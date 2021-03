06:40

Viele Testcenter und Apotheken sind in der Schweiz bis nach Ostern restlos ausgebucht, wie "SRF" berichtet. Zwar sei die Zahl der Apotheken in der Schweiz, die Schnelltests anbieten, im Vergleich zu vergangener Woche mit 30 Filialen mehr leicht gestiegen. Laut dem Apotheker-Verband Pharmasuisse sind es mittlerweile 314 Standorte schweizweit. Das seien aber immer noch kaum 20 Prozent aller Apotheken des Landes, berichtet "SRF" in der Tagesschau.

Auch im Testcenter auf dem Kasernenareal in Zürich macht sich die erhöhte Nachfrage nach Tests offenbar bemerkbar. Waren es um den 10. März durchschnittlich knapp 470 Tests pro Tag, sollen derzeit über 700 durchgeführt werden. Hintergrund: Treffen mit der Familie sind an Ostern zwar erlaubt, allerdings höchstens zu zehnt und gemäss BAG-Empfehlung möglichst alle getestet.

06:05

Weltweit haben sich mehr als 127,45 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 2,9 Millionen Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. In absoluten Zahlen weisen die USA mit über 30,3 Millionen die meisten Ansteckungsfälle und mit über 549.000 die meisten Todesfälle weltweit auf. Brasilien liegt mittlerweile mit über 12,5 Millionen Infizierten und über 312.000 Toten auf Platz zwei vor Indien. Dort melden die Gesundheitsbehörden über zwölf Millionen Infizierte und knapp 162.000 Tote.

05:25

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 9549 Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 2064 mehr als am vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 135,2 von 134,4 am Montag. Vor einer Woche lag sie bei 108,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 180 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 76.093. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,79 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

02:45

Die US-Seuchenbehörde CDC gibt die Auslieferung von inzwischen insgesamt 180,6 Millionen Impfdosen bekannt. Verimpft worden seien bislang 145,8 Millionen Dosen der Konzerne Pfizer/BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson, heißt es weiter. Bei 52,6 Millionen Amerikanern sei die Impfung abgeschlossen. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

Beim Klick auf die Grafik erscheint die Übersicht zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung der Johns Hopkins University.

01:15

In Brasilien ist Außenminister Ernesto Araujo zurückgetreten. Das berichten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Araujo war zuletzt verstärkt in die Kritik geraten. Ihm wurde vorgeworfen, es sei ihm nicht gelungen, seinem Land zusätzliche Impfstoff-Lieferungen aus China und den USA zu sichern. Der Politiker ist ein enger Verbündeter von Jair Bolsonaro. Araujo gilt als scharfer Kritiker Chinas und Bewunderer des früheren US-Präsidenten Donald Trump.

00:00

In den USA können nach Worten von Präsident Joe Biden 90 Prozent der Erwachsenen bis zum 19. April ihre Impfung erhalten. Für die restlichen zehn Prozent gelte dies bis zum 1. Mai, sagt Biden. Er warnt zugleich vor einem Anstieg der Corona-Fälle, wenn die Vorsicht nachlasse.

23:05

In der österreichischen Hauptstadt Wien soll der Oster-Lockdown bis zum 11. April verlängert werden. Das teilt Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit. Niederösterreich und das Burgenland wollen indes zunächst die weitere Entwicklung abwarten. Österreich hatte für Wien und die zwei Bundesländer Niederösterreich und Burgenland einen harten Lockdown über Ostern bis zum 6. April beschlossen und dies mit einer drohenden Überlastung des Gesundheitswesens begründet.

22:10

Mehr als zwanzig Staats- und Regierungschefs aus Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika schlagen einem Medienbericht zufolge in einem gemeinsamen Aufruf vor, zur Vorbeugung und Bekämpfung künftiger Pandemien einen neuen völkerrechtlichen Vertrag auszuarbeiten. Damit solle die Lehre aus den Fehlern im Umgang mit Covid-19 gezogen werden, heißt es in dem Aufruf, der von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" veröffentlicht wird. Zu den Unterzeichnern zählten unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Ratspräsident Charles Michel, Chiles Präsident Sebastian Pinera, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, Südkoreas Präsident Moon Jae In und Indonesiens Präsident Joko Widodo. Mit dem von ihnen angestrebten Vertrag könnten mehr Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, Warnsysteme bei Gefahren und eine bessere Verteilung von Medikamenten, Schutzausrüstungen und Impfstoffen erreicht werden.

20:45

Angesichts landesweit steigender Fallzahlen verschärft die Türkei die Corona-Einschränkungen. Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan (von Mitte April bis Mitte Mai) gelte ein vollständiger Wochenend-Lockdwon, kündigt Präsident Recep Tayyip Erdogan an. Restaurants dürften nur noch Lieferdienste und Mitnahme-Angebote offerieren. Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21.00 Uhr und 05.00 Uhr gelte weiter.

19:30

In den USA warnt die Seuchenschutzbehörde CDC trotz der Impfkampagne vor einem Anstieg der Corona-Fälle wie in Deutschland, Italien und Frankreich. "Wir müssen jetzt zusammenarbeiten, um eine vierte Welle zu verhindern", sagt CDC-Leiterin Rochelle Walensky. Die Krankenhauseinlieferungen und die Todesfälle legten in den USA wieder ebenso zu wie bereits die Positiv-Tests. Der seit dem 20. Januar amtierende Präsident Joe Biden hat als Ziel ausgegeben, dass in seinen ersten 100 Tagen als Staatsoberhaupt 200 Millionen Impfdosen verabreicht werden.

18:00

Die Corona-Vakzine von Pfizer/Biontech und Moderna reduzieren zwei Wochen nach der zweiten Impfung das Infektionsrisiko von Mitarbeitern im Gesundheitssektor und Ersthelfern um 90 Prozent. Das geht aus einer US-Studie der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC hervor. Die Impfstoffe seien damit hochwirksam. Die Studie bestätige die Ergebnisse eines grossangelegten klinischen Versuchs vor der Notzulassung durch die zuständige US-Behörde FDA.

