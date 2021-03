06:50

Die Kontroverse um eine grosse Corona-Impfstoff-Produktion in der Schweiz reisst nicht ab. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Parlaments wird nun untersuchen, was vor einem Jahr zwischen dem Bund und de Pharmazulieferer Lonza diskutiert wurde.

Lonza hat nach Angaben von Verwaltungsratspräsident Albert Baehny dem Bund angeboten, in Visp (VS) eine vollständige Produktion für den Moderna-Impfstoff aufzubauen. Diskutiert wurde dabei eine finanzielle Beteiligung der Schweiz. Aktuell stellt Lonza in Visp nur einen Teil des Impfstoffs her.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am gestrigen Dienstag 1'923 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1'802. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1'791, vor einer Woche bei 1'549. Zudem wurden 76 neue Spitaleinweisungen und 19 neue Todesfälle gemeldet.

30.03. Aktueller Stand sind 598 713 laborbestätigte Fälle, 1923 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 25 715 in den letzten 24 Stunden.

Insgesamt wurden bis Sonntag 1'436'996 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 535'250 Personen vollständig geimpft, das heisst 6,2 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 366'496 Personen wurden bislang nur die Erstimpfung durchgeführt.

Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit im BAG, sagte während einer Medienkonferenz, die ursprünglich als britische bezeichnete Virusvariante sei inzwischen dominant geworden. Glücklicherweise seien wenig Fälle mit der südafrikanischen oder brasilianischen Variante verzeichnet.

Die Selbsttests sind ab Mittwoch, 7. April, in den Apotheken gratis verfügbar. Es sei sehr wichtig, dass nicht alle am ersten Tag die Apotheken stürmen, sagte Pharmasuisse-Präsidentin Martine Ruggli. Es sei den Apotheken im Land nicht möglich, auf einen Schlag an einem Tag eine Million Kunden zu bewältigen, führte die Präsidentin des Schweizerischen Apothekerverbands Pharmasuisse aus.

Die Nachfrage sei enorm, gerade auch vor den Osterferien, sagte Ruggli weiter. "Die Apotheker arbeiten sehr, sehr hart", versicherte sie. Landesweit böten 320 Apotheken Schnelltests an. "Es zeigt sich, wie wichtig die Apotheken im Gesundheitssystem unseres Landes sind."

06:10

Die Impfkampagne in Deutschland erhält eine neue Wende: Nach Meldungen über weitere Hirnvenenthrombosen vereinbarten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten, dass die Impfung mit dem Präparat des Pharmakonzerns AstraZeneca nur noch für Menschen ab 60 Jahren uneingeschränkt eingesetzt werden soll. Für Personen unter 60 Jahren soll dies nur noch nach intensiver ärztlicher Beratung möglich sein. Die Ständige Impfkommission (Stiko) soll bis Ende April prüfen, ob für eine Zweitimpfung auch ein anderer Impfstoff eingesetzt werden kann. Personen können nach ärztlicher Beratung aber auch eine zweite Impfung mit AstraZeneca erhalten.

Die Bundesländer sollen jetzt auch die 60- bis 69-Jährigen in die Impfkampagne mit AstraZeneca miteinbeziehen können - damit wird auch eine Impfung von etlichen Spitzenpolitikern möglich, die bisher auf die Prioritätensetzung der Stiko verwiesen hatten. "Wenn ich dran bin, lasse ich mich impfen – auch mit AstraZeneca", sagte Merkel. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen in der Bund-Länder-Schalte auch Ministerpräsidenten über 60 aufgefordert, sich nun als Vorbild impfen zu lassen, um das Vertrauen in AstraZeneca zu stärken. "Die Älteren in dieser wachsenden dritten Welle zu schützen, ist wichtig", sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Kanzlerin.

05:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 17'051 Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 1238 mehr als am vergangenen Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 132,3 von 135,2 am Dienstag. Vor einer Woche lag sie bei 108,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 249 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 76.342. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,80 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Die deutschen Amtsärzte fordern in der Debatte um Massnahmen gegen die dritte Corona-Infektionswelle einen harten Lockdown. "Die Impfungen werden diese dritte Welle in den kommenden Wochen noch nicht brechen können", sagt die Vorsitzendes des Bundesverbands der deutschen Amtsärzte, Ute Teichert, der Zeitung "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) laut einem Vorabbericht. Nur mit einem konsequenten Lockdown seien daher die Ansteckungszahlen zu drücken.

00:25

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben offiziellen Angaben zufolge mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Zusammenarbeit bei Impfstoffen erörtert. Die Kooperation sei Abhängigkeit von der Zulassung des russischen Vakzins Sputnik V durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA), teilt Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Die Evaluierung erfolge nach denselben Normen, die auch auf alle anderen Impfstoffe Anwendung finden.

Beim Klick auf die Grafik erscheint die Übersicht zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung der Johns Hopkins University.

19:50

In Irland kündigt Ministerpräsident Micheal Martin begrenzte Lockerungen an. Demnach dürfen sich ab dem 12. April wieder zwei Haushalte unter freiem Himmel treffen. Zudem soll die Bewegungsbeschränkung auf einen Radius von fünf Kilometern von Zuhause aufgehoben werden. Für Mai stellt Martin die Wiederöffnung aller Geschäfte in Aussicht und für Juni die der Hotels. In dem Land gilt einer der schärfsten und längsten landesweiten Lockdowns in Europa.

19:10

Die USA und 13 weitere Länder sind besorgt, dass sich die Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Ursprung von Corona verzögert hat. Wie aus dem gemeinsamen Mitteilung weiter hervorgeht, monieren sie auch, dass sie keinen Zugang zu sämtlichen Daten erhalten. Dies sei jedoch entscheidend für unabhängige Experten. Zu den Unterzeichnern gehören neben den USA auch Australien, Kanada, Tschechien, Dänemark, Estland, Israel, Japan, Lettland, Litauen, Norwegen, Südkorea, Slowenien und Grossbritannien. Experten der WHO waren Anfang des Jahres im chinesischen Wuhan, von wo die Pandemie ihren Ausgang nahm. Der Bericht der Organisation hat sich mehrfach verzögert und ist zudem Gegenstand diplomatischer Streitigkeiten geworden.

