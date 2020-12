08:00

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte will mit neuen Beschränkungen über die Weihnachtszeit die Corona-Pandemie eindämmen. "Wir müssen um jeden Preis eine dritte Welle verhindern, denn das wäre verheerend, auch im Hinblick auf den Verlust von Menschenleben", sagte Conte der Zeitung "La Stampa". Italien ist das europäische Land mit der höchsten Zahl an Covid-19-Toten: Mehr als 65.000 Menschen starben seit dem Ausbruch der Krankheit im Februar.

Die Regierungskoalition erwägt nun strengere landesweite Regeln für die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage. Am Wochenende waren Menschenmassen in die Stadtzentren geströmt, nachdem zuvor einige Beschränkungen gelockert worden waren.

Das Pflegepersonal in den Schweizer Intensivstationen ist am Anschlag. Die Leute etwa am Institut für Intensivmedizin des Universitätsspitals Zürich seien ausgelaugt, es zehre an den Kräften, in der Schutzmontur zu arbeiten, nicht auf die Toilette gehen und nicht richtig trinken zu können, Kopfschmerzen und Druckstellen von der Maske und der Schutzbrille zu haben, wie die NZZ am Samstag schrieb. Und obwohl das Pflegepersonal nochmals viel mehr gefordert ist als noch während der ersten Welle im Frühling, bleibt der öffentliche Applaus nun aus. Denn noch am 20. März klatschte um Punkt 12:30 Uhr die halbe Schweiz von den Balkonen und dankte den Pflegenden für ihre (systemrelevante) Arbeit. Ist es die Krisen-Müdigkeit der Leute? Ein Abhärtungsmechanismus?

Vielleicht kommt eine Ermunterung oder Anerkennung sowieso für viele Angestellte zu spät. Wegen der Überlastung durch die vielen Corona-Patienten kündigen zum Beispiel in Schweden pro Monat über 500 Pflegefachkräfte. Ähnliches droht wieder in der Schweiz, denn "schon im Frühling gab es eine Kündigungswelle", wie Gerhard Eich, Chef-Infektiologe am Stadtspital Triemli in Zürich, der NZZ am Sonntag (Artikel bezahlpflichtig) sagte.

Eine Mehrheit der Japaner findet einer Umfrage zufolge, dass die wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschobenen Olympischen Spiele und Paralympics in Tokio abgesagt werden sollten. Wie aus der am Dienstag veröffentlichten landesweiten Telefonumfrage des japanischen Fernsehsenders NHK hervorgeht, sprachen sich 32 Prozent der Befragten für eine Absage der Spiele aus. Nach Meinung von 31 Prozent der Umfrageteilnehmer sollten die Spiele nochmals verschoben werden. 27 Prozent finden, dass die Spiele wie geplant stattfinden sollten.

Das Robert-Koch-Institut verzeichnet für Deutschland 14'432 bestätigte neue Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Tags zuvor wurden 16'362 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt liegt die Zahl der Infektionen in Deutschland damit bei 1'351'510. Es starben weitere 500 Menschen an oder mit dem Virus, insgesamt 22'475. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 173,7 von 176,4 am Montag. Bund und Länder streben das Ziel von 50 an. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich innerhalb von sieben Tagen neu anstecken.

Chinas Industrie hat sich im November wie erwartet weiter von den Folgen der Pandemie erholt. Das Wachstum der Industrieproduktion beschleunigte sich im November gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent, wie Daten des Nationalen Statistikamtes am Dienstag zeigten.

Ab Mitte Januar dürfen Geschäftseisende aus aller Welt wieder in den Stadtstaat Singapur einreisen. Dienstreisende, deren Aufenthaltsdauer 14 Tage nicht überschreite, dürften unter strengen Auflagen wie Gesundheitstests und Abstandsregeln das Land betreten, teilt das Ministerium für Handel und Industrie mit. Bei Treffen mit Geschäftspartnern aus Singapur würden etwa raumhohe Trennwände für entsprechenden Schutz sorgen. Im Mai 2021 findet in Singapur das verkleinerte WEF statt.

Der Modehandel in Deutschland bleibt dem zuständigen Verband zufolge wegen des Lockdowns auf Millionen unverkaufter Kleidungsstücke sitzen. "Da die Schliessung jetzt bereits vor dem 24. Dezember erfolgt, wird sich bis zum 10. Januar ein riesiger Berg von 300 Millionen Teilen unverkaufter Modeartikel auftürmen", sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, der Funke Mediengruppe zufolge.

Von dem Hackerangriff auf die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA sind nach Angaben der Behörde auch Dokumente im Zusammenhang mit dem Covid-19-Impfstoff von Moderna betroffen. Wie das Unternehmen bekanntgab, seien allerdings keine personenbezogenen Informationen zur Identifizierung einzelner Studienteilnehmer betroffen. Auf die EMA war Anfang dieses Monats ein Cyberangriff verübt worden, bei dem Hacker auch Zugang zu Dokumenten im Zusammenhang mit der Entwicklung des Impfstoffes der Partner Pfizer/BioNTech erhielten.

Die deutsche Regierung dringt einer Zeitung zufolge bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) auf eine Zulassung des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs noch vor Weihnachten. Sowohl das Kanzleramt als auch das Gesundheitsministerium verlangten intern, das Vakzin bis zu 23. Dezember auf EU-Ebene und damit auch in Deutschland freizugeben, berichtet "Bild" unter Berufung auf Regierungs- und EU-Kreise. Die EMA hat bislang eine Entscheidung für den 29. Dezember angekündigt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie in den USA sind mehr als 300'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das ging am Montag (Ortszeit) aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Die Marke wurde am selben Tag überschritten, an dem in den USA die Impfungen gegen Covid-19 begonnen haben. In keinem anderen Land der Welt sind - in absoluten Zahlen - so viele Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bekannt.

