärt das RKI.

+++

+++

22:40

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro kann Fragen zu den Corona-Toten nicht mehr hören. Er wolle nicht mit Fragen über die vor wenigen Tagen erreichte Schwelle von über 600'000 Todesfällen im Zusammenhang mit Covid 19 gelangweilt werden, sagt er bei einem öffentlichen Auftritt an einem Strand in Guaruja im Bundesstaat Sao Paulo. "In welchem Land sind keine Menschen gestorben? Sag's mir!" antwortet er einem Reporter auf eine Frage nach den Corona-Toten. "Ich bin nicht hergekommen, um mich zu langweilen." In Brasilien sind nach offiziellen Angaben 601'011 Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)